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08:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Дастин Порье сенсационно победил Конора Макгрегора в бою-реванше на UFC 257

Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом.

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Источник: AP 2020

Американский боец MMA Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 257 на Бойцовском острове в Абу-Даби.

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Так развивались события в октагоне:

Макгрегор начал прессинговать с первой минуты, захватив центр октагона. Порье удалось провести перевод в партер, но Конор довольно быстро смог подняться и навязать сопернику клинч. Разорвав дистанцию, ирландец несколько раз тяжело попал в голову оппонента ударами обеих рук. Казалось, что он полностью контролирует ситуацию в клетке.

В начале второго раунда Порье продолжил атаковать переднюю ногу Макгрегора жесткими лоу-киками, Конор ответил точными боксерскими комбинациями и даже потряс Порье, находящегося спиной к сетке. Неожиданно, американец поймал противника ударом правой, Макгрегор пошел в размен ударами, но это только усугубило положение — Порье бросился добивать его. Рефери Херб Дин остановил избиение в середине третьей минуты второго раунда.

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Что сказал Порье после победы

Конор принял этот результат с достоинством, большой профессионал, большое уважение к нему. Это был прекрасный бой, но мы деремся за что-то большее. Я вернусь домой и буду заниматься своим фондом. Я могу очень технично боксировать, но у меня есть слабое место — я иногда теряю голову. Я знал, что тайминг Конора лучший, но я справился. Если Хабиб не вернется, то я и Конор сейчас лучшие в легком весе. Это титульный бой.
Дастин Порье
цитата по «Матч ТВ»
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Что сказал Макгрегор

Я долгое время был неактивен, бездействие тяжело преодолеть, вот и все. Удары ногами были хороши, этот удар в область икры очень хорош, нога была мертва. Мне было не так комфортно, как хотелось бы, но Дастин великолепный боец. Конечно, я буду снова драться. Вам не сойдет с рук бездействие в этом бизнесе, трудно это принять. Я много работал и горжусь своей работой, но мне хотелось бы лучше представить свою команду. Сейчас я хочу провести время с детьми в отеле, расслаблюсь, перезагружусь и все.
Конор Макгрегор
цитата по ТАСС

Макгрегор и Порье уже встречались в 2014 году. Тогда Конор нокаутировал Дастина на второй минуте первого раунда. В этот раз ирландец обещал повторить свой успех за 60 секунд.

В своем предыдущем поединке бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Порье победил новозеландца Дэна Хукера решением судей. Всего на счету «Бриллианта» 27 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах. Для Макгрегора поражение стало пятым в карьере, при этом бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях одержал 22 победы.

Дастин Порье в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби пытался забрать «объединенный» пояс чемпиона в легкой весовой категории, однако проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом. Перед противостоянием Порье и Макгрегора россиянин заявлял, что Дастин может победить Конора в третьем-четвертом раунде.

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Согласно источникам издания The Independent, гонорар Макгрегора составит минимум $5 млн, Порье — $1 млн. Также оба бойца получат процент от продажи платных трансляций.

Глава UFC Дана Уайт перед поединком заявлял, что победитель будет считаться претендентом на чемпионский пояс в легком весе, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. По словам Уайта, россиянин может принять решение по поводу возобновления карьеры, если произойдет что-то «особенное» в боях Макгрегора против Порье или Хукера против Чендлера. Также президент UFC упомянул бразильца Чарльза Оливейру как возможного соперника для Хабиба. Нурмагомедов, комментируя слова Уайта, сказал, что «не чувствует голода, мотивации» для возвращения.

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