Путин в Кремле наградил сына своего тренера по дзюдо

Президент России Владимир Путин наградил тренера-преподавателя Михаила Рахлина. Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле. Рахлин получил знак отличия «За наставничество».
Михаил Рахлин является сыном тренера Анатолия Рахлина, под руководством которого в юности занимался сам Владимир Путин. С 1964 года он занимался дзюдо в спортивном клубе «Турбостроитель» добровольного спортивного общества «Труд» под руководством тренеров Анатолия Рахлина и Леонида Усвяцова.
В числе других ленинградских спортсменов Путин также участвовал в съемках на «Ленфильме» в качестве каскадёра, появляясь в военной драме «Ижорский батальон» и исторической эпопее «Блокада».
Сегодня Михаил Рахлин работает в спортивной школе олимпийского резерва имени А. С. Рахлина и возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга.