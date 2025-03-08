СКА — «Металлург» 8 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА выдал яркий матч против ЦСКА 4 марта. Команда Ротенберга наконец победила, прервав серию из 4 поражений — 3:2 в овертайме. Хорошо сыграли спецбригады: петербуржцы дважды реализовали большинство и ни разу не пропустили в меньшинстве. Интересно, что одну из шайб организовали два 19-летних форварда: Короткий забил с передачи Демидова. Ротенберг также остался доволен, что его игроки заблокировали много бросков. Когда у СКА вернутся Грицюк и Бардаков, в атаке дела пойдут лучше. СКА остается на 7-м месте в Западной конференции, но шансы подняться выше еще есть.