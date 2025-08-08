10 лучших хоккейных коньков в 2025 году: подборка лучших моделей для любителей и профессионалов

Вместе с экспертом расскажем про лучшие хоккейные коньки 2025 года: как правильно выбрать размер и лезвие и на что еще обратить внимание при покупке.
Виды хоккейных коньков
Перед покупкой важно определиться с типом коньков, который вам нужен:
1. Профессиональные хоккейные коньки предназначены для опытных игроков и профессиональных спортсменов. В таких коньках используют самые современные материалы и технологии. Они часто имеют настраиваемые элементы, поэтому хоккеисты могут адаптировать коньки под свой стиль игры и анатомические особенности.
2. Полупрофессиональные подходят для игроков среднего и продвинутого уровня. Оптимальные по соотношению цена/качество. У них улучшенные характеристики по сравнению с любительскими моделями — более качественные материалы и конструкции, усиленная поддержка. При этом стоимость не такая высокая, как у профессиональных.
3. Любительские хоккейные коньки предназначены для начинающих игроков и любителей. Модели обладают базовыми характеристиками и доступной ценой. Обычно у таких коньков небольшая жесткость — за счет этого они мягче и комфортно сидят на ноге.
О том, на что обращать внимание при выборе хоккейных коньков рассказывает Зимин Никита Михайлович, КМС и действующий игрок ХК «Молот» ВХЛ, основатель IceProgress Camp, бывший игрок ХК «Амур» КХЛ 2020−2021, серебряный призер Pro Hockey Ligasy 2022−2023, победитель Кубка Шелкового Пути ВХЛ 2023−2024:
"При выборе коньков я доверяю продавцам в хоккейных магазинах, ведь они специализируются на этом. Но есть несколько моих личных наблюдений: важно отталкиваться от целей и задач в хоккее, поэтому выбор бренда и линейки коньков будут у каждого свой. Главное, чтобы в коньках быть комфортно ноге.
Если выбираете модель для открытого льда, где температура бывает достаточно низкая — выбирайте любительские коньки. Они лучше держат минусовые температуры. Карбон, используемый в профессиональных коньках, не терпит такие перепады и риск разрушения коньков значительно возрастает".
Рейтинг топ-5 хоккейных коньков для начинающих
Начнем с моделей, которые подойдут тем, кто делает первые шаги в хоккее. Зимин Никита Михайлович, действующий игрок ХК «Молот» ВХЛ и основатель IceProgress Camp не рекомендует любителям брать сразу профессиональные коньки:
«Лучше взять какую-нибудь среднюю модель, а по мере роста уровня игры и надобности далее рассматривать профессиональные коньки. Почему так? Чем выше уровень конька, тем больше там пены и жесткости для защиты, для любителей с непривычки будет неудобно. Также начинающим спортсменам важно, чтобы голеностоп укреплялся. А это лучше всего будет происходить в более “мягких” моделях, то есть в коньках любительского сегмента».
В нашем топе представлены лучшие хоккейные коньки 2025 года для начинающих по отзывам и характеристикам.
Bauer X-LS SR S21
Коньки подойдут для тех, кто только начинает кататься или делает это для удовольствия. В них комфортно — удобный ботинок с мягкой подкладкой не требует длительного разнашивания. Подходят для периодического использования на открытых и крытых катках и не рассчитаны на интенсивные нагрузки.
Характеристики
|Уровень
|Начинающий
|Материалы
|Синтетические материалы, пластик, сталь
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Микрофибра
|Термоформируемый ботинок
|Нет
|Анатомический ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Усиленный ботинок
|Да
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|36–47
Плюсы и минусы
Плюсы:
- подкладка из износостойкой микрофибры, которая отводит влагу;
- комфортная посадка с пеной AnaForm в области лодыжки;
- универсальная модель для новичков.
Минусы:
- не подходят для интенсивной игры.
CCM Tacks AS 560 SR
Эти коньки подойдут для тренировок и игр на любительском уровне. Жесткий ботинок хорошо держит ногу, а мягкая внутренняя отделка добавляет комфорт. Материалы прочные и легкие, а форма ботинка повторяет форму ноги, что делает катание стабильным и уверенным. Лезвия можно снимать и менять при необходимости.
Характеристики
|Уровень
|Начинающий
|Материалы
|Композитный материал
|Материал лезвия
|Углеродистая сталь
|Материал подкладки
|Пенополиуретан
|Термоформируемый ботинок
|Нет
|Анатомический ботинок
|Нет
|Ударопрочный мыс
|Да
|Усиленный ботинок
|Нет
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|41–47
Плюсы и минусы
Плюсы:
- эргономичная конструкция ботинка;
- есть возможность смены лезвия — в коньках стакан Speedblade XS;
- комфортная и износостойкая подкладка.
