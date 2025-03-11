«Авангард» — «Торпедо» 11 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Авангард» только что играл с «Торпедо» — 6 марта в Нижнем Новгороде омичи победили 3:2, хотя по ходу матча уступали 0:2. Очередной классный матч провел звездный нападающий «ястребов» Рид Буше: он забил сам и дважды ассистировал партнерам. А еще провел мощный силовой прием против Атанасова и вывел соперника из строя. Отметим также вратаря «Авангарда» Серебрякова. Он отразил 25 из 27 бросков с «Торпедо» и все 35 бросков двумя днями позже с «Ак Барсом» (2:0). У команды Ги Буше уже 11 побед подряд, сегодня она может ворваться в тройку лидеров на Востоке.
«Торпедо» после «Авангарда» обыграло «Спартак» 3:0 и официально обеспечило себе выход в плей-офф. После 63 матчей в активе нижегородцев 70 очков. До СКА и «Северстали» 5 очков, но отыграть их до конца регулярного чемпионата будет сложно. Тем более сейчас у команды Ларионова сложный выезд: Омск — Екатеринбург — Новосибирск. Сегодня против «Торпедо» может сыграть еще одна звезда «Авангарда» — Владимир Ткачев. Форвард восстановился после тяжелой травмы летом 2024-го и готов дебютировать в этом сезоне.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Торпедо». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime и «Кинопоиск».
Букмекеры считают фаворитом «Авангард». На победу «ястребов» в основное время можно поставить за 1,74, на победу «Торпедо» — за 4,30. Тотал больше 5,5 стоит 1,90.