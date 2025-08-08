Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
10 лучших хоккейных коньков в 2025 году: подборка лучших моделей для любителей и профессионалов

Хотите кататься как профессионал или только делаете первые шаги на льду? Мы собрали рейтинг лучших хоккейных коньков 2025 года — под разный уровень и бюджет.

Валерия Крупко
Автор Спорт Mail
Мужчина в хоккейных коньках готовится к игре
Хоккейные коньки бывают профессиональные, полупрофессиональные и любительскиеИсточник: Freepik

Вместе с экспертом расскажем про лучшие хоккейные коньки 2025 года: как правильно выбрать размер и лезвие и на что еще обратить внимание при покупке.

Виды хоккейных коньков

Перед покупкой важно определиться с типом коньков, который вам нужен:

1. Профессиональные хоккейные коньки предназначены для опытных игроков и профессиональных спортсменов. В таких коньках используют самые современные материалы и технологии. Они часто имеют настраиваемые элементы, поэтому хоккеисты могут адаптировать коньки под свой стиль игры и анатомические особенности.

2. Полупрофессиональные подходят для игроков среднего и продвинутого уровня. Оптимальные по соотношению цена/качество. У них улучшенные характеристики по сравнению с любительскими моделями — более качественные материалы и конструкции, усиленная поддержка. При этом стоимость не такая высокая, как у профессиональных.

3. Любительские хоккейные коньки предназначены для начинающих игроков и любителей. Модели обладают базовыми характеристиками и доступной ценой. Обычно у таких коньков небольшая жесткость — за счет этого они мягче и комфортно сидят на ноге.

О том, на что обращать внимание при выборе хоккейных коньков рассказывает Зимин Никита Михайлович, КМС и действующий игрок ХК «Молот» ВХЛ, основатель IceProgress Camp, бывший игрок ХК «Амур» КХЛ 2020−2021, серебряный призер Pro Hockey Ligasy 2022−2023, победитель Кубка Шелкового Пути ВХЛ 2023−2024:

"При выборе коньков я доверяю продавцам в хоккейных магазинах, ведь они специализируются на этом. Но есть несколько моих личных наблюдений: важно отталкиваться от целей и задач в хоккее, поэтому выбор бренда и линейки коньков будут у каждого свой. Главное, чтобы в коньках быть комфортно ноге.

Если выбираете модель для открытого льда, где температура бывает достаточно низкая — выбирайте любительские коньки. Они лучше держат минусовые температуры. Карбон, используемый в профессиональных коньках, не терпит такие перепады и риск разрушения коньков значительно возрастает".

Рейтинг топ-5 хоккейных коньков для начинающих

Начнем с моделей, которые подойдут тем, кто делает первые шаги в хоккее. Зимин Никита Михайлович, действующий игрок ХК «Молот» ВХЛ и основатель IceProgress Camp не рекомендует любителям брать сразу профессиональные коньки:

«Лучше взять какую-нибудь среднюю модель, а по мере роста уровня игры и надобности далее рассматривать профессиональные коньки. Почему так? Чем выше уровень конька, тем больше там пены и жесткости для защиты, для любителей с непривычки будет неудобно. Также начинающим спортсменам важно, чтобы голеностоп укреплялся. А это лучше всего будет происходить в более “мягких” моделях, то есть в коньках любительского сегмента».

В нашем топе представлены лучшие хоккейные коньки 2025 года для начинающих по отзывам и характеристикам.

Bauer X-LS SR S21

Хоккейные коньки для начинающих фирмы Bauer модель X-LS SR S21
Хоккейные коньки для начинающих Bauer X-LS SR S21Источник: Ozon

Коньки подойдут для тех, кто только начинает кататься или делает это для удовольствия. В них комфортно — удобный ботинок с мягкой подкладкой не требует длительного разнашивания. Подходят для периодического использования на открытых и крытых катках и не рассчитаны на интенсивные нагрузки.

Характеристики

УровеньНачинающий
МатериалыСинтетические материалы, пластик, сталь
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладкиМикрофибра
Термоформируемый ботинокНет
Анатомический ботинокДа
Ударопрочный мысДа
Усиленный ботинокДа
Поддержка голеностопаДа
Размеры36–47

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • подкладка из износостойкой микрофибры, которая отводит влагу;
  • комфортная посадка с пеной AnaForm в области лодыжки;
  • универсальная модель для новичков.

Минусы:

  • не подходят для интенсивной игры.