Минусы:
- могут быть жесткими для новичков.
ROYAL SKATE RS8 Hurricane
Эти коньки подойдут для регулярных тренировок или активных зимних вечеров на открытом катке. Жесткий композитный ботинок хорошо держит ногу и защищает ее от случайных ударов шайбы или клюшки. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают стабильное скольжение и не требуют особого ухода — удобно, если катаетесь часто и не хотите каждый раз думать о ржавчине.
Характеристики
|Уровень
|Полупрофессиональный
|Материалы
|Композитный материал
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Сублимированная гидрофобная микрофибра
|Термоформируемый ботинок
|Да
|Анатомический ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Усиленный ботинок
|Да
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|33–46
Плюсы и минусы
Плюсы:
- прочная конструкция из композитного материала;
- внутри ботинка специальная пена с функцией памяти;
- удобная анатомическая колодка.
Минусы:
- большой вес по сравнению с другими моделями.
Fischer RC One IS2 SR
Эти коньки подходят для тех, кто ищет качество по разумной цене: легкие и прочные. Цельнолитая конструкция и войлочная подкладка обеспечивают комфорт и предотвращают натирания. Ударопрочный носок защищает от случайных ударов, а надежные лезвия из нержавеющей стали гарантируют хорошее скольжение.
Характеристики
|Уровень
|Начинающий
|Материалы
|Пластик
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Текстиль
|Термоформируемый ботинок
|Нет
|Анатомический ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Усиленный ботинок
|Нет
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|39,5–45
Плюсы и минусы
Плюсы:
- удобная посадка и хорошая фиксация;
- легкий и удобный цельнолитый ботинок гарантирует поддержку и защиту.
Минусы:
- судя по многим отзывам — маломерят.
Atemi Ahsk03 Drift
Коньки удобно сидят на ноге, а лезвия уже заточены — можно сразу кататься. Хотя ботинок немного жесткий и не самый легкий. Модель сделана из прочных и морозостойких материалов, так что они хорошо держат форму даже в холод. Внутри — мягкий вельвет и удобный войлочный язычок. Щиколотка фиксируется плотно, носок усилен, а лезвия из прочной стали дают хорошее скольжение и управляемость на льду.
Характеристики
|Уровень
|Начинающий
|Материалы
|Пластик
|Материал лезвия
|Высокоуглеродистая сталь
|Материал подкладки
|Текстиль
|Термоформируемый ботинок
|Нет
|Анатомический ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Усиленный ботинок
|Нет
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|37–46
Плюсы и минусы
Плюсы:
- доступная цена;
- удобная посадка и мягкая внутренняя отделка;
- заводская заточка лезвий — можно сразу использовать без дополнительной подготовки.
Минусы:
- жесткий ботинок.
Рейтинг топ-5 профессиональных хоккейных коньков
Для тех, кто уже уверенно чувствует себя на льду, требования к экипировке становятся выше. Комфорт по-прежнему важен, но на первый план выходят прочность, уровень защиты. Коньки должны выдерживать высокие нагрузки и помогать в игре, а не мешать. Ниже подборка лучших хоккейных коньков 2025 года для опытных и профессиональных игроков.
Bauer Supreme M50 PRO SR FIT2 с лезвиями FLY-TI
Вставки из пены с эффектом памяти надежно фиксируют лодыжку, поэтому нога не устает даже при длительном катании. Коньки отличаются высокой маневренностью на виражах благодаря разной жесткости передней и задней стоек стакана, что особенно важно как на тренировках, так и в матчах. С быстросменными нержавеющими лезвиями коньки легко адаптировать под разные условия льда.
Характеристики
|Уровень
|Профессиональный
|Материалы
|Пластик
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Синтетический материал
|Термоформируемый ботинок
|Нет
|Анатомический ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Усиленный ботинок
|Нет
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|40–46
Плюсы и минусы
Плюсы:
- хорошая маневренность;
- возможность подстроить коньки под разные условия льда;
- надежная фиксация.
Минусы:
- высокая цена;
- могут показаться жесткими для игроков, привыкших к более мягким моделям.
CCM Ribcor 100K SR Wide
У коньков специальная конструкция ботинка, благодаря которой они отлично сидят на ноге. Асимметричный носок делает посадку еще плотнее, поэтому будет выше маневренность и контроль движения. У ботинка изменяемый индекс жесткости 175−185: более мягкие участки придают ему гибкость, а жесткие зоны обеспечивают поддержку и эффективность передачи энергии.
Характеристики
|Уровень
|Профессиональный
|Материалы
|Пластик
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Синтетический материал
|Термоформируемый ботинок
|Нет
|Анатомический ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Усиленный ботинок
|Нет
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|40–46
Плюсы и минусы
Плюсы:
- гибкий язык Flexmotion добавляет свободы движений при выполнении сложных маневров;
- хорошая поддержка голеностопа;
- удобные, благодаря подушечкам вокруг ноги с эффектом памяти и мягким вставкам по канту ботинка.
