Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.80
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2

Дацюк — о завершении карьеры: Могу больше времени уделять детям

Олимпийский чемпион Павел Дацюк в беседе с информационной службой «Вести» объяснил, чем теперь наполнены его дни после ухода из большого спорта.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

47-летний спортсмен отметил, что его расписание кардинально изменилось.

—Ну, она [жизнь] изменилась тем, что я стал более свободен в том плане, что мне не надо приезжать на арену каждый день, мне не надо ходить в зал. Теперь это все по желанию. Я за собой стараюсь смотреть, как я отношусь к виду спорта. Больше времени смотреть, общаться с другими и посещать разные мероприятия. Ну и стараться больше уделять время своим детям, — передает слова Дацюка ИС «Вести».

Павел Дацюк официально попрощался с карьерой 30 августа 2025 года в Екатеринбурге. В прощальном матче его команда одержала победу со счетом 13:8. На лед вместе с ним в тот день вышли такие звезды мирового хоккея, как Александр Овечкин, Сергей Федоров и Валерий Каменский.

Значительную часть своей карьеры Дацюк провел в НХЛ, защищая цвета «Детройт Ред Уингз». В регулярных чемпионатах лиги он сыграл 953 матча, набрав 918 очков (314 голов и 604 передачи). В играх плей-офф на его счету 157 матчей и 113 (42+71) очков. В составе «Детройта» хоккеист дважды поднимал над головой главный трофей лиги — Кубок Стэнли в 2002 и 2008 годах.

В составе сборной России Дацюк выиграл Олимпийские игры в 2018 году и завоевал золото чемпионата мира 2012 года.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше