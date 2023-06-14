Российская чемпионка по вольной борьбе получила медаль «За спасение погибавших»
Летом 2022 года Алена Стародубцева реанимировала едва не утонувшего мужчину с помощью непрямого массажа сердца.
Летом 2022 года Алена Стародубцева реанимировала едва не утонувшего мужчину с помощью непрямого массажа сердца.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасение погибавших” Стародубцеву Алену», — говорится в тексте указа.
В августе прошлого года «7-й канал Красноярск» сообщил, что Стародубцева реанимировала едва не утонувшего мужчину с помощью непрямого массажа сердца.
Алена Стародубцева — чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, серебряный призёр чемпионата Европы, обладательница Кубка европейских наций.
Сейчас Стародубцева спортсмен-инструктор в школе олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева в Красноярске.