Где сейчас Илья Ковальчук и чем он занимается после карьеры

Ковальчук стремительно ворвался в мировую хоккейную элиту в начале 2000-х, стал лицом российского хоккея за океаном и завоевал золото Олимпиады. После двух десятилетий на высшем уровне он тихо завершил карьеру и переключился на новые роли вне площадки. Сейчас внимание к нему не ослабевает: поклонников интересует, где живет спортсмен и чем занимается после ухода из профессиональной игры.
Расцвет карьеры спортсмена
Илья Ковальчук дебютировал в НХЛ в 2001 году, став первым номером драфта клуба «Атланта Трэшерз» — редкий случай для российского хоккеиста того времени. Уже в дебютном сезоне он набрал 51 очко и быстро стал лидером команды. В 2004 году вместе с Джаромиром Ягром и Риком Нэшем он разделил звание лучшего снайпера лиги, забросив 41 шайбу.
В составе сборной России Ковальчук был ключевой фигурой: выигрывал чемпионаты мира 2008 и 2009 годов, а в 2018-м стал олимпийским чемпионом и был признан MVP турнира. После успешных лет в НХЛ он перешел в КХЛ, где подписал рекордный контракт с СКА Санкт-Петербург. В составе клуба он выиграл два Кубка Гагарина и стал лицом лиги.
Ковальчук был не только результативным форвардом, но и фигурой с сильным имиджем — сочетание мощного броска, харизмы и статуса «звезды из России» сделало его одним из самых обсуждаемых хоккеистов своего времени.
Как и когда завершилась карьера
После успешных лет в КХЛ Ковальчук несколько раз возвращался в НХЛ, но эти этапы уже не стали столь яркими. В 2018 году он подписал контракт с Los Angeles Kings, однако игра в клубе не оправдала ожиданий — Ковальчук набирал очки, но не вписался в систему команды. В 2019-м контракт был расторгнут по взаимному согласию, и он перешел в Монреаль, а затем — в Вашингтон, где провел короткий отрезок перед пандемией.
К последним сезонам его активной карьеры относят 2020−2021 годы. После возвращения в Россию Ковальчук заключил краткосрочное соглашение с «Авангардом», помог команде в плей-офф, но уже в следующем сезоне не стал продлевать контракт. Формального объявления о завершении карьеры не было, но с тех пор он не выходил на лед на профессиональном уровне.
В отличие от многих звезд, его уход прошел спокойно: без громких скандалов или затянувшихся попыток «камбэка». Он сам подчеркивал в интервью, что хотел уйти на своих условиях — без «дожимания» последних сезонов ради статистики.
Первые шаги после спорта
Почти сразу после окончания игровой карьеры Ковальчук вошел в тренерско-административную вертикаль сборной России. В 2021 году он занял должность генерального менеджера национальной команды — фактически стал связующим звеном между игроками и штабом. На этом посту он участвовал в формировании состава на Олимпиаду-2022 в Пекине и другие международные турниры.
Параллельно Ковальчук активно появлялся на хоккейных форумах и в медийных проектах, связанных с развитием спорта. Он стал приглашенным спикером на ряде спортивных конференций и начал продвигать программы, направленные на подготовку молодых игроков. В своих интервью он часто говорил, что теперь для него приоритет — не личные достижения, а развитие российской хоккейной школы.
Личная жизнь
Вне хоккея Ковальчук ведет довольно спокойную, почти закрытую от прессы жизнь. Он женат на российской модели и альпинистке Николетте Ларионе, с которой познакомился в середине 2000-х, а свадьба состоялась в 2008 году. У пары четверо детей — три сына и дочь. Семья много лет жила между Россией и США: часть времени проводили в Атланте и Нью-Джерси, где Илья играл в НХЛ, а позже вернулись в Россию, когда он подписал контракт с СКА.
В отличие от многих звезд спорта, Ковальчук редко появляется на светских мероприятиях и не стремится поддерживать постоянное присутствие в медиа. Основное внимание он уделяет семье и хоккею. Старшие сыновья также занимаются хоккеем, а Илья активно вовлечен в их спортивное развитие.
Чем он занят сейчас
После завершения профессиональной карьеры Ковальчук не отошел от хоккея полностью — он начал новую главу в управленческой и наставнической сфере. В 2022 году он вошел в штаб сборной России по хоккею в качестве помощника генерального менеджера, а позже стал одним из ключевых кураторов программы по развитию молодых игроков. Его задача — привлекать перспективных спортсменов, работать над инфраструктурой и делиться опытом, накопленным в НХЛ и КХЛ.
Кроме того, Ковальчук участвует в различных хоккейных форумах и спортивных инициативах, связанных с популяризацией хоккея в регионах. Он регулярно появляется на матчах молодежных сборных и ветеранских турнирах, где не только поддерживает команды, но и общается с юными игроками.
В публичном поле Ковальчук ведет себя сдержанно: дает редкие интервью, не устраивает громких заявлений и сосредотачивается на долгосрочных проектах. Постепенно он формирует новую карьеру за пределами льда, используя авторитет и связи, накопленные за годы выступлений на мировом уровне.