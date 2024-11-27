Стало известно расписание матчей Кубка Первого канала по хоккею

Напомним, соревнования пройдут с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Отметим, что «СКА-Арена» рассчитана на 21 тыс. зрителей, но не используется для проведения матчей регулярного чемпионата КХЛ в течение сезона.