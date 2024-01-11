Сборная Словакии по хоккею не сыграет с Россией

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество. Мы подготовили и согласовали график подготовки перед чемпионатом мира вместе со списком соперников с сентября 2023 года. У нас восемь подготовительных матчей с привлекательными соперниками. О месте и времени проведения отдельных матчей мы сообщим болельщикам в ближайшее время», — говорится в заявлении федерации на официальном сайте.