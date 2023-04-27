Боец UFC, избивший человека, добровольно сдался полиции

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0512d20e683e77df&partner_ext=173&place_id=222&oid=-28905875&hd=2&id=456361426&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел 22 апреля. 38-летний американец сцепился с неизвестным мужчиной во время беспорядков после боксерского турнира Misfits Boxing, на котором он поддерживал своего друга.

Диас нанес мужчине несколько ударов по лицу, после чего удушающим приемом отправил его в бессознательное состояние. Кадры их драки попали на видео и распространились в Интернете.

Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Диаса. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы и штраф до двух тысяч долларов.

«Нейт добровольно явился в полицейское управление Нового Орлеана сегодня утром. Мы по-прежнему с нетерпением ждем возможности представить все доказательства, в том числе видео, которое показывает, что Нейт действовал в порядке самообороны», — заявил один из представителей Диаса.