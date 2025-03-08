СКА — «Металлург» 8 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА выдал яркий матч против ЦСКА 4 марта. Команда Ротенберга наконец победила, прервав серию из 4 поражений — 3:2 в овертайме. Хорошо сыграли спецбригады: петербуржцы дважды реализовали большинство и ни разу не пропустили в меньшинстве. Интересно, что одну из шайб организовали два 19-летних форварда: Короткий забил с передачи Демидова. Ротенберг также остался доволен, что его игроки заблокировали много бросков. Когда у СКА вернутся Грицюк и Бардаков, в атаке дела пойдут лучше. СКА остается на 7-м месте в Западной конференции, но шансы подняться выше еще есть.
«Металлург» в хорошем настроении прилетел в Петербург. Команда Разина выиграла 8 из последних 10 матчей. Правда, в соперниках были не самые сильные команды: «Сибирь», Барыс«, “Лада”… Два дня назад магнитогорцы взяли верх над “Сочи” 3:0. Две шайбы забросил Вовченко, еще одну экс-форвард СКА Рендулич. Отметим еще матч на ноль 21-летнего вратаря Смолина. Для Разина важно быть в топ-4, а еще лучше в топ-2 на Востоке, но еще важнее подойти в хорошей форме к плей-офф, не на фоне усталости.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Металлург». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
СКА и «Металлург» открывали регулярный чемпионат КХЛ в сентябре. Матч в Магнитогорске получился зрелищный, «Металлург» выиграл в овертайме 5:4.
По мнению букмекеров, в этой встрече небольшим фаворитом является СКА, на его победу в основное время предлагают коэффициент 2,18. Успех гостей оценивается в 2,80. Тотал больше 5,5 стоит 1,85.