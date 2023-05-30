World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев до завершения этого процесса», — говорится в сообщении.
World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе. В столице Азербайджана они подпишут декларацию, которая обязывает соблюдать условия участия. При этом среди допущенных тхэквондистов не было олимпийских чемпионов Игр в Токио Владислава Ларина и Максима Храмцова.
26-й чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня. На соревнованиях разыграют 16 комплектов наград. Участие в чемпионате примут около тысячи спортсменов из 145 стран.