Источник: Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя с Цукербергом

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам неизвестны. Организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией ТАСС.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал Марка на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение — конкурент X («икс», ранее Twitter), которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. В то же время президент UFC Дана Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.