БК Winline покажет бой Ян — Стерлинг бесплатно

Промоушен не планирует уходить из России, а российские спортсмены продолжают выступать в UFC под своим флагом. В ближайшие выходные состоится долгожданный бой Петра Яна с Алджамейном Стерлингом — посмотреть его абсолютно бесплатно, как и все остальные бои вечера, можно будет на сайте и в приложении Winline.

В дальнейшем на сайте и в приложении Winline также будет возможность посмотреть бесплатно трансляции других предстоящих турниров и боев.