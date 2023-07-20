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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC анонсировал реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объявила список боев турнира UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.

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Источник: Reuters

Главным боем турнира станет реванш россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. Также на турнире сразятся Икрам Алискеров и Нассурдин Имавов, Хамзат Чимаев подерется с Пауло Костой, а в прелиме Мухаммад Мокаев проведет бой с Тимом Эллиотом.

В октябре 2022 года Махачев удушающим приемом во втором раунде победил Оливейру и завоевал чемпионский пояс в легком весе, став третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна. В феврале Махачев успешно провел первую защиту титула, единогласным решением судей победив в Австралии местного бойца Алекса Волкановски. Всего на счету россиянина 24 победы и одно поражение.

После боя с Махачевым Оливейра 10 июня провел бой с американцем Бенеилом Дариушем и одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. На данный момент в активе бразильца 34 победы и девять поражений.

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