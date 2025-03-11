«Авангард» — «Торпедо» 11 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Авангард» только что играл с «Торпедо» — 6 марта в Нижнем Новгороде омичи победили 3:2, хотя по ходу матча уступали 0:2. Очередной классный матч провел звездный нападающий «ястребов» Рид Буше: он забил сам и дважды ассистировал партнерам. А еще провел мощный силовой прием против Атанасова и вывел соперника из строя. Отметим также вратаря «Авангарда» Серебрякова. Он отразил 25 из 27 бросков с «Торпедо» и все 35 бросков двумя днями позже с «Ак Барсом» (2:0). У команды Ги Буше уже 11 побед подряд, сегодня она может ворваться в тройку лидеров на Востоке.