В матче Кубка Вызова МХЛ установлен новый рекорд посещаемости

Кубок Вызова постили больше 10 тысяч зрителей.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Матч Кубка Вызова чемпионата Молодежной хоккейной лиги установил новый рекорд посещаемости. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ в соцсетях.

Встречу в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» посетили 10 473 зрителя. Сейчас идет третий период противостояния Сборной Востока и Сборной Запада. Счет 7:4 в пользу сборной Запада.

Второй год число болельщиков Кубка Вызова МХЛ превышает 10 тысяч зрителей. В прошлом году на «Сибирь-Арене» в Новосибирске матч сильнейших молодых игроков собрал всего на сто человек меньше — 10 378 болельщиков.

Напомним, данный матч — часть недели звезд хоккея в Екатеринбурге. 7—8 февраля на домашнем льду ХК «Автомобилист» состоится Матч звезд КХЛ — 2025. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

В КХЛ сейчас пауза в связи с проведением Матча Звезд. Встречи возобновятся 10 февраля.