Дзюдоистам из России разрешили выступать под национальным флагом

Как сообщает пресс-служба IJF, исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28−30 ноября).
В заявлении IJF отметила, что данное решение подтверждает роль организации как действительно глобальной федерации и укрепляет ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Федерация отметила, что дзюдо всегда пропагандирует дружбу, солидарность и мир.
«Исторически Россия была ведущей страной в мире дзюдо. Мы ожидаем, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы IJF: справедливость, инклюзивность и уважение», — сообщается в релизе федерации.
Ранее на этой неделе министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram‑канале сказал, что дзюдо может стать первым олимпийским видом спорта, где снова поднимется флаг России.
В сентябре 2022 года IJF запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой. C апреля 2023 года россияне и белорусы допускались до турниров в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.