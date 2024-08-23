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Российским каратистам выплатят 5 млн рублей за победу на ЧМ

Президент Федерации каратэ России Сергей Цой заявил, что в случае победы на чемпионате мира российским спортсменам выплатят 5 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

«На конференции мы озвучили решение, что победители чемпионата мира 2025 года получат по 5 млн рублей. Мы отвечаем за свои слова. Я считаю, что чемпион мира по каратэ должен получать не только какое-то моральное поощрение, но и материальное. Главное — чтобы этот чемпионат мира был.

Сколько бы победителей ни было, мы сделаем все, чтобы каждый из них получил этот приз. Чем больше их будет, тем лучше. Я понимаю, что это непросто в наше время — финансировать такого рода успехи, но мы просто обязаны это делать. Но самое главное, что наши спортсмены должны выходить и биться за свою страну, биться за Родину», — приводит слова Цоя ТАСС.

На чемпионате мира в 2023 году российские каратисты завоевали одну бронзовую медаль. На соревнованиях спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по каратэ 2025 года пройдет в Египте.

Напомним, что с 23 по 25 августа в Международном центре самбо и бокса (Лужники, Москва) пройдет чемпионат России по каратэ. В соревнованиях примут участие лучшие каратисты из 80 регионов страны, входящих в состав ФКР, победители и призеры межрегиональных и окружных соревнований.