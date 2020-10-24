Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и завершил карьеру

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В начале первого раунда бойцы не форсировали события, Нурмагомедов начал агрессивно прессинговать лишь через 1,5 минуты после старта, причем бой проходил преимущественно в стойке. Россиянин провел первый успешный тейкдаун лишь на последней минуте стартового раунда. За 30 секунд до конца раунда Хабиб попытался провести Джастину болевой на руку, но не успел — раунд закончился.

Во второй пятиминутке Нурмагомедов продолжил атаковать и даже несколько раз пропустил в размене ударами. После лоу-кика в исполнении Джастина, Хабиб моментально перевел схватку на настил октагона, занял доминирующую позицию и задушил оппонента с помощью «треугольника».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456244220&hash=5568792166332d1f&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После боя Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой в карьере. «Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу — это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29−0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», — сказал чемпион UFC в легкой весовой категории.

Свое решение завершить карьеру Хабиб объяснил желанием проводить больше времени с семьей. В июле от осложнений после заболевания коронавирусом умер его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней. Хабиб Нурмагомедов

Таким образом, уроженца Дагестана остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. 13 из них — в UFC. Хабиб завоевал титул в 2018 году, выиграв у американца Эла Яквинты. Затем российский боец смешанного стиля одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, защитив титул. 32-летний россиянин уже дрался в Абу-Даби — в своем предыдущем поединке Хабиб одолел Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.