Махачев претендует на награду World MMA Awards в номинации «Боец года»

Также в номинации «Боец года» представлены англичанин Леон Эдвардс, американец Алджамейн Стерлинг, новозеландец Исраэль Адесанья и швед Садибу Сай. Кроме того, бой Махачева против австралийского спортсмена Александра Волкановски на турнире UFC 284 номинирован на награду «Бой года», а удушающий прием Ислама в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой — на награду «Захват года».