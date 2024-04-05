Российский самбист назвал украинского соперника братом
Россиянин Тахир Токарев стал победителем Кубка мира в весовой категории до 64 килограммов.
Россиянин Тахир Токарев стал победителем Кубка мира в весовой категории до 64 килограммов.
Российский самбист Тахир Токарев после победы над украинцем Александром Воропаевым на Кубке мира в Ереване назвал своего оппонента братом.
«Я говорю это искренне и от всего сердца. Я люблю своих соперников и то, что делаю. Они дают мне возможность расти, и неважно, представитель это Украины или другой страны», — приводит слова Токарева «МК-Спорт».
Токарев стал победителем Кубка мира в весовой категории до 64 килограммов. В финале ему противостоял Воропаев. В решающем поединке россиянин одолел соперника досрочно с помощью болевого приема. Тахир Токарев — двукратный чемпион мира по рукопашному бою, а также мастер спорта по самбо, ММА и комплексному единоборству.
Кубок мира по самбо проходил в столице Армении Ереване с 4 по 5 апреля.
Осенью 2023 года Международная федерация самбо разрешила участникам чемпионата мира, также проходившего в Ереване, отказаться от традиционного рукопожатия в конце схваток. Инициатором была сборная Украины.