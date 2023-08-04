Источник: Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя с Цукербергом
Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского миллиардера Илона Маска перед поединком против предпринимателя Марка Цукерберга.
Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского миллиардера Илона Маска перед поединком против предпринимателя Марка Цукерберга.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Маск и Цукерберг ведут переговоры с UFC о бое.
«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам неизвестны. Организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией ТАСС.
22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал Марка на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение — конкурент X («икс», ранее Twitter), которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. В то же время президент UFC Дана Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.