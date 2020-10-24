Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.10
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Зарубежный
24.10
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
24.10
Атлетико
Бетис
20
Футбол. Зарубежный
24.10
Лацио
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
24.10
Боруссия Д
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
24.10
Манчестер Юнайтед
Челси
00
Футбол. Зарубежный
24.10
Осасуна
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
24.10
Севилья
Эйбар
01
Футбол. Первый дивизион
24.10
Балтика
Иртыш
32
Футбол. Премьер-лига
24.10
Краснодар
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
24.10
Локомотив
Ротор
12
Футбол. Зарубежный
24.10
Дженоа
Интер
02
Футбол. Зарубежный
24.10
Лорьян
Марсель
01
Футбол. Первый дивизион
24.10
Факел
Крылья Советов
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
Торпедо М
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
24.10
Велес
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
24.10
Чайка
Нижний Новгород
11
Футбол. Зарубежный
24.10
Фулхэм
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
24.10
Барселона
Реал
13
Хоккей. КХЛ
24.10
Нефтехимик
Локомотив
15
Хоккей. КХЛ
24.10
Авангард
Автомобилист
63
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Трактор
Футбол. Премьер-лига
24.10
Зенит
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
24.10
Бавария
Айнтрахт Ф
50
Футбол. Зарубежный
24.10
Майнц
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
24.10
РБ Лейпциг
Герта
21
Футбол. Зарубежный
24.10
Унион Б
Фрайбург
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
Волгарь
Спартак-2
20
Футбол. Зарубежный
24.10
Аталанта
Сампдория
13
Футбол. Первый дивизион
24.10
Акрон
Нефтехимик
34
Футбол. Зарубежный
24.10
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
Шинник
Текстильщик
03
Футбол. Первый дивизион
24.10
Оренбург
Енисей
13
Футбол. Премьер-лига
24.10
Динамо
Сочи
31
Футбол. Первый дивизион
24.10
Краснодар-2
Динамо Бр
00
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
24 октября, источник: Sportmail.ru

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и завершил карьеру

Россиянин Нурмагомедов провел третью защиту пояса чемпиона UFC в легкой весовой категории, победив американца Гэтжи. Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом в исполнении российского бойца.

Наверх
4
фотографии

В начале первого раунда бойцы не форсировали события, Нурмагомедов начал агрессивно прессинговать лишь через 1,5 минуты после старта, причем бой проходил преимущественно в стойке. Россиянин провел первый успешный тейкдаун лишь на последней минуте стартового раунда. За 30 секунд до конца раунда Хабиб попытался провести Джастину болевой на руку, но не успел — раунд закончился.

Во второй пятиминутке Нурмагомедов продолжил атаковать и даже несколько раз пропустил в размене ударами. После лоу-кика в исполнении Джастина, Хабиб моментально перевел схватку на настил октагона, занял доминирующую позицию и задушил оппонента с помощью «треугольника».

Во время загрузки произошла ошибка.

После боя Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой в карьере. «Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу — это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29−0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», — сказал чемпион UFC в легкой весовой категории.

Свое решение завершить карьеру Хабиб объяснил желанием проводить больше времени с семьей. В июле от осложнений после заболевания коронавирусом умер его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней.
Хабиб Нурмагомедов

Таким образом, уроженца Дагестана остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. 13 из них — в UFC. Хабиб завоевал титул в 2018 году, выиграв у американца Эла Яквинты. Затем российский боец смешанного стиля одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, защитив титул. 32-летний россиянин уже дрался в Абу-Даби — в своем предыдущем поединке Хабиб одолел Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Джастин «Хайлайт» Гэтжи в 25 поединках одержал 22 победы и потерпел три поражения. Американец завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе в мае нынешнего года, когда заменил Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона. Россиянин в разгар пандемии не смог вылететь в США для участия в этом поединке. В итоге Гэтжи прервал беспроигрышную серию Фергюсона, завершив бой техническим нокаутом в 5 раунде. До этого Джастин успел заработать репутацию одного из самых зрелищных бойцов организации, превращая каждый бой со своим участием в кровавую и бескомпромиссную рубку. После двух поражений подряд нокаутом в боях с Эдди Альваресом и Дастином Порье, 31-летний Гэтжи перезагрузил карьеру, изменив стиль ведения боя на более расчетливый, но не менее агрессивный.

«Реал Мадрид» уничтожил «Барселону» в огненном Эль-Класико
Хабиб отключил Гэтжи и объявил о завершении карьеры
«Спартак» добил «Краснодар». И вышел в лидеры чемпионата
«Локомотив» перед «Баварией» проиграл последней команде РПЛ
Скандальный матч «Спартак» — «Сочи» стал последним для арбитра
Макгрегор обратился к Нурмагомедову
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь