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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

БК Winline покажет бой Ян — Стерлинг бесплатно

Компания Winline объявила о своем партнерстве c UFC — крупнейшей организацией в мире единоборств.

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Источник: AFP 2022

Промоушен не планирует уходить из России, а российские спортсмены продолжают выступать в UFC под своим флагом. В ближайшие выходные состоится долгожданный бой Петра Яна с Алджамейном Стерлингом — посмотреть его абсолютно бесплатно, как и все остальные бои вечера, можно будет на сайте и в приложении Winline.

В дальнейшем на сайте и в приложении Winline также будет возможность посмотреть бесплатно трансляции других предстоящих турниров и боев.

Кроме того, в приложение скоро будет доступна подробнейшая статистика боев промуошена в режиме live. Так что смотреть и ставить на бои станет еще удобнее.

Переходите по ссылке, забирайте заслуженный фрибет, и следите за UFC вместе с Winline!

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