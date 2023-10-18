В Екатеринбурге снова загорелась «УГМК-Арена»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f11ff656435e4a05&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239565" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня в 12.28 (10.28 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, строящийся спортивный объект. По прибытию огнеборцев обнаружено, что на площади 100 квадратных метров горит утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что на «УГМК-Арене» уже происходило возгорание стройматериалов. В августе на шестом этаже горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Строительство УГМК-Арены началось в октябре 2019 года. Изначально планировалось, что строительство спортивного объекта завершится к 2023 году. На данный момент эта дата сдачи арены сдвинулась на декабрь 2024 года. Стоимость строительства оценивается в 23 млрд рублей.