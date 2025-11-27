Дзюдоистам из России разрешили выступать под национальным флагом

В заявлении IJF отметила, что данное решение подтверждает роль организации как действительно глобальной федерации и укрепляет ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Федерация отметила, что дзюдо всегда пропагандирует дружбу, солидарность и мир.