Минусы:
- требуют индивидуальной подгонки.
Bauer SS Supreme M50 Pro Skate FIT2 SR
Внутренние вставки из пены с эффектом памяти надежно фиксируют лодыжку — нога остается в безопасности даже в самых напряженных моментах игры. Особая форма задника и гибкий язык дают ноге больше свободы в движении, благодаря чему можно делать более энергичные и мощные шаги. Ботинок сидит плотно из-за асимметричного мыска, при этом не натирает ногу — специальные накладки защищают кожу.
Характеристики
|Уровень
|Профессиональный
|Материалы
|Композит
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Синтетический материал
|Термоформируемый ботинок
|Да
|Анатомический ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Усиленный ботинок
|Нет
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|40–46
Плюсы и минусы
Плюсы:
- ассиметричная конструкция носка, более плотное и удобное прилегание;
- полностью термоформуемый ботинок обеспечивает идеальную посадку;
- высокий уровень защиты.
Минусы:
- скорее всего не подойдет на широкую стопу.
CCM Tacks XF PRO SR Regular
Эта модель отличается высоким качеством: улучшенная анатомическая форма ботинка, легкий и прочный материал, системы жесткости и высококачественные лезвия. Коньки идеально подходят для интенсивных тренировок, соревнований и матчей.
Характеристики
|Уровень
|Профессиональный
|Материалы
|Композит
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Синтетический материал
|Термоформируемый ботинок
|Да
|Анатомический ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|41–47
Плюсы и минусы
Плюсы:
- хорошая фиксация ноги — ботинок сидит как влитой, нога не болтается;
- анатомическая конструкция — пена с эффектом памяти «обхватывает» стопу;
- высокий уровень защиты от ударов по прямой.
Минусы:
- для жесткого ботинка нужно время на привыкание;
- требует навыка — новичкам может быть сложно управлять из-за жесткости и чувствительности.
True HZRDUS 7 X SR
Коньки для продвинутых игроков, которые часто выходят на лед и хотят сочетания комфорта, прочности и высокой производительности. Ботинки «садятся» по ноге после первой формовки — фиксация плотная, но не жмет, а нога чувствует себя устойчиво даже при резких поворотах. Язык с анатомической формой и защита от давления шнурков делает катание комфортным даже при длительной нагрузке.
Характеристики
|Уровень
|Профессиональный
|Материалы
|Композит
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Ортопедическая пена
|Термоформируемый ботинок
|Да
|Анатомический ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Поддержка голеностопа
|Да
|Размеры
|41,5–45
Плюсы и минусы
Плюсы:
- хорошая фиксация ноги — ботинок сидит как влитой, нога не болтается;
- система Shift Max позволяет оперативно заменить лезвия без инструментов;
- ботинок выполнен из композитного материала — жёсткий и при этом не тяжелый.
Минусы:
- требуют формовки.
Как правильно выбрать хорошие хоккейные коньки
Покупка хоккейных коньков — дело не из простых. Важно учитывать не только бренд или цену, но и технические детали, от которых напрямую зависит комфорт, безопасность и эффективность игры. Ниже рассказываем, на что стоит обратить внимание.
1. Размер
Коньки должны сидеть на ноге как влитые — не болтаться и не сжимать. Ориентироваться только на цифры — ошибка. Каждую модель надо обязательно примерять, так как у разных брендов — разная колодка. Идеальный конек плотно обхватывает стопу и пятку, но не вызывает дискомфорта.
Главное правило — никаких «на вырост» и «разносятся». В слишком свободной обуви вырастает риск получить травму. Важно учитывать не только длину стопы, но и полноту. Если подобрать неправильный размер, даже термическая формовка не обеспечит идеальную посадку.
2. Лезвие
От лезвия зависят многие характеристики: ускорение, контроль, маневренность. Все лезвия профессиональных коньков изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали с различной степенью закалки. Чем выше степень закалки, тем дольше лезвие сохраняет остроту, имеет более долгий срок службы и лучше выдерживает многочисленные заточки.
В зависимости от модели и класса хоккейных коньков лезвия могут быть съемными, а могут быть монолитной конструкцией с коньком. Большинство профессиональных моделей оснащены системой сменных лезвий.
Зимин Никита Михайлович, действующий игрок ХК «Молот» ВХЛ и основатель IceProgress Camp:
«Каждый выбирает сам, но я предпочитаю коньки с возможностью смены лезвий. Это расходники и ситуации на льду случаются разные — лезвие может лопнуть в самый неподходящий момент. Поэтому лучше купить запасную пару и по необходимости заменить, нежели потом переплачивать за новые коньки, тем более, если они вас устраивают».
3. Жесткость ботинка
Чем выше уровень игры — тем жестче должен быть ботинок. Жесткие модели обеспечивают лучшую защиту, фиксируют голеностоп и помогают эффективнее толкаться.
Важно наличие защитных вставок в носке и других усиленных элементов — они спасают от шайб и ударов клюшкой. Новичкам подойдут модели средней жесткости: они быстрее садятся по ноге и требуют меньше привыкания. А вот продвинутым игрокам стоит смотреть на композитные версии — они надежнее, но и «строже» к ошибкам в катании.
4. Уровень термоформовки
Внутренняя часть большинства профессиональных коньков выполнена из термоформуемых материалов, которые при нагреве точно повторяют форму ноги. Ботинок разогревают в специальной печи, после чего он адаптируется под стопу при носке и обеспечивает идеальное прилегание от пятки до пальцев.
Термоформованные стельки работают по тому же принципу. Они уменьшают пустоты внутри ботинка, увеличивают контакт между ступней и подошвой, что способствует лучшему равновесию и комфорту.
5. Заточка и уход
Заточка — это необходимость. Даже новые коньки чаще всего требуют первой заточки сразу после покупки. От состояния лезвия зависит сцепление со льдом, а значит скорость и контроль. Также важно ухаживать за коньками: протирать лезвия после катания.
Зимин Никита Михайлович, действующий игрок ХК «Молот» ВХЛ и основатель IceProgress Camp:
"Хоккей должен быть удовольствием, независимо от того, играешь ты как любитель или профессионально. И ключ к этому — удобство коньков. Важно помнить, что коньки — это не итальянские туфли, которые разносятся со временем. Есть миф, что формовка сделает любые коньки удобными. Но это не так. Формовка лишь добавляет комфорт, а сами коньки изначально должны быть удобные. Поэтому сразу следует обратить внимание на несколько важных моментов:
- Нога должна комфортно заполнять пространство ботинка, не должно быть давления или излишнего пространства.
- Пятка тоже должна сидеть плотно — чтобы не было ни малейшего движения.
- Обратите внимание на взъем, где находится шнуровка — он не должен вылазить или быть слишком глубоким".
Также Никита советует при примерке надеть коньки и немного походить в них, не присаживаясь:
«Это поможет точно понять, как сидит новая пара и убедиться, что нигде не жмет».
Обзор лучших хоккейных коньков
Все модели из статьи оформили в таблицу. Ниже топ-10 коньков для любителей и профессионалов.
|Уровень
|Фирма
|Краткое описание
|Любительский
|Bauer X-LS SR S21
|Универсальная модель для новичков — есть подкладка из износостойкой микрофибры и комфортная посадка с пеной AnaForm в области лодыжки
|Любительский
|CCM Tacks AS 560 SR
|Коньки для тренировок и игр на любительском уровне с жестким ботинком, мягкими и прочными материалами, сменными лезвиями
|Любительский
|ROYAL SKATE RS8 Hurricane
|Жесткий композитный ботинок хорошо держит ногу, а лезвия из нержавеющей стали обеспечивают стабильное скольжение и не требуют особого ухода
|Любительский
|Fischer RC One IS2 SR
|Коньки подходят для тех, кто ищет качество по разумной цене: цельнолитая конструкция, ударопрочный носок, надежные лезвия из нержавеющей стали
|Любительский
|Atemi Ahsk03 Drift
|Модель сделана из прочных и морозостойких материалов, так что они хорошо держат форму даже в холод. Лезвия уже заточены — можно сразу кататься
|Профессиональный
|Bauer Supreme M50 PRO SR FIT2 с лезвиями FLY-TI
|Вставки из пены с эффектом памяти, разная жесткости стоек стакана, быстросменные нержавеющие лезвия — для тех, кто на льду проводит много времени
|Профессиональный
|CCM Ribcor 100K SR Wide
|Коньки с высокой маневренностью и контролем движения. У ботинка изменяемый индекс жесткости: мягкие участки придают ему гибкость, а жесткие зоны — обеспечивают поддержку стопы
|Профессиональный
|Bauer SS Supreme M50 Pro Skate FIT2 SR
|Очень удобный вариант: внутренние вставки из пены с эффектом памяти, особая форма задника, асимметричный мысок и специальные накладки от натирания ноги
|Профессиональный
|CCM Tacks XF PRO SR Regular
|Улучшенная анатомическая форма ботинка, легкий и прочный материал и высококачественные лезвия — коньки идеально подходят для интенсивных тренировок
|Профессиональный
|True HZRDUS 7 X SR
|Коньки для продвинутых игроков, которые часто выходят на лед. Ботинки «садятся» по ноге после первой формовки, а анатомическая форма и защита от давления шнурков делает катание комфортным даже при длительной нагрузке