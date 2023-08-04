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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя с Цукербергом

Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского миллиардера Илона Маска перед поединком против предпринимателя Марка Цукерберга.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее газета The New York Times сообщила, что Маск и Цукерберг ведут переговоры с UFC о бое.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам неизвестны. Организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией ТАСС.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал Марка на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение — конкурент X («икс», ранее Twitter), которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. В то же время президент UFC Дана Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

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