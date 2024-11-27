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Стало известно расписание матчей Кубка Первого канала по хоккею

Континентальная хоккейная лига представила расписание матчей Кубка первого канала по хоккею на своем официальном сайте.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

12 декабря, четверг

14:30* Беларусь — Казахстан
18:30 «Россия 25» — сборная мира КХЛ.

13 декабря, пятница

19:00 Турнир по хоккею 3×3.

14 декабря, суббота

14:00 «Россия 25» — Беларусь
18:30 Казахстан — сборная мира КХЛ.

15 декабря, воскресенье

14:00 «Россия 25» — Казахстан
18:30 Беларусь — сборная мира КХЛ.

Напомним, соревнования пройдут с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Отметим, что «СКА-Арена» рассчитана на 21 тыс. зрителей, но не используется для проведения матчей регулярного чемпионата КХЛ в течение сезона.