«Спартак» — «Авангард» 2 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В последних 6 матчах «Спартак» лишь дважды не набрал очков, оба раза это случилось с минским «Динамо». Красно-белым сложно играть с системными, дисциплинированными командами. Зато таким клубам, как «Торпедо», «Сибирь» и СКА, они готовы отгружать по 6−7 шайб. «Спартак» опустился на 4-е место, но до московского «Динамо» на 2-й строчке 3 очка и матч в запасе.
У «Авангарда» сейчас лучший отрезок в сезоне. Омичи выиграли 7 матчей подряд и приблизились к топ-4 на Востоке: по потерянным очкам они отстают от «Металлурга» на 4 очка. Команда Буше выигрывает как в упорной борьбе с разницей в один гол, так и запасом — 7:1 с «Амуром», 6:2 с «Ак Барсом». Скоро вернется Ткачев, другие травмированные, так что к плей-офф «Авангард» будет грозной силой.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Авангард». В прямом эфире покажет «Кинопоиск».
«Спартак» и «Авангард» один раз встречались в этом сезоне. Команды устроили голевую феерию в Омске, красно-белые победили 6:5.
Букмекеры считают «Спартак» небольшим фаворитом, коэффициент на победу красно-белых в основное время — 2,22, на победу гостей — 2,90. Также тут ждут как минимум 5 голов.