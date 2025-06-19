Шарапова, Овечкин, Цзю: 5 спортсменов, выбравших карьеру за границей

Уйти из родной сборной, сменить флаг, начать все заново — так бывает в большом спорте. Причины у всех разные: кто-то уезжает, чтобы получить доступ к лучшим тренировочным базам и условиям, кто-то — в поиске новых целей. Бывают и личные причины: семья, адаптация, желание начать все с чистого листа. Мы собрали пять историй известных российских спортсменов, которые выбрали новый путь. Рассказываем, почему они уехали и что из этого получилось.