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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

БК Winline покажет бой Хейбати-Эмиев в прямом эфире

28 января пройдет турнир промоушена «Наше Дело». Бой Мохаммеда Хейбати и Арби Эмиева возглавит кард.

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Все поединки в рамках этого турнира можно будет увидеть в прямом эфире на сайте или в приложении Winline совершенно бесплатно сразу же после регистрации. Начало турнира — в 21:00 по московскому времени.

«Персидский Дагестанец» против «Агрессора»

Мохаммед Хейбати — выходец из Ирана. Его базовым стилем называют кикбоксинг, впоследствии «Персидский Дагестанец» переключился в дисциплину Ушу-Саньда, а с 2019 года переехал в Дагестан, где сосредоточился на MMA. Профессионально выступает в смешанных единоборствах с 2020 года, успел заработать «скандальную» репутацию в медийном пространстве поп-MMA. В последнем поединке Хейбати проиграл решением судей Марифу Пираеву по правилам бокса, но в клетке. В декабре 2020 года в рамках турнира AMC Fight Nights 99 победил казахстанского бойца Муратбека Касымбая спорным решением судей. На одном из поп-MMA турниров «Персидский Дагестанец» устроил перепалку с чемпионом UFC Петром Яном.

Боец клуба «Ахмат» Арби Эмиев обладает внушительным опытом в профессиональном кикбоксинге, Glory указывает его рекорд как 46 побед, 13 поражений и 3 победы. В СМИ Эмиева периодически называли «Чеченским Конором». После поединка на турнире Fair Fight, произошел инцидент — «Агрессор» ударил уже побежденного противника.

Эксперты букмекерской конторы Winline в качестве фаворита предстоящего указывают «Персидского Дагестанца». На его выигрыш можно поставить с кэфом 1,38. На возможную победу Агрессора можно поставить с коэффициентом 2,77.

Также 28 января подерутся рэперы «Основатель» и Чипинкос. Букмекер оценивают шансы соперников на победу как очень близкие. На Чипинкоса можно поставить с кэфом с 1.80, на «Основателя» — 1.90.

Тиктокеры Кирилл Воллик и Димас Блог собираются выяснить отношения в клетке. Кэф на победу Воллика — 2.40, а Блога — 1.50.

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Другие бои турнира

Максим Намитов vs. Даниел Лейва.

Максим Жихорев vs. Эльдар Гарафутдинов.

Андрей Ялымов vs. Шамиль Солтанбеков.

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