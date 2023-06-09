IJF присудила золото чемпионата мира российскому дзюдоисту Тасоеву

13 мая на чемпионате мира в Баку в финале турнира в весе свыше 100 кг на чемпионате мира в Дохе уступил французу Тедди Ринеру, трехкратному олимпийскому чемпиону.

В дополнительное время, которое проводится до первого набранного очка, Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Через несколько секунд победное действие удалось Ринеру, ставшему 12-кратным чемпионом мира. Позднее IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву.

«После тщательного экспертного анализа, согласно действующим правилам судейства, очко могло быть присуждено за атаку Тасоеву. Поэтому IJF объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки», — говорится в заявлении IJF.