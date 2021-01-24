Дастин Порье сенсационно победил Конора Макгрегора в бою-реванше на UFC 257

Я долгое время был неактивен, бездействие тяжело преодолеть, вот и все. Удары ногами были хороши, этот удар в область икры очень хорош, нога была мертва. Мне было не так комфортно, как хотелось бы, но Дастин великолепный боец. Конечно, я буду снова драться. Вам не сойдет с рук бездействие в этом бизнесе, трудно это принять. Я много работал и горжусь своей работой, но мне хотелось бы лучше представить свою команду. Сейчас я хочу провести время с детьми в отеле, расслаблюсь, перезагружусь и все.

Конор Макгрегор цитата по ТАСС