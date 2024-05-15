ФХР может рассмотреть Разина на пост главного тренера сборной

— Все в руках Андрея. Он провел отличную работу в прошедшем сезоне. И до этого здорово работал в «Северстали». Я очень рад, что у нас в России растут такие тренеры. И что тот же Андрей Владимирович теперь еще выиграл трофей, раскрыл столько молодых игроков. Очень непросто стать чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, но еще труднее удержать такие позиции. Посмотрим, как это получится у Разина. Если он стабильно будет поддерживать этот уровень, то в будущем ФХР рассмотрит его кандидатуру на пост главного тренера сборной и сможет положиться на него на чемпионатах мира и Олимпийских играх, — приводит слова Третьяка газета «Известия».