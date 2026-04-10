Дацюк — о завершении карьеры: Могу больше времени уделять детям

47-летний спортсмен отметил, что его расписание кардинально изменилось.
—Ну, она [жизнь] изменилась тем, что я стал более свободен в том плане, что мне не надо приезжать на арену каждый день, мне не надо ходить в зал. Теперь это все по желанию. Я за собой стараюсь смотреть, как я отношусь к виду спорта. Больше времени смотреть, общаться с другими и посещать разные мероприятия. Ну и стараться больше уделять время своим детям, — передает слова Дацюка ИС «Вести».
Павел Дацюк официально попрощался с карьерой 30 августа 2025 года в Екатеринбурге. В прощальном матче его команда одержала победу со счетом 13:8. На лед вместе с ним в тот день вышли такие звезды мирового хоккея, как Александр Овечкин, Сергей Федоров и Валерий Каменский.
Значительную часть своей карьеры Дацюк провел в НХЛ, защищая цвета «Детройт Ред Уингз». В регулярных чемпионатах лиги он сыграл 953 матча, набрав 918 очков (314 голов и 604 передачи). В играх плей-офф на его счету 157 матчей и 113 (42+71) очков. В составе «Детройта» хоккеист дважды поднимал над головой главный трофей лиги — Кубок Стэнли в 2002 и 2008 годах.
В составе сборной России Дацюк выиграл Олимпийские игры в 2018 году и завоевал золото чемпионата мира 2012 года.