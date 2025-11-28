43-летний Петр Чех возобновил хоккейную карьеру

В составе сборной Чехии спортсмен выступал с 2002-го по 2016 год. Он провел 124 матча, пропустив 37 голов и оставив свои ворота в неприкосновенности в 20 встречах. В 2004 году Чех вместе с партнерами по национальной команде завоевал бронзу на чемпионате Европы.