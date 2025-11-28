Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.50
П2
2.18

43-летний Петр Чех возобновил хоккейную карьеру

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Харингей Хаскис».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК «Белфаст Джайантс»

Чех, выступающий на позиции вратаря, заключил трудовое соглашение с «Харингей Хаскис», который играет в четвертом по силе дивизионе Великобритании. Этот клуб стал пятым в карьере Чеха. Ранее он выступал за британские «Гилфорд Феникс», «Челмсфорд», «Оксфорд» и «Белфаст».

Петр Чех наиболее известен своей футбольной карьерой. Он играл за чешские «Хмел» и «Спарту», французский «Ренн», лондинские «Арсенал» и «Челси». В составе канониров Чех провел 139 матчей, в которых пропустил 158 мячей, оставив ворота в неприкосновенности 54 раза.

В составе «Челси» Петр Чех провел 494 матча, пропустив 393 мяча и сыграв на ноль 228 раз. Вместе с «синими» Чех четыре раза стал победителем чемпионата Англии, а также выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В составе сборной Чехии спортсмен выступал с 2002-го по 2016 год. Он провел 124 матча, пропустив 37 голов и оставив свои ворота в неприкосновенности в 20 встречах. В 2004 году Чех вместе с партнерами по национальной команде завоевал бронзу на чемпионате Европы.