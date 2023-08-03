Хабиб Нурмагомедов — биография, карьера, личная жизнь
Биография Хабиба Нурмагомедова: детство, карьера, личная жизнь, награды и интересные факты. Ознакомьтесь с биографией российского бойца Хабиба Нурмагомедова подробнее на сайте Спорт Mail.ru.
Биография Хабиба Нурмагомедова: детство, карьера, личная жизнь, награды и интересные факты. Ознакомьтесь с биографией российского бойца Хабиба Нурмагомедова подробнее на сайте Спорт Mail.ru.
Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в селе Сильди Цумадинского района Дагестана. Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов (1962−2020) — был мастером спорта СