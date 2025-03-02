«Спартак» — «Авангард» 2 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

У «Авангарда» сейчас лучший отрезок в сезоне. Омичи выиграли 7 матчей подряд и приблизились к топ-4 на Востоке: по потерянным очкам они отстают от «Металлурга» на 4 очка. Команда Буше выигрывает как в упорной борьбе с разницей в один гол, так и запасом — 7:1 с «Амуром», 6:2 с «Ак Барсом». Скоро вернется Ткачев, другие травмированные, так что к плей-офф «Авангард» будет грозной силой.