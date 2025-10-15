Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
1
:
Лада
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
5.40
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.94
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.60
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2

Где сейчас Илья Ковальчук и чем он занимается после карьеры

В 2000-х Илья Ковальчук был звездой русского хоккея, а сегодня он почти не появляется на льду — и именно это вызывает интерес, чем же он занят сегодня.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Илья Ковальчук на финальной жеребьевке турнира Игры будущего
После завершения спортивной карьеры Илья Ковальчук занимается развитием российского спортаИсточник: Михаил Синицын/ТАСС

Ковальчук стремительно ворвался в мировую хоккейную элиту в начале 2000-х, стал лицом российского хоккея за океаном и завоевал золото Олимпиады. После двух десятилетий на высшем уровне он тихо завершил карьеру и переключился на новые роли вне площадки. Сейчас внимание к нему не ослабевает: поклонников интересует, где живет спортсмен и чем занимается после ухода из профессиональной игры.

Расцвет карьеры спортсмена

Илья Ковальчук на матче
Илья Ковальчук — один из самых результативных российских хоккеистов 2000-х годовИсточник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Илья Ковальчук дебютировал в НХЛ в 2001 году, став первым номером драфта клуба «Атланта Трэшерз» — редкий случай для российского хоккеиста того времени. Уже в дебютном сезоне он набрал 51 очко и быстро стал лидером команды. В 2004 году вместе с Джаромиром Ягром и Риком Нэшем он разделил звание лучшего снайпера лиги, забросив 41 шайбу.

В составе сборной России Ковальчук был ключевой фигурой: выигрывал чемпионаты мира 2008 и 2009 годов, а в 2018-м стал олимпийским чемпионом и был признан MVP турнира. После успешных лет в НХЛ он перешел в КХЛ, где подписал рекордный контракт с СКА Санкт-Петербург. В составе клуба он выиграл два Кубка Гагарина и стал лицом лиги.

Ковальчук был не только результативным форвардом, но и фигурой с сильным имиджем — сочетание мощного броска, харизмы и статуса «звезды из России» сделало его одним из самых обсуждаемых хоккеистов своего времени.

Как и когда завершилась карьера

Илья Ковальчук с сыном
После 2021 года Ковальчук не возвращался на лед в статусе профессионалаИсточник: Соцсети

После успешных лет в КХЛ Ковальчук несколько раз возвращался в НХЛ, но эти этапы уже не стали столь яркими. В 2018 году он подписал контракт с Los Angeles Kings, однако игра в клубе не оправдала ожиданий — Ковальчук набирал очки, но не вписался в систему команды. В 2019-м контракт был расторгнут по взаимному согласию, и он перешел в Монреаль, а затем — в Вашингтон, где провел короткий отрезок перед пандемией.

К последним сезонам его активной карьеры относят 2020−2021 годы. После возвращения в Россию Ковальчук заключил краткосрочное соглашение с «Авангардом», помог команде в плей-офф, но уже в следующем сезоне не стал продлевать контракт. Формального объявления о завершении карьеры не было, но с тех пор он не выходил на лед на профессиональном уровне.

В отличие от многих звезд, его уход прошел спокойно: без громких скандалов или затянувшихся попыток «камбэка». Он сам подчеркивал в интервью, что хотел уйти на своих условиях — без «дожимания» последних сезонов ради статистики.

Первые шаги после спорта

Евгений Плющенко, Александр Мостовой, Евгений Малкин и Илья Ковальчук
Ковальчук активно включился в работу со сборной России, переключившись с льда на управленческую рольИсточник: Соцсети

Почти сразу после окончания игровой карьеры Ковальчук вошел в тренерско-административную вертикаль сборной России. В 2021 году он занял должность генерального менеджера национальной команды — фактически стал связующим звеном между игроками и штабом. На этом посту он участвовал в формировании состава на Олимпиаду-2022 в Пекине и другие международные турниры.

Параллельно Ковальчук активно появлялся на хоккейных форумах и в медийных проектах, связанных с развитием спорта. Он стал приглашенным спикером на ряде спортивных конференций и начал продвигать программы, направленные на подготовку молодых игроков. В своих интервью он часто говорил, что теперь для него приоритет — не личные достижения, а развитие российской хоккейной школы.

Личная жизнь

Илья Ковальчук и Николь Ковальчук
Семья остается для Ильи главным приоритетом после завершения карьерыИсточник: Соцсети

Вне хоккея Ковальчук ведет довольно спокойную, почти закрытую от прессы жизнь. Он женат на российской модели и альпинистке Николетте Ларионе, с которой познакомился в середине 2000-х, а свадьба состоялась в 2008 году. У пары четверо детей — три сына и дочь. Семья много лет жила между Россией и США: часть времени проводили в Атланте и Нью-Джерси, где Илья играл в НХЛ, а позже вернулись в Россию, когда он подписал контракт с СКА.

В отличие от многих звезд спорта, Ковальчук редко появляется на светских мероприятиях и не стремится поддерживать постоянное присутствие в медиа. Основное внимание он уделяет семье и хоккею. Старшие сыновья также занимаются хоккеем, а Илья активно вовлечен в их спортивное развитие.

Чем он занят сейчас

Илья Ковальчук
Бывший форвард постепенно строит новую карьеру — теперь уже в управлении и развитии хоккеяИсточник: Михаил Синицын/ТАСС

После завершения профессиональной карьеры Ковальчук не отошел от хоккея полностью — он начал новую главу в управленческой и наставнической сфере. В 2022 году он вошел в штаб сборной России по хоккею в качестве помощника генерального менеджера, а позже стал одним из ключевых кураторов программы по развитию молодых игроков. Его задача — привлекать перспективных спортсменов, работать над инфраструктурой и делиться опытом, накопленным в НХЛ и КХЛ.

Кроме того, Ковальчук участвует в различных хоккейных форумах и спортивных инициативах, связанных с популяризацией хоккея в регионах. Он регулярно появляется на матчах молодежных сборных и ветеранских турнирах, где не только поддерживает команды, но и общается с юными игроками.

В публичном поле Ковальчук ведет себя сдержанно: дает редкие интервью, не устраивает громких заявлений и сосредотачивается на долгосрочных проектах. Постепенно он формирует новую карьеру за пределами льда, используя авторитет и связи, накопленные за годы выступлений на мировом уровне.