Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264

Поединок Порье и Макгрегора возглавлял турнир UFC 264 в Лас-Вегасе, США. С первых секунд Конор захватил пространство октагона, активно используя удары ногами. Порье успешно отвечал сериями ударов в голову с обеих рук. Спустя 2 минуты Макгрегор неожиданно провел попытку удушающего приема, защищаясь от перевода в партер. Дастин выбрался из захвата, забрал контроль в партере и ответил жестким добиванием локтями. За 15 секунд до гонга, Макгрегору удалось встать и он поскользнулся, серьезно повредив ногу, судья Херб Дин решил, что продолжать бой невозможно.

Дастин Порье заявлял перед боем, что уверен в своей победе над Конором болевым или удушающим приемом. На пресс-конференции американец спокойно реагировал на треш-ток Макгрегора, объяснив это словами: «Конор потерял свою ауру».

Главный бой вечера UFC 264 стал уже третьим поединком между этими спортсменами. В прошлый раз Порье и Макгрегор дрались в январе нынешнего года на UFC 257 в Абу-Даби. Тогда «Бриллиант» сенсационно победил ирландца техническим нокаутом во втором раунде. Впервые бойцы встречались на UFC 178 в 2014 году, где Конору понадобилось всего 106 секунд для того, чтобы отправить соперника в нокаут. На счету Порье теперь 28 побед в MMA при шести поражениях. Для Макрегора поражение стало шестым в карьере при 22 победах.

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Оба бойца в свое время проигрывали россиянину Хабибу Нурмагомедову, который завершил карьеру в смешанных единоборствах, будучи чемпионом UFC в легком весе. В 2016 году Конор Макгрегор стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно, а Дастин Порье обладал временным титулом легкого дивизиона с апреля по сентябрь 2019 года.

СМИ сообщали, что гарантированный гонорар Макгрегора за бой составит 3 миллиона долларов, при этом Порье заработает один миллион. За счет отчислений от платных трансляций уроженец Дублина может получить около 10 миллионов, а боец из американской Луизианы — три миллиона.