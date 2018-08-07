UFC приходит в Россию. Главное
Что нужно знать о первом российском турнире главного мирового
Что нужно знать о первом российском турнире главного мирового
Первый в истории UFC турнир в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский». «Спорт Mail.Ru» посетил
В главном бою вечера встретятся мастер удушающих приемов — россиянин Алексей Олейник и легендарный ударник из Новой Зеландии Марк Хант. В последнем выступлении российский боец повторил собственный же рекорд, финишировав оппонента с помощью уникального для MMA и второго в истории UFC «удушения Иезекиля» (всего в активе «Удава» 11 побед таким способом!) По словам Олейника, с Хантом его фирменные приемы могут не сработать, так как у «“Супер Самоанца” нет шеи и сверхнизкий центр тяжести». Впрочем россиян, пообещал другие сюрпризы для Ханта и посоветовал UFC «припасти» бонусные 50 тысяч долларов.
Хант, несмотря на поражение в последнем бою от перспективного Кёртиса Блейдса, остается грозной силой в тяжелой весовой категории. В послужном списке «Супер Самоанца» множество ярких нокаутов, включая победы над Фрэнком Миром, Дерриком Льюисом и Роем Нельсоном.
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Предстоящий бой вызвал неподдельный интерес российской публики
Во время
Второй-третийраунд, Алексей (его) задушит. На себе это почувствовал, выхода из этого нет. Для меня честь быть частью первого шоу в России. Сделаю все возможное, чтобы победить 15 сентября, пусть соперник и россиянин.
Всегда хотел выступать в Москве. Оказалось, что для этого надо не уйти из UFC, а вернуться.
Украинский боец Никита Крылов покинул организацию в 2016 году и успел выиграть 4 боя досрочно, завоевав при этом титул Fight Nights Global в полутяжелом весе (в титульном поединке жертвой Крылова пал бразильский ветеран Фабио Мальдонадо). За плечами Крылова внушительный рекорд в UFC 6−3. Его отличает зрелищная манера боя (все поединки в профессиональной карьере завершились досрочно — 24 победы, 5 поражений).
Поляк Ян Блахович не терял времени даром, уверенно поднимаясь в рейтинге полутяжелого дивизиона в отсутствие своего нынешнего визави. В данный момент
Крепкий американец Десмонд Грин — атлетичный, неуступчивый спортсмен с солидным рекордом (21 победа — 7 поражений) обладает опытом выступлений как в UFC, так и в Bellator и Titan FC.
Еще один поединок, получивший сегодня официальное подтверждение организации. Ян ярко дебютировал в UFC, победив нокаутом в Сингапуре Теруто Ишихару. Боец из Сибири потряс японца неожиданным бэкфистом на выходе из клинча, затем мощным ударом с правой отправил на настил и финишировал. Что интересно, зрелищный удар с разворота в арсенале омича, появился еще до подготовки в клубе Александра Шлеменко. В соперники Петру достался бразилец Дуглас Силва де Андраде (25−2), на счету которого 3 победы в последних 4 поединках (включая нокаут бэкфистом!).
В комментарии «Спорту Mail.Ru» Петр Ян отметил опыт и атлетизм бразильского спортсмена, но при этом указал на «размашистость» ударов и другие его технические недостатки. Россиянин пообещал прочувствовать соперника в первом раунде и затем отправить его в эффектный нокаут, как и Ишихару.
Мераб Двалишвили проиграл два боя под эгидой
Американец Уэйр потерпел уже три поражения кряду. Учитывая этот факт, на кону скорее всего стоит продолжение его карьеры в крупнейшем
Уроженец Махачкалы Ахмедов и представитель США Долловэй к своей очной встрече смогли на двоих собрать 6 наград за «лучшие выступления/бои вечера». Последние схватки оба спортсмена закончили в нестандартной для себя манере: в противостоянии россиянина и Марвина Веттори судьи не смогли выявить победителя, а Долловэй упал в нокаут после сигнала об окончании раунда, что принесло ему победу «дисквалификацией».
Самый неожиданный анонс боя в рамках московского ивента: российский боец MMA Адам Яндиев объявил о подписании контракта с UFC, несмотря на то, что не выступал с октября 2015 года. «Борода» завершил все 9 своих профессиональных поединков досрочными победами и обладает огромной массой поклонников в социальных сетях.
Соперником Яндиева стал польский средневес Кшиштоф Йотко, который в данный момент переживает худший период в карьере: поляк проиграл три последних боя, причем дважды подряд — нокаутом.
Сразу несколько источников сообщили, что на UFC Fight Night Moscow пройдет бой между
18 июля UFC вместе с
По словам президента M-1 Global Вадима Финкельштейна, его организация сможет параллельно проводить два боя в год с участием чемпионов M-1, заключивших контракт с UFC. Еще в рамках партнерского соглашения UFC будут оказывать помощь разного плана — судейство, организация, продажа билетов, реклама.
По информации Финкельштейна, такой контракт с UFC готовятся заключить Мовсар Евлоеев, Дамир Исмагулов, Артем Фролов и Алексей Кунченко. В UFC Russia никак не прокомментировали эту информацию.
Сергей Березовский