Где купить

CCM Tacks AS 560 SR

Хоккейные коньки для начинающих фирмы CCM модель Tacks AS 560 SR
Хоккейные коньки для начинающих CCM Tacks AS 560 SRИсточник: Триал-спорт

Эти коньки подойдут для тренировок и игр на любительском уровне. Жесткий ботинок хорошо держит ногу, а мягкая внутренняя отделка добавляет комфорт. Материалы прочные и легкие, а форма ботинка повторяет форму ноги, что делает катание стабильным и уверенным. Лезвия можно снимать и менять при необходимости.

Характеристики

УровеньНачинающий
МатериалыКомпозитный материал
Материал лезвияУглеродистая сталь
Материал подкладкиПенополиуретан
Термоформируемый ботинокНет
Анатомический ботинокНет
Ударопрочный мысДа
Усиленный ботинокНет
Поддержка голеностопаДа
Размеры41–47

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • эргономичная конструкция ботинка;
  • есть возможность смены лезвия — в коньках стакан Speedblade XS;
  • комфортная и износостойкая подкладка.

Минусы:

  • могут быть жесткими для новичков.

Где купить

ROYAL SKATE RS8 Hurricane

Хоккейные коньки для начинающих фирмы ROYAL SKATE модель RS8 Hurricane
Хоккейные коньки для начинающих ROYAL SKATE RS8 HurricaneИсточник: Спортмастер

Эти коньки подойдут для регулярных тренировок или активных зимних вечеров на открытом катке. Жесткий композитный ботинок хорошо держит ногу и защищает ее от случайных ударов шайбы или клюшки. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают стабильное скольжение и не требуют особого ухода — удобно, если катаетесь часто и не хотите каждый раз думать о ржавчине.

Характеристики

УровеньПолупрофессиональный
МатериалыКомпозитный материал
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладкиСублимированная гидрофобная микрофибра
Термоформируемый ботинокДа
Анатомический ботинокДа
Ударопрочный мысДа
Усиленный ботинокДа
Поддержка голеностопаДа
Размеры33–46

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • прочная конструкция из композитного материала;
  • внутри ботинка специальная пена с функцией памяти;
  • удобная анатомическая колодка.

Минусы:

  • большой вес по сравнению с другими моделями.

Где купить

Fischer RC One IS2 SR

Хоккейные коньки для начинающих фирмы Fischer модель RC One IS2 SR
Хоккейные коньки для начинающих Fischer RC One IS2 SRИсточник: Спортмастер

Эти коньки подходят для тех, кто ищет качество по разумной цене: легкие и прочные. Цельнолитая конструкция и войлочная подкладка обеспечивают комфорт и предотвращают натирания. Ударопрочный носок защищает от случайных ударов, а надежные лезвия из нержавеющей стали гарантируют хорошее скольжение.

Характеристики

УровеньНачинающий
МатериалыПластик
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладкиТекстиль
Термоформируемый ботинокНет
Анатомический ботинокДа
Ударопрочный мысДа
Усиленный ботинокНет
Поддержка голеностопаДа
Размеры39,5–45

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • удобная посадка и хорошая фиксация;
  • легкий и удобный цельнолитый ботинок гарантирует поддержку и защиту.

Минусы:

  • судя по многим отзывам — маломерят.

Где купить

Atemi Ahsk03 Drift

Хоккейные коньки для начинающих фирмы Atemi модель Ahsk03 Drift
Хоккейные коньки для начинающих Atemi Ahsk03 DriftИсточник: Яндекс Маркет

Коньки удобно сидят на ноге, а лезвия уже заточены — можно сразу кататься. Хотя ботинок немного жесткий и не самый легкий. Модель сделана из прочных и морозостойких материалов, так что они хорошо держат форму даже в холод. Внутри — мягкий вельвет и удобный войлочный язычок. Щиколотка фиксируется плотно, носок усилен, а лезвия из прочной стали дают хорошее скольжение и управляемость на льду.

Характеристики

УровеньНачинающий
МатериалыПластик
Материал лезвияВысокоуглеродистая сталь
Материал подкладкиТекстиль
Термоформируемый ботинокНет
Анатомический ботинокДа
Ударопрочный мысДа
Усиленный ботинокНет
Поддержка голеностопаДа
Размеры37–46

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • доступная цена;
  • удобная посадка и мягкая внутренняя отделка;
  • заводская заточка лезвий — можно сразу использовать без дополнительной подготовки.

Минусы:

  • жесткий ботинок.

Где купить

Рейтинг топ-5 профессиональных хоккейных коньков

Для тех, кто уже уверенно чувствует себя на льду, требования к экипировке становятся выше. Комфорт по-прежнему важен, но на первый план выходят прочность, уровень защиты. Коньки должны выдерживать высокие нагрузки и помогать в игре, а не мешать. Ниже подборка лучших хоккейных коньков 2025 года для опытных и профессиональных игроков.

Bauer Supreme M50 PRO SR FIT2 с лезвиями FLY-TI

Профессиональные хоккейные коньки фирмы Bauer модель Supreme M50 PRO SR FIT2 с лезвиями FLY-TI
Профессиональные хоккейные коньки Bauer Supreme M50 PRO SR FIT2 с лезвиями FLY-TIИсточник: Спортмастер

Вставки из пены с эффектом памяти надежно фиксируют лодыжку, поэтому нога не устает даже при длительном катании. Коньки отличаются высокой маневренностью на виражах благодаря разной жесткости передней и задней стоек стакана, что особенно важно как на тренировках, так и в матчах. С быстросменными нержавеющими лезвиями коньки легко адаптировать под разные условия льда.

Характеристики

УровеньПрофессиональный
МатериалыПластик
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладкиСинтетический материал
Термоформируемый ботинокНет
Анатомический ботинокДа
Ударопрочный мысДа
Усиленный ботинокНет
Поддержка голеностопаДа
Размеры40–46

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • хорошая маневренность;
  • возможность подстроить коньки под разные условия льда;
  • надежная фиксация.

Минусы:

  • высокая цена;
  • могут показаться жесткими для игроков, привыкших к более мягким моделям.

Где купить

CCM Ribcor 100K SR Wide

Профессиональные хоккейные коньки фирмы CCM модель Ribcor 100K SR Wide
Профессиональные хоккейные коньки CCM Ribcor 100K SR WideИсточник: Спортмастер

У коньков специальная конструкция ботинка, благодаря которой они отлично сидят на ноге. Асимметричный носок делает посадку еще плотнее, поэтому будет выше маневренность и контроль движения. У ботинка изменяемый индекс жесткости 175−185: более мягкие участки придают ему гибкость, а жесткие зоны обеспечивают поддержку и эффективность передачи энергии.

Характеристики

УровеньПрофессиональный
МатериалыПластик
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладкиСинтетический материал
Термоформируемый ботинокНет
Анатомический ботинокДа
Ударопрочный мысДа
Усиленный ботинокНет
Поддержка голеностопаДа
Размеры40–46

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • гибкий язык Flexmotion добавляет свободы движений при выполнении сложных маневров;
  • хорошая поддержка голеностопа;
  • удобные, благодаря подушечкам вокруг ноги с эффектом памяти и мягким вставкам по канту ботинка.

Минусы:

  • требуют индивидуальной подгонки.

Где купить

Bauer SS Supreme M50 Pro Skate FIT2 SR

Профессиональные хоккейные коньки фирмы Bauer модель SS Supreme M50 Pro Skate FIT2 SR
Профессиональные хоккейные коньки Bauer SS Supreme M50 Pro Skate FIT2 SRИсточник: Спортмастер

Внутренние вставки из пены с эффектом памяти надежно фиксируют лодыжку — нога остается в безопасности даже в самых напряженных моментах игры. Особая форма задника и гибкий язык дают ноге больше свободы в движении, благодаря чему можно делать более энергичные и мощные шаги. Ботинок сидит плотно из-за асимметричного мыска, при этом не натирает ногу — специальные накладки защищают кожу.

Характеристики

УровеньПрофессиональный
МатериалыКомпозит
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладкиСинтетический материал
Термоформируемый ботинокДа
Анатомический ботинокДа
Ударопрочный мысДа
Усиленный ботинокНет
Поддержка голеностопаДа
Размеры40–46

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • ассиметричная конструкция носка, более плотное и удобное прилегание;
  • полностью термоформуемый ботинок обеспечивает идеальную посадку;
  • высокий уровень защиты.

Минусы:

  • скорее всего не подойдет на широкую стопу.

Где купить

CCM Tacks XF PRO SR Regular

Профессиональные хоккейные коньки фирмы CCM модель Tacks XF PRO SR Regular
Профессиональные хоккейные коньки CCM Tacks XF PRO SR RegularИсточник: Спортмастер

Эта модель отличается высоким качеством: улучшенная анатомическая форма ботинка, легкий и прочный материал, системы жесткости и высококачественные лезвия. Коньки идеально подходят для интенсивных тренировок, соревнований и матчей.

Характеристики

Уровень
Профессиональный
Материалы
Композит
Материал лезвия
Нержавеющая сталь
Материал подкладки
Синтетический материал
Термоформируемый ботинок
Да
Анатомический ботинок
Да
Ударопрочный мыс
Да
Поддержка голеностопа
Да
Размеры
41–47

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • хорошая фиксация ноги — ботинок сидит как влитой, нога не болтается;
  • анатомическая конструкция — пена с эффектом памяти «обхватывает» стопу;
  • высокий уровень защиты от ударов по прямой.

Минусы:

  • для жесткого ботинка нужно время на привыкание;
  • требует навыка — новичкам может быть сложно управлять из-за жесткости и чувствительности.

Где купить

True HZRDUS 7 X SR

Профессиональные хоккейные коньки фирмы True модель HZRDUS 7 X SR
Профессиональные хоккейные коньки True HZRDUS 7 X SRИсточник: Спортмастер

Коньки для продвинутых игроков, которые часто выходят на лед и хотят сочетания комфорта, прочности и высокой производительности. Ботинки «садятся» по ноге после первой формовки — фиксация плотная, но не жмет, а нога чувствует себя устойчиво даже при резких поворотах. Язык с анатомической формой и защита от давления шнурков делает катание комфортным даже при длительной нагрузке.

Источник: Спортмастер.

Характеристики

Уровень
Профессиональный
Материалы
Композит
Материал лезвия
Нержавеющая сталь
Материал подкладки
Ортопедическая пена
Термоформируемый ботинок
Да
Анатомический ботинок
Да
Ударопрочный мыс
Да
Поддержка голеностопа
Да
Размеры
41,5–45

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • хорошая фиксация ноги — ботинок сидит как влитой, нога не болтается;
  • система Shift Max позволяет оперативно заменить лезвия без инструментов;
  • ботинок выполнен из композитного материала — жёсткий и при этом не тяжелый.

Минусы:

  • требуют формовки.

Где купить

Как правильно выбрать хорошие хоккейные коньки

Покупка хоккейных коньков — дело не из простых. Важно учитывать не только бренд или цену, но и технические детали, от которых напрямую зависит комфорт, безопасность и эффективность игры. Ниже рассказываем, на что стоит обратить внимание.

1. Размер

Коньки должны сидеть на ноге как влитые — не болтаться и не сжимать. Ориентироваться только на цифры — ошибка. Каждую модель надо обязательно примерять, так как у разных брендов — разная колодка. Идеальный конек плотно обхватывает стопу и пятку, но не вызывает дискомфорта.

Главное правило — никаких «на вырост» и «разносятся». В слишком свободной обуви вырастает риск получить травму. Важно учитывать не только длину стопы, но и полноту. Если подобрать неправильный размер, даже термическая формовка не обеспечит идеальную посадку.

Мужчина в хоккейных коньках играет в хоккей
При выборе хоккейных коньков важно учитывать размер и полноту стопыИсточник: Freepik

2. Лезвие

От лезвия зависят многие характеристики: ускорение, контроль, маневренность. Все лезвия профессиональных коньков изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали с различной степенью закалки. Чем выше степень закалки, тем дольше лезвие сохраняет остроту, имеет более долгий срок службы и лучше выдерживает многочисленные заточки.

В зависимости от модели и класса хоккейных коньков лезвия могут быть съемными, а могут быть монолитной конструкцией с коньком. Большинство профессиональных моделей оснащены системой сменных лезвий.

Как заточить коньки в домашних условиях

Зимин Никита Михайлович, действующий игрок ХК «Молот» ВХЛ и основатель IceProgress Camp:

«Каждый выбирает сам, но я предпочитаю коньки с возможностью смены лезвий. Это расходники и ситуации на льду случаются разные — лезвие может лопнуть в самый неподходящий момент. Поэтому лучше купить запасную пару и по необходимости заменить, нежели потом переплачивать за новые коньки, тем более, если они вас устраивают».

3. Жесткость ботинка

Чем выше уровень игры — тем жестче должен быть ботинок. Жесткие модели обеспечивают лучшую защиту, фиксируют голеностоп и помогают эффективнее толкаться.

Важно наличие защитных вставок в носке и других усиленных элементов — они спасают от шайб и ударов клюшкой. Новичкам подойдут модели средней жесткости: они быстрее садятся по ноге и требуют меньше привыкания. А вот продвинутым игрокам стоит смотреть на композитные версии — они надежнее, но и «строже» к ошибкам в катании.

4. Уровень термоформовки

Внутренняя часть большинства профессиональных коньков выполнена из термоформуемых материалов, которые при нагреве точно повторяют форму ноги. Ботинок разогревают в специальной печи, после чего он адаптируется под стопу при носке и обеспечивает идеальное прилегание от пятки до пальцев.

Термоформованные стельки работают по тому же принципу. Они уменьшают пустоты внутри ботинка, увеличивают контакт между ступней и подошвой, что способствует лучшему равновесию и комфорту.

Мужчина в хоккейных коньках играет в хоккей
Термоформируемые хоккейные коньки при нагреве адаптируются под форму стопыИсточник: Freepik

5. Заточка и уход

Заточка — это необходимость. Даже новые коньки чаще всего требуют первой заточки сразу после покупки. От состояния лезвия зависит сцепление со льдом, а значит скорость и контроль. Также важно ухаживать за коньками: протирать лезвия после катания.

Зимин Никита Михайлович, действующий игрок ХК «Молот» ВХЛ и основатель IceProgress Camp:

"Хоккей должен быть удовольствием, независимо от того, играешь ты как любитель или профессионально. И ключ к этому — удобство коньков. Важно помнить, что коньки — это не итальянские туфли, которые разносятся со временем. Есть миф, что формовка сделает любые коньки удобными. Но это не так. Формовка лишь добавляет комфорт, а сами коньки изначально должны быть удобные. Поэтому сразу следует обратить внимание на несколько важных моментов:

  • Нога должна комфортно заполнять пространство ботинка, не должно быть давления или излишнего пространства.
  • Пятка тоже должна сидеть плотно — чтобы не было ни малейшего движения.
  • Обратите внимание на взъем, где находится шнуровка — он не должен вылазить или быть слишком глубоким".

Также Никита советует при примерке надеть коньки и немного походить в них, не присаживаясь:

«Это поможет точно понять, как сидит новая пара и убедиться, что нигде не жмет».

Лучшие фигурные коньки

Обзор лучших хоккейных коньков

Все модели из статьи оформили в таблицу. Ниже топ-10 коньков для любителей и профессионалов.

УровеньФирмаКраткое описание
ЛюбительскийBauer X-LS SR S21Универсальная модель для новичков — есть подкладка из износостойкой микрофибры и комфортная посадка с пеной AnaForm в области лодыжки
ЛюбительскийCCM Tacks AS 560 SRКоньки для тренировок и игр на любительском уровне с жестким ботинком, мягкими и прочными материалами, сменными лезвиями
ЛюбительскийROYAL SKATE RS8 HurricaneЖесткий композитный ботинок хорошо держит ногу, а лезвия из нержавеющей стали обеспечивают стабильное скольжение и не требуют особого ухода
ЛюбительскийFischer RC One IS2 SRКоньки подходят для тех, кто ищет качество по разумной цене: цельнолитая конструкция, ударопрочный носок, надежные лезвия из нержавеющей стали
ЛюбительскийAtemi Ahsk03 DriftМодель сделана из прочных и морозостойких материалов, так что они хорошо держат форму даже в холод. Лезвия уже заточены — можно сразу кататься
ПрофессиональныйBauer Supreme M50 PRO SR FIT2 с лезвиями FLY-TIВставки из пены с эффектом памяти, разная жесткости стоек стакана, быстросменные нержавеющие лезвия — для тех, кто на льду проводит много времени
ПрофессиональныйCCM Ribcor 100K SR WideКоньки с высокой маневренностью и контролем движения. У ботинка изменяемый индекс жесткости: мягкие участки придают ему гибкость, а жесткие зоны — обеспечивают поддержку стопы
ПрофессиональныйBauer SS Supreme M50 Pro Skate FIT2 SRОчень удобный вариант: внутренние вставки из пены с эффектом памяти, особая форма задника, асимметричный мысок и специальные накладки от натирания ноги
ПрофессиональныйCCM Tacks XF PRO SR RegularУлучшенная анатомическая форма ботинка, легкий и прочный материал и высококачественные лезвия — коньки идеально подходят для интенсивных тренировок
ПрофессиональныйTrue HZRDUS 7 X SRКоньки для продвинутых игроков, которые часто выходят на лед. Ботинки «садятся» по ноге после первой формовки, а анатомическая форма и защита от давления шнурков делает катание комфортным даже при длительной нагрузке