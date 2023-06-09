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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

IJF присудила золото чемпионата мира российскому дзюдоисту Тасоеву

Международная федерация дзюдо (IJF) присудила золотую медаль чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву.

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Источник: РИА "Новости"

13 мая на чемпионате мира в Баку в финале турнира в весе свыше 100 кг на чемпионате мира в Дохе уступил французу Тедди Ринеру, трехкратному олимпийскому чемпиону.

В дополнительное время, которое проводится до первого набранного очка, Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Через несколько секунд победное действие удалось Ринеру, ставшему 12-кратным чемпионом мира. Позднее IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву.

«После тщательного экспертного анализа, согласно действующим правилам судейства, очко могло быть присуждено за атаку Тасоеву. Поэтому IJF объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки», — говорится в заявлении IJF.

Воспитанник владикавказской школы дзюдо Инал Тасоев также имеет в своем активе две бронзовых медали чемпионатов мира, золото и серебро чемпионатов Европы и Европейских игр.

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 IJF присудила золото чемпионата мира российскому дзюдоисту Тасоеву
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