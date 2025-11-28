43-летний Петр Чех возобновил хоккейную карьеру

Чех, выступающий на позиции вратаря, заключил трудовое соглашение с «Харингей Хаскис», который играет в четвертом по силе дивизионе Великобритании. Этот клуб стал пятым в карьере Чеха. Ранее он выступал за британские «Гилфорд Феникс», «Челмсфорд», «Оксфорд» и «Белфаст».
Петр Чех наиболее известен своей футбольной карьерой. Он играл за чешские «Хмел» и «Спарту», французский «Ренн», лондинские «Арсенал» и «Челси». В составе канониров Чех провел 139 матчей, в которых пропустил 158 мячей, оставив ворота в неприкосновенности 54 раза.
В составе «Челси» Петр Чех провел 494 матча, пропустив 393 мяча и сыграв на ноль 228 раз. Вместе с «синими» Чех четыре раза стал победителем чемпионата Англии, а также выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.
В составе сборной Чехии спортсмен выступал с 2002-го по 2016 год. Он провел 124 матча, пропустив 37 голов и оставив свои ворота в неприкосновенности в 20 встречах. В 2004 году Чех вместе с партнерами по национальной команде завоевал бронзу на чемпионате Европы.