Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Ванкувер
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Чехия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
Латвия
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Бостон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Словакия
Польша
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.05
Канада
Австрия
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.05
Польша
Франция
Все события
09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

ФХР может рассмотреть Разина на пост главного тренера сборной

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о шансах Андрея Разина возглавить национальную сборную.

Россия
Металлург Мг
Источник: ХК «Металлург»

— Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы в Кубке Гагарина заявил о желании в будущем возглавить сборную России. Как оцените его шансы?

— Все в руках Андрея. Он провел отличную работу в прошедшем сезоне. И до этого здорово работал в «Северстали». Я очень рад, что у нас в России растут такие тренеры. И что тот же Андрей Владимирович теперь еще выиграл трофей, раскрыл столько молодых игроков. Очень непросто стать чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, но еще труднее удержать такие позиции. Посмотрим, как это получится у Разина. Если он стабильно будет поддерживать этот уровень, то в будущем ФХР рассмотрит его кандидатуру на пост главного тренера сборной и сможет положиться на него на чемпионатах мира и Олимпийских играх, — приводит слова Третьяка газета «Известия».

Разин был признан лучшим тренером КХЛ в сезоне-2023/24. Перед его началом 60-летний специалист возглавил магнитогорский «Металлург» и привел команду к третьей победе в Кубке Гагарина. По ходу сезона команда одержала 60 побед в 91 матче.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь