World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев до завершения этого процесса», — говорится в сообщении.

World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе. В столице Азербайджана они подпишут декларацию, которая обязывает соблюдать условия участия. При этом среди допущенных тхэквондистов не было олимпийских чемпионов Игр в Токио Владислава Ларина и Максима Храмцова.