По факту смерти главы федерации карате Петербурга возбуждено уголовное дело

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

«С глубокой скорбью и сожалением мы сообщаем о трагической потере. Вчера не стало президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Николаевича Конева», — говорится на странице федерации в соцсетях.