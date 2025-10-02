Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Северсталь
5
П1
X
П2

Как живет Александр Овечкин — и почему он до сих пор бьет рекорды

Александр Овечкин давно стал символом хоккея: его шайбы разбивают рекорды, а празднования голов расходятся на мемы. Но не меньше внимания привлекает то, как он живет сейчас.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Александр Овечкин на льду
Александр Овечкин больше двух десятилетий бьет рекорды в хоккееИсточник: Legion-Media

Овечкин — редкий пример спортсмена, который остается на вершине больше двух десятилетий. Он начал карьеру в России, покорил NHL и принес «Вашингтон Кэпиталз» первый в истории Кубок Стэнли. Но сегодня фанатов интересует не только его статистика и путь к рекордам, но и то, чем он занимается за пределами арены. Участие в рекламных кампаниях, благотворительные инициативы, семейные будни и публичная активность делают Овечкина одной из самых заметных фигур в спорте и за его пределами.

Карьера и главные достижения

Александр Овечкин
Овечкин стал символом «Вашингтона» и главным снайпером NHLИсточник: Соцсети

Александр Овечкин начинал в московском «Динамо», а в 2005 году переехал в США и стал игроком клуба «Вашингтон Кэпиталз». Уже в первом сезоне он забросил больше 50 шайб и сразу получил награду как лучший новичок лиги. Для хоккеиста из России это был громкий старт, о нем заговорили как о будущей легенде.

Дальше его карьера только набирала обороты. Овечкин стал известен как самый опасный снайпер на льду — именно он чаще других завершал матчи заброшенными шайбами. Его главное достижение — победа в Кубке Стэнли в 2018 году: команда впервые за долгую историю подняла над головой главный хоккейный трофей, а сам Ови (так его называют фанаты) был признан лучшим игроком финала.

Сегодня Овечкин — один из самых результативных хоккеистов за всю историю NHL. Он идет к рекорду Уэйна Гретцки по числу голов, и каждый сезон поклонники следят, сколько шагов ему осталось до вершины.

Почему он все еще в игре

Александр Овечкин на поле
Даже спустя 20 лет в лиге Овечкин продолжает забивать и бить рекордыИсточник: Соцсети

Овечкин играет на высшем уровне почти 20 лет, и для хоккея это редкость. Многие его ровесники в 40 лет уже завершили карьеру, но он продолжает выходить на лед и забивать. Секрет — в дисциплине: регулярные тренировки, жесткий режим и умение беречь силы там, где это нужно.

Каждый новый сезон болельщики ждут его голов, ведь они приближают его к рекорду Уэйна Гретцки. В январе 2023 года он стал всего вторым игроком в истории NHL, кто преодолел отметку в 800 шайб. Для команды он по-прежнему остается лидером: выходит на лед в решающие моменты и задает тон всей игре.

Овечкин показывает, что возраст в спорте не всегда преграда. Его стремление догнать и перегнать Гретцки стало главной интригой последних лет и держит внимание к его карьере на максимуме.

Семья и личная жизнь

Александр Овечкин с семьей
Овечкин открыто делится семейными фото с женой и детьмиИсточник: Соцсети

За пределами арены Овечкин — семьянин. Его жена — модель и предприниматель Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой. Пара поженилась в 2016 году, и с тех пор Настя стала не только спутницей жизни хоккеиста, но и активной участницей его медийной истории: она делится семейными моментами в соцсетях и часто сопровождает мужа на мероприятиях.

У пары двое сыновей — Сергей (2018) и Илья (2020). Овечкин не скрывает своей радости от отцовства: он публикует видео, как играет с детьми в хоккей или водит их на каток. Поклонникам такие кадры нравятся не меньше, чем голы на льду — образ сурового капитана дополняется ролью заботливого отца.

Семья стала для него важным источником энергии. Даже во время напряженных сезонов он старается проводить время с женой и детьми, а после матчей делится моментами домашнего уюта. Это делает его образ более близким и человечным для миллионов фанатов.

Чем занимается вне хоккея

Александр Овечкин на отдыхе
Овечкин совмещает спорт с рекламой, благотворительностью и публичными проектамиИсточник: Соцсети

Помимо игр за «Вашингтон», Овечкин активно строит жизнь вне спорта. Он участвует в рекламных проектах крупных брендов, например, спортивной экипировки, банков и напитков. Его харизма и узнаваемость делают его востребованным лицом для кампаний, а ролики с его участием собирают миллионы просмотров.

Овечкин также занимается благотворительностью. Он поддерживает фонды помощи детям и участвует в инициативах по развитию хоккея в России. Например, он не раз устраивал мастер-классы для юных спортсменов, передавая им опыт и мотивируя будущих чемпионов.

Кроме того, хоккеист интересуется бизнесом и медийными проектами. Он участвует в спортивных ток-шоу, сотрудничает с российскими инициативами по популяризации хоккея и остается фигурой, которая объединяет спорт и массовую культуру.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше