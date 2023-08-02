Махачев претендует на награду World MMA Awards в номинации «Боец года»
Чемпион UFC в легком весе, российский боец Ислам Махачев номинирован на международную премию World MMA Awards, сообщается на официальном сайте.
Чемпион UFC в легком весе, российский боец Ислам Махачев номинирован на международную премию World MMA Awards, сообщается на официальном сайте.
Также в номинации «Боец года» представлены англичанин Леон Эдвардс, американец Алджамейн Стерлинг, новозеландец Исраэль Адесанья и швед Садибу Сай. Кроме того, бой Махачева против австралийского спортсмена Александра Волкановски на турнире UFC 284 номинирован на награду «Бой года», а удушающий прием Ислама в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой — на награду «Захват года».
На турнире UFC 294 который пройдет 21 октября в Абу-Даби состоится реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. В 2022 году Махачев удушающим приемом во втором раунде победил Оливейру и завоевал чемпионский пояс в легком весе. В феврале россиянин успешно провел первую защиту титула, победив Волкановски.