Боец UFC, избивший человека, добровольно сдался полиции
Боец смешанных единоборств (ММА) Нейт Диас сдался в полицию после участия в уличной драке после бойцовского турнира в американском городе Новый Орлеан. Об этом сообщает журналист Нолан Кинг.
Боец смешанных единоборств (ММА) Нейт Диас сдался в полицию после участия в уличной драке после бойцовского турнира в американском городе Новый Орлеан. Об этом сообщает журналист Нолан Кинг.
Инцидент произошел 22 апреля. 38-летний американец сцепился с неизвестным мужчиной во время беспорядков после боксерского турнира Misfits Boxing, на котором он поддерживал своего друга.
Диас нанес мужчине несколько ударов по лицу, после чего удушающим приемом отправил его в бессознательное состояние. Кадры их драки попали на видео и распространились в Интернете.
Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Диаса. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы и штраф до двух тысяч долларов.
«Нейт добровольно явился в полицейское управление Нового Орлеана сегодня утром. Мы по-прежнему с нетерпением ждем возможности представить все доказательства, в том числе видео, которое показывает, что Нейт действовал в порядке самообороны», — заявил один из представителей Диаса.
Нейт Диас считается один из самых опытных бойцов UFC. Его первый бой в организации состоялся в 2007 году. Всего на счету американца 34 боя в профессиональной карьере, в которых он одержал 21 победу и потерпел 13 поражений.