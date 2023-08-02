Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:00
Генк
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:00
АЕК Л
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
21:30
Галатасарай
Жальгирис В
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Махачев претендует на награду World MMA Awards в номинации «Боец года»

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Ислам Махачев номинирован на международную премию World MMA Awards, сообщается на официальном сайте.

Наверх
Источник: Reuters

Также в номинации «Боец года» представлены англичанин Леон Эдвардс, американец Алджамейн Стерлинг, новозеландец Исраэль Адесанья и швед Садибу Сай. Кроме того, бой Махачева против австралийского спортсмена Александра Волкановски на турнире UFC 284 номинирован на награду «Бой года», а удушающий прием Ислама в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой — на награду «Захват года».

На турнире UFC 294 который пройдет 21 октября в Абу-Даби состоится реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. В 2022 году Махачев удушающим приемом во втором раунде победил Оливейру и завоевал чемпионский пояс в легком весе. В феврале россиянин успешно провел первую защиту титула, победив Волкановски.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Летней Универсиаде спортсменка из Сомали пробежала 100 метров...
Даниил Медведев сыграет на турнире в Канаде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь