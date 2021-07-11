Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье во второй раз подряд победил ирландца Конора Макгрегора. Судья остановил поединок
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье во второй раз подряд победил ирландца Конора Макгрегора. Судья остановил поединок
Поединок Порье и Макгрегора возглавлял турнир UFC 264 в
Дастин Порье заявлял перед боем, что уверен в своей победе над Конором болевым или удушающим приемом. На
Главный бой вечера UFC 264 стал уже третьим поединком между этими спортсменами. В прошлый раз Порье и Макгрегор дрались в январе нынешнего года на UFC 257 в
Оба бойца в свое время проигрывали россиянину Хабибу Нурмагомедову, который завершил карьеру в смешанных единоборствах, будучи чемпионом UFC в легком весе. В 2016 году Конор Макгрегор стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно, а Дастин Порье обладал временным титулом легкого дивизиона с апреля по сентябрь 2019 года.
СМИ сообщали, что гарантированный гонорар Макгрегора за бой составит 3 миллиона долларов, при этом Порье заработает один миллион. За счет отчислений от платных трансляций уроженец Дублина может получить около 10 миллионов, а боец из американской Луизианы — три миллиона.
Сергей Березовский