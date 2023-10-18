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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

В Екатеринбурге снова загорелась «УГМК-Арена»

На строящейся ледовой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге загорелся утеплительный материал. Об этом сообщает региональный глава МЧС.

Автомобилист
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Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня в 12.28 (10.28 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, строящийся спортивный объект. По прибытию огнеборцев обнаружено, что на площади 100 квадратных метров горит утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что на «УГМК-Арене» уже происходило возгорание стройматериалов. В августе на шестом этаже горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Строительство УГМК-Арены началось в октябре 2019 года. Изначально планировалось, что строительство спортивного объекта завершится к 2023 году. На данный момент эта дата сдачи арены сдвинулась на декабрь 2024 года. Стоимость строительства оценивается в 23 млрд рублей.

УГМК-Арена будет вмещать до 15 тыс. человек и после окончания строительства станет домашней ареной хоккейного клуба «Автомобилист». Сейчас команда выступает на арене «Уралец», которая вмещает всего 5,5 тыс. зрителей и является одной из самых маленьких арен в КХЛ.

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