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10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала расследование в отношении Союза тхэквондо России из-за включения в состав региональной федерации Крыма, сообщает Inside the Games со ссылкой на заявление международной организации.

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«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев до завершения этого процесса», — говорится в сообщении.

World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе. В столице Азербайджана они подпишут декларацию, которая обязывает соблюдать условия участия. При этом среди допущенных тхэквондистов не было олимпийских чемпионов Игр в Токио Владислава Ларина и Максима Храмцова.

26-й чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня. На соревнованиях разыграют 16 комплектов наград. Участие в чемпионате примут около тысячи спортсменов из 145 стран.

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