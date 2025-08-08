10 лучших хоккейных коньков в 2025 году: подборка лучших моделей для любителей и профессионалов

«Лучше взять какую-нибудь среднюю модель, а по мере роста уровня игры и надобности далее рассматривать профессиональные коньки. Почему так? Чем выше уровень конька, тем больше там пены и жесткости для защиты, для любителей с непривычки будет неудобно. Также начинающим спортсменам важно, чтобы голеностоп укреплялся. А это лучше всего будет происходить в более “мягких” моделях, то есть в коньках любительского сегмента».