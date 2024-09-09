Назван самый популярный вид спорта в России среди детей

Опрос был проведен среди 27 тыс. интернет-пользователей.
«В спортивные секции ходят 54% школьников. Самыми популярными оказались занятия единоборствами (карате, дзюдо, тхэквондо и так далее): 27% родителей рассказали, что их дети посещают такие секции. На втором месте — игровые виды спорта: футбол, хоккей, теннис и другие (23%)», — говорится в исследовании.
В пятерку популярных видов спорта среди детей также вошли плавание (16%), танцы и хореография (11%), а также гимнастика (8%). 1% опрошенных родителей заявили, что их ребенок занимается киберспортом.
47% детей, посещающих спортивные секции, тренируются по три-четыре раза в неделю, 36% уделяют время спортивным занятиям 1−2 раза в неделю, а 17% занимаются чаще трех-четырех раз.
Основными причинами отдать ребенка в спорт родители указали пользу для здоровья (33%), проявленный интерес самих детей (30%), развитие самодисциплины (22%). 11% опрошенных отдали детей в спорт, чтобы занять их свободное время, 3% — ради достижения высоких результатов, 1% — по советам врачей.
47% родителей сообщили, что ежемесячно тратят на секции ребенка до 5 тыс. рублей, 21% — 5−10 тыс. рублей. 9% — 10−20 тыс. рублей, еще 9% — более 20 тыс. рублей. 15% опрошенных отметили, что их дети занимаются спортом бесплатно.