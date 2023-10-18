В Екатеринбурге снова загорелась «УГМК-Арена»
На строящейся ледовой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге загорелся утеплительный материал. Об этом сообщает региональный глава МЧС.
Автомобилист
На строящейся ледовой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге загорелся утеплительный материал. Об этом сообщает региональный глава МЧС.
«Сегодня в 12.28 (10.28 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, строящийся спортивный объект. По прибытию огнеборцев обнаружено, что на площади 100 квадратных метров горит утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что на «УГМК-Арене» уже происходило возгорание стройматериалов. В августе на шестом этаже горели лакокрасочные материалы и утеплитель.
Строительство УГМК-Арены началось в октябре 2019 года. Изначально планировалось, что строительство спортивного объекта завершится к 2023 году. На данный момент эта дата сдачи арены сдвинулась на декабрь 2024 года. Стоимость строительства оценивается в 23 млрд рублей.
УГМК-Арена будет вмещать до 15 тыс. человек и после окончания строительства станет домашней ареной хоккейного клуба «Автомобилист». Сейчас команда выступает на арене «Уралец», которая вмещает всего 5,5 тыс. зрителей и является одной из самых маленьких арен в КХЛ.