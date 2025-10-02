Как живет Александр Овечкин — и почему он до сих пор бьет рекорды

Овечкин — редкий пример спортсмена, который остается на вершине больше двух десятилетий. Он начал карьеру в России, покорил NHL и принес «Вашингтон Кэпиталз» первый в истории Кубок Стэнли. Но сегодня фанатов интересует не только его статистика и путь к рекордам, но и то, чем он занимается за пределами арены. Участие в рекламных кампаниях, благотворительные инициативы, семейные будни и публичная активность делают Овечкина одной из самых заметных фигур в спорте и за его пределами.