Российская чемпионка по вольной борьбе получила медаль «За спасение погибавших»

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасение погибавших” Стародубцеву Алену», — говорится в тексте указа.

В августе прошлого года «7-й канал Красноярск» сообщил, что Стародубцева реанимировала едва не утонувшего мужчину с помощью непрямого массажа сердца.

Алена Стародубцева — чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, серебряный призёр чемпионата Европы, обладательница Кубка европейских наций.