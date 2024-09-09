Назван самый популярный вид спорта в России среди детей

«В спортивные секции ходят 54% школьников. Самыми популярными оказались занятия единоборствами (карате, дзюдо, тхэквондо и так далее): 27% родителей рассказали, что их дети посещают такие секции. На втором месте — игровые виды спорта: футбол, хоккей, теннис и другие (23%)», — говорится в исследовании.