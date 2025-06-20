Российские дзюдоисты не сумели пройти в ¼ финала командного турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в столице Венгрии Будапеште. Со счетом 3−4 они уступили соперникам из Франции. Очки в копилку сборной России сегодня принесли Егор Малкин (до 90 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг). Поражения потерпели Мадина Таймазова (до 70 кг), Ирина Зуева (до 57 кг) и Карен Галстян (до 73 кг). В схватке за победу в противостоянии Егор Малкин уступил французу Максим-Гаэлю Нгаяп Амбу. Французы — олимпийские чемпионы Игр в Париже, серебряные призеры шести предыдущих чемпионатов мира. Отметим, что ранее российские дзюдоисты завоевали пять наград на ЧМ-2025, из которых три — золотые, а две — бронзовые. Это лучший результат в истории России на ЧМ. Ранее лучшее достижение команды по числу личных медалей было установлено в 2001 году. Тогда было одержано три победы на турнире. Победу в медальном зачете одержала Япония, в ее активе 14 медалей. Сборная России, выступающая в нейтральном статусе, стала второй. Тройку лучших замкнула Италия.