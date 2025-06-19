Шарапова, Овечкин, Цзю: 5 спортсменов, выбравших карьеру за границей

Уйти из родной сборной, сменить флаг, начать все заново — так бывает в большом спорте. Причины у всех разные: кто-то уезжает, чтобы получить доступ к лучшим тренировочным базам и условиям, кто-то — в поиске новых целей. Бывают и личные причины: семья, адаптация, желание начать все с чистого листа. Мы собрали пять историй известных российских спортсменов, которые выбрали новый путь. Рассказываем, почему они уехали и что из этого получилось.
Александр Овечкин — уехал за амбициями
Александр Овечкин — легенда мирового хоккея. Его имя стало символом рекордов, силы и упорства. Путь к мировой славе начался в России, где он стал звездой московского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. Но настоящая известность пришла после переезда в США.
В 2005 году Овечкин подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз» из НХЛ. Он хотел доказать себе и всему миру, что российский талант может стать главной звездой мирового масштаба. Спустя почти два десятилетия Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Уехав в США, Овечкин не порвал связь с Россией. Он продолжает считаться ее гордостью, хотя живет и работает за рубежом. За все годы жизни в Америке он не получил гражданство, предпочитая оставаться гражданином России. Александр часто прилетает домой, спонсирует молодежные турниры, инвестирует в развитие российского спорта. Дети Овечкина свободно говорят по-русски и учатся в русских школах.
В 2026 году истекает его контракт с «Вашингтоном». Хоккеист уже заявил, что продлевать его не планирует и хочет вернуться в Россию. Не исключено, что даже в родное «Динамо», где начинался его путь.
Мария Шарапова — переехала еще в детстве
Одна из самых успешных теннисисток в истории российского спорта родилась в Нягане (в Ханты-Мансийском автономном округе). Но в возрасте шести лет Мария Шарапова вместе с родителями переехала в США. Там она получила полноценное спортивное образование в Теннисной академии Ника Боллетьери, которая вырастила таких звезд, как Андре Агасси и Анну Курникову.
Шарапова завоевала мировую славу, став пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Много лет она входила в число лидеров женского тенниса, а также возглавляла рейтинг WTA в августе 2005 года. На Олимпиаде в Лондоне Мария завоевала серебро в одиночном разряде, представляя Россию. Также участвовала в Кубке Федерации, помогая команде выйти в полуфинал.
Но со временем Мария начала реже участвовать в командных турнирах. Она объясняла это плотным графиком, травмами и необходимостью восстановления. Для многих это стало сигналом: ее приоритеты изменились. Хотя формально она оставалась частью российской команды, фактически выступления за сборную прекратились.
В 2018 году Шарапова вышла замуж за британского бизнесмена Александра Гилкса, а в 2022 году у них родился сын Теодор. Несмотря на то, что спортсменка давно живет в США, свое гражданство она не меняла.
Константин Цзю — ехал ради карьеры
Константин Цзю — легендарный боксер, экс-абсолютный чемпион мира в суперлегком весе. Родился в 1969 году в Серове (Свердловская область). В бокс пришел в девять лет, тренировался под руководством Владимира Черни.
В 1991 году Костя Цзю победил Вернона Форреста на чемпионате мира в Сиднее. После этого австралийские тренеры предложили ему перейти в профессионалы в Австралии. Это дало возможность строить карьеру без препятствий. Цзю стал чемпионом мира и национальной звездой.
Причину своего выбора он объяснял так: «Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. В то время Советский Союз был на грани распада, и я не знал, какую страну представлять. Я решил начать карьеру там, где меня приняли и дали шанс».
Цзю прожил в Австралии более 20 лет, получил гражданство и стал знаменитостью. Но в 2014 году он вернулся в Россию. Причиной стало личное: встреча с Татьяной Авериной. Боксер влюбился, решил развестись и переехал в Москву. Он открыл свою школу бокса в столице, а также был включен в Международный зал боксерской славы.
Аркадий Вятчанин — уехал после конфликта
Двукратный олимпийский бронзовый призер Аркадий Вятчанин в 2013 году поссорился с руководством Всероссийской федерации плавания. Поводом стало решение не допустить его до Кубка России.
Спортсмен был категорически с этим не согласен. Он назвал причины надуманными и прямо высказал свое мнение о тренерском штабе. Причем сделал это, не стесняясь в выражениях. После этого Вятчанин официально объявил, что больше не будет выступать за сборную России.
Пловец переехал в Сербию и получил гражданство этой страны. Но Международная федерация плавания запретила ему участвовать в турнирах из-за нарушения процедуры смены спортивного гражданства. Так Аркадий лишился возможности попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
Четыре года спустя, в 2017-м, Вятчанин стал гражданином США. Он был в списке сборной и хотел через год попасть в основной состав. Но в 2018 году принял решение завершить карьеру. На данный момент Аркадий работает тренером, но уже во Франции.
Как говорил в одном из интервью сам Вятчанин: «Вернуться в Россию я могу в любой момент. У меня нет никаких обид или злости. Это всегда особое место в моей душе и в сердце».
Артем Дзюба — уехал, но быстро вернулся
Артем Дзюба — один из самых ярких и узнаваемых футболистов в истории российского футбола. После многолетней карьеры в родных клубах, включая «Зенит» и «Локомотив», он сделал первый шаг за пределы России. В августе 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
Однако пребывание Артема в Турции оказалось недолгим. Меньше чем через три месяца стороны договорились о досрочном расторжении соглашения. По информации СМИ, одной из причин стало отсутствие регулярной игровой практики. В пяти матчах турецкого чемпионата Дзюба забил лишь один мяч и не сумел закрепиться в основе. Также сказались сложности адаптации — как спортивной, так и бытовой.
Сам переход рассматривался скорее как эксперимент, чем как этап карьеры. После возвращения в Россию Дзюба надолго остался вне клуба. По данным журналистов, он входил в топ-50 самых дорогих свободных агентов мира с ценой в €4 млн.
Тем не менее, европейские клубы так и не сделали конкретных предложений. Сегодня Дзюба остается заметной фигурой в футбольной среде. По последним данным, он не планирует повторных попыток строить карьеру за рубежом, сосредоточившись на своем возвращении в Российскую премьер-Лигу (РПЛ).
Спортсмены уезжают из России по разным причинам. Кто-то не находит общего языка с тренерами, кому-то тесно в привычных рамках, а кто-то просто выбирает удобный момент для нового шага. Но даже те, кто сегодня выступает под флагом другой страны, остаются частью российского спорта. Ведь именно здесь они делали первые шаги, учились побеждать и мечтать. И в этом — одна из граней большой спортивной жизни.
Автор: Виктория Фурсова