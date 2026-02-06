В матче Кубка Вызова МХЛ установлен новый рекорд посещаемости

Матч Кубка Вызова чемпионата Молодежной хоккейной лиги установил новый рекорд посещаемости. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ в соцсетях.
Встречу в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» посетили 10 473 зрителя. Сейчас идет третий период противостояния Сборной Востока и Сборной Запада. Счет 7:4 в пользу сборной Запада.
Второй год число болельщиков Кубка Вызова МХЛ превышает 10 тысяч зрителей. В прошлом году на «Сибирь-Арене» в Новосибирске матч сильнейших молодых игроков собрал всего на сто человек меньше — 10 378 болельщиков.
Напомним, данный матч — часть недели звезд хоккея в Екатеринбурге.
В КХЛ сейчас пауза в связи с проведением Матча Звезд. Встречи возобновятся 10 февраля.