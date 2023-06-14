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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская чемпионка по вольной борьбе получила медаль «За спасение погибавших»

Летом 2022 года Алена Стародубцева реанимировала едва не утонувшего мужчину с помощью непрямого массажа сердца.

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«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасение погибавших” Стародубцеву Алену»,  — говорится в тексте указа.

В августе прошлого года «7-й канал Красноярск» сообщил, что Стародубцева реанимировала едва не утонувшего мужчину с помощью непрямого массажа сердца.

Алена Стародубцева — чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, серебряный призёр чемпионата Европы, обладательница Кубка европейских наций.

Сейчас Стародубцева спортсмен-инструктор в школе олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева в Красноярске.

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