В матче Кубка Вызова МХЛ установлен новый рекорд посещаемости

Напомним, данный матч — часть недели звезд хоккея в Екатеринбурге. 7—8 февраля на домашнем льду ХК «Автомобилист» состоится Матч звезд КХЛ — 2025. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.