Российским каратистам выплатят 5 млн рублей за победу на ЧМ

«На конференции мы озвучили решение, что победители чемпионата мира 2025 года получат по 5 млн рублей. Мы отвечаем за свои слова. Я считаю, что чемпион мира по каратэ должен получать не только какое-то моральное поощрение, но и материальное. Главное — чтобы этот чемпионат мира был.



Сколько бы победителей ни было, мы сделаем все, чтобы каждый из них получил этот приз. Чем больше их будет, тем лучше. Я понимаю, что это непросто в наше время — финансировать такого рода успехи, но мы просто обязаны это делать. Но самое главное, что наши спортсмены должны выходить и биться за свою страну, биться за Родину», — приводит слова Цоя ТАСС.