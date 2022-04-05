БК Winline покажет бой Ян — Стерлинг бесплатно
Компания Winline объявила о своем партнерстве c UFC — крупнейшей организацией в мире единоборств.
Компания Winline объявила о своем партнерстве c UFC — крупнейшей организацией в мире единоборств.
Промоушен не планирует уходить из России, а российские спортсмены продолжают выступать в UFC под своим флагом. В ближайшие выходные состоится долгожданный бой Петра Яна с Алджамейном Стерлингом — посмотреть его абсолютно бесплатно, как и все остальные бои вечера, можно будет на сайте и в приложении Winline.
В дальнейшем на сайте и в приложении Winline также будет возможность посмотреть бесплатно трансляции других предстоящих турниров и боев.
Кроме того, в приложение скоро будет доступна подробнейшая статистика боев промуошена в режиме live. Так что смотреть и ставить на бои станет еще удобнее.
Переходите по ссылке, забирайте заслуженный фрибет, и следите за UFC вместе с Winline!