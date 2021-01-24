Дастин Порье сенсационно победил Конора Макгрегора в бою-реванше на UFC 257
Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом.
Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом.
Американский боец MMA Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 257 на Бойцовском острове в
Макгрегор начал прессинговать с первой минуты, захватив центр октагона. Порье удалось провести перевод в партер, но Конор довольно быстро смог подняться и навязать сопернику клинч. Разорвав дистанцию, ирландец несколько раз тяжело попал в голову оппонента ударами обеих рук. Казалось, что он полностью контролирует ситуацию в клетке.
В начале второго раунда Порье продолжил атаковать переднюю ногу Макгрегора жесткими
Конор принял этот результат с достоинством, большой профессионал, большое уважение к нему. Это был прекрасный бой, но мы деремся за
что-тобольшее. Я вернусь домой и буду заниматься своим фондом. Я могу очень технично боксировать, но у меня есть слабое место — я иногда теряю голову. Я знал, что тайминг Конора лучший, но я справился. Если Хабиб не вернется, то я и Конор сейчас лучшие в легком весе. Это титульный бой.
Я долгое время был неактивен, бездействие тяжело преодолеть, вот и все. Удары ногами были хороши, этот удар в область икры очень хорош, нога была мертва. Мне было не так комфортно, как хотелось бы, но Дастин великолепный боец. Конечно, я буду снова драться. Вам не сойдет с рук бездействие в этом бизнесе, трудно это принять. Я много работал и горжусь своей работой, но мне хотелось бы лучше представить свою команду. Сейчас я хочу провести время с детьми в отеле, расслаблюсь, перезагружусь и все.
Макгрегор и Порье уже встречались в 2014 году. Тогда Конор нокаутировал Дастина на второй минуте первого раунда. В этот раз ирландец обещал повторить свой успех за 60 секунд.
В своем предыдущем поединке бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Порье победил новозеландца Дэна Хукера решением судей. Всего на счету «Бриллианта» 27 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах. Для Макгрегора поражение стало пятым в карьере, при этом бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях одержал 22 победы.
Дастин Порье в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в
Согласно источникам издания The Independent, гонорар Макгрегора составит минимум $5 млн, Порье — $1 млн. Также оба бойца получат процент от продажи платных трансляций.
Глава UFC Дана Уайт перед поединком заявлял, что победитель будет считаться претендентом на чемпионский пояс в легком весе, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. По словам Уайта, россиянин может принять решение по поводу возобновления карьеры, если произойдет