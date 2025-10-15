Где сейчас Илья Ковальчук и чем он занимается после карьеры

После успешных лет в КХЛ Ковальчук несколько раз возвращался в НХЛ, но эти этапы уже не стали столь яркими. В 2018 году он подписал контракт с Los Angeles Kings, однако игра в клубе не оправдала ожиданий — Ковальчук набирал очки, но не вписался в систему команды. В 2019-м контракт был расторгнут по взаимному согласию, и он перешел в Монреаль, а затем — в Вашингтон, где провел короткий отрезок перед пандемией.