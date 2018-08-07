Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Пюник0
Маккаби Тель-Авив0
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:30
Славия Пр
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Аякс
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана0
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
21:30
Црвена Звезда
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Фенербахче
Все события
Фоторепортажи
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
6Кого взять «Локомотиву»? Все потенциальные новички
18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC приходит в Россию. Главное

Что нужно знать о первом российском турнире главного мирового MMA-промоушена.

Источник: AP 2018

Первый в истории UFC турнир в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский». «Спорт Mail.Ru» посетил пресс-конференцию, посвященную предстоящему событию и рассказывает, чего ждать осенью поклонникам смешанных единоборств.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто будет драться?

Марк Хант — Алексей Олейник

Во время загрузки произошла ошибка.

В главном бою вечера встретятся мастер удушающих приемов — россиянин Алексей Олейник и легендарный ударник из Новой Зеландии Марк Хант. В последнем выступлении российский боец повторил собственный же рекорд, финишировав оппонента с помощью уникального для MMA и второго в истории UFC «удушения Иезекиля» (всего в активе «Удава» 11 побед таким способом!) По словам Олейника, с Хантом его фирменные приемы могут не сработать, так как у «“Супер Самоанца” нет шеи и сверхнизкий центр тяжести». Впрочем россиян, пообещал другие сюрпризы для Ханта и посоветовал UFC «припасти» бонусные 50 тысяч долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хант, несмотря на поражение в последнем бою от перспективного Кёртиса Блейдса, остается грозной силой в тяжелой весовой категории. В послужном списке «Супер Самоанца» множество ярких нокаутов, включая победы над Фрэнком Миром, Дерриком Льюисом и Роем Нельсоном.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Орловский — Шамиль Абдурахимов

Во время загрузки произошла ошибка.

Белорусский боец MMA Андрей Орловский станет серьезным испытанием для уроженца Дагестана Абдурахимова, гораздо менее известного широкой публике. «Абрек» является пятикратным чемпионом России по ушу-саньда, а свой последний поединок завершил быстрым нокаутом, наказав дерзкого американца Чейза Шермана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предстоящий бой вызвал неподдельный интерес российской публики из-за обещания белоруса выйти в октагон под американским флагом и вырванной из контекста болельщиками фразой «Fuck Russians» в одном из видеоблогов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время пресс-конференции Орловский сделал прогноз на бой Олейник-Хант, исключил возможность своего поединка с россиянином и посетовал, что вряд ли доживет до «UFC в Минске».

Второй-третий раунд, Алексей (его) задушит. На себе это почувствовал, выхода из этого нет. Для меня честь быть частью первого шоу в России. Сделаю все возможное, чтобы победить 15 сентября, пусть соперник и россиянин.
Андрей Орловский

Никита Крылов — Ян Блахович

Во время загрузки произошла ошибка.
Всегда хотел выступать в Москве. Оказалось, что для этого надо не уйти из UFC, а вернуться.
Никита Крылов

Украинский боец Никита Крылов покинул организацию в 2016 году и успел выиграть 4 боя досрочно, завоевав при этом титул Fight Nights Global в полутяжелом весе (в титульном поединке жертвой Крылова пал бразильский ветеран Фабио Мальдонадо). За плечами Крылова внушительный рекорд в UFC 6−3. Его отличает зрелищная манера боя (все поединки в профессиональной карьере завершились досрочно — 24 победы, 5 поражений).

Во время загрузки произошла ошибка.

Поляк Ян Блахович не терял времени даром, уверенно поднимаясь в рейтинге полутяжелого дивизиона в отсутствие своего нынешнего визави. В данный момент экс-чемпион KSW занимает четвертую строчку рейтинга своей весовой категории после 3 побед подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Майрбек Тайсумов — Десмонд Грин

Во время загрузки произошла ошибка.

Вице-президент UFC Russia Андрей Громковский сегодня подтвердил анонсированный ранее самим Тайсумовым поединок. Россиянин нокаутировал пятерых последних противников, но из-за целого ряда неудач не смог выступить в США и Великобритании: сначала из-за оппонентов, которые снимались с боя, потом из-за проблем с визой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Крепкий американец Десмонд Грин — атлетичный, неуступчивый спортсмен с солидным рекордом (21 победа — 7 поражений) обладает опытом выступлений как в UFC, так и в Bellator и Titan FC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Петр Ян — Дуглас Силва де Андраде

Еще один поединок, получивший сегодня официальное подтверждение организации. Ян ярко дебютировал в UFC, победив нокаутом в Сингапуре Теруто Ишихару. Боец из Сибири потряс японца неожиданным бэкфистом на выходе из клинча, затем мощным ударом с правой отправил на настил и финишировал. Что интересно, зрелищный удар с разворота в арсенале омича, появился еще до подготовки в клубе Александра Шлеменко. В соперники Петру достался бразилец Дуглас Силва де Андраде (25−2), на счету которого 3 победы в последних 4 поединках (включая нокаут бэкфистом!).

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментарии «Спорту Mail.Ru» Петр Ян отметил опыт и атлетизм бразильского спортсмена, но при этом указал на «размашистость» ударов и другие его технические недостатки. Россиянин пообещал прочувствовать соперника в первом раунде и затем отправить его в эффектный нокаут, как и Ишихару.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мераб Двалишвили — Террион Уэйр

Мераб Двалишвили проиграл два боя под эгидой UFC, но успел заработать славу «самого терпеливого человека в мире». Грузинский боец вел на судейских карточках к третьему раунду последнего поединка, но попался на удушающий прием «гильотина». Вместо того, чтобы сдаться, Двалишвили терпел, находясь в безвыходном положении, вплоть до окончания времени схватки. Судьи, опираясь на позицию медиков, решили отдать спорную победу противнику, посчитав, что грузин находился без сознания.

Американец Уэйр потерпел уже три поражения кряду. Учитывая этот факт, на кону скорее всего стоит продолжение его карьеры в крупнейшем MMA-промоушене.

Во время загрузки произошла ошибка.

Омари Ахмедов — Си Би Долловэй

Во время загрузки произошла ошибка.

Уроженец Махачкалы Ахмедов и представитель США Долловэй к своей очной встрече смогли на двоих собрать 6 наград за «лучшие выступления/бои вечера». Последние схватки оба спортсмена закончили в нестандартной для себя манере: в противостоянии россиянина и Марвина Веттори судьи не смогли выявить победителя, а Долловэй упал в нокаут после сигнала об окончании раунда, что принесло ему победу «дисквалификацией».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кшиштоф Йотко — Адам Яндиев

Во время загрузки произошла ошибка.

Самый неожиданный анонс боя в рамках московского ивента: российский боец MMA Адам Яндиев объявил о подписании контракта с UFC, несмотря на то, что не выступал с октября 2015 года. «Борода» завершил все 9 своих профессиональных поединков досрочными победами и обладает огромной массой поклонников в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперником Яндиева стал польский средневес Кшиштоф Йотко, который в данный момент переживает худший период в карьере: поляк проиграл три последних боя, причем дважды подряд — нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тиаго Алвес — Алексей Кунченко

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу несколько источников сообщили, что на UFC Fight Night Moscow пройдет бой между экс-перетендентом на титул UFC в полусредней весовой категории бразильцем Тиаго Алвесом и чемпионом M-1 Global россиянином Алексеем Кунченко. Судя по всему, Кунченко станет первым чемпионом M-1, который сможет попробовать свои силы под эгидой американской организации в рамках соглашения между промоушенами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сделка с M-1 Global

18 июля UFC вместе с Российско-китайским инвестофондом и фондом Mubadala объявили о создании дочерней российской структуры, которая займется подготовкой и проведением турниров в нашей стране. При этом промоушен смешанных единоборств M-1 Global сообщил о сделке, которая позволит чемпионам M-1 автоматически заключать контракт с UFC.

По словам президента M-1 Global Вадима Финкельштейна, его организация сможет параллельно проводить два боя в год с участием чемпионов M-1, заключивших контракт с UFC. Еще в рамках партнерского соглашения UFC будут оказывать помощь разного плана — судейство, организация, продажа билетов, реклама.

По информации Финкельштейна, такой контракт с UFC готовятся заключить Мовсар Евлоеев, Дамир Исмагулов, Артем Фролов и Алексей Кунченко. В UFC Russia никак не прокомментировали эту информацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судьи, зрители и проверка на допинг

Вице-президент UFC Russia Андрей Громковский рассказал, что для проведения сентябрьского турнира компания привлечет лучших локальных судей, следуя обычной для международных ивентов практике. Антидопинговый контроль, по словам Громковского, будут осуществлять специалисты USADA.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Березовский

Черная полоса: что спасет карьеру Смолова
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
«Отдала России сполна»: почему сбежала медалистка Олимпиады
ЦСКА упустил форварда, Натхо уехал в Грецию. Трансферы и слухи
Бою Нурмагомедова с Макгрегором предрекли срыв
Трусова чисто исполнила три четверных прыжка на прокатах
Дзюба, Чорлука, Фернандеш и еще 9 лучших игроков 2-го тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка