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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

По факту смерти главы федерации карате Петербурга возбуждено уголовное дело

Тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева с огнестрельным ранением головы было обнаружено на территории полигона «Невский» в Ленинградской области.

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Источник: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

«С глубокой скорбью и сожалением мы сообщаем о трагической потере. Вчера не стало президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Николаевича Конева», — говорится на странице федерации в соцсетях.

57-летний Виталий Конев являлся мастером спорта по карате, мастером спорта международного класса по практической стрельбе, многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе, председателем тренерского совета и главным тренером федерации практической стрельбы. Федерацию карате Санкт-Петербурга возглавлял с 2013 года.

 По факту смерти главы федерации карате Петербурга возбуждено...
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