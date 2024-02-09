По факту смерти главы федерации карате Петербурга возбуждено уголовное дело

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.
«С глубокой скорбью и сожалением мы сообщаем о трагической потере. Вчера не стало президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Николаевича Конева», — говорится на странице федерации в соцсетях.
57-летний Виталий Конев являлся мастером спорта по карате, мастером спорта международного класса по практической стрельбе, многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе, председателем тренерского совета и главным тренером федерации практической стрельбы. Федерацию карате Санкт-Петербурга возглавлял с 2013 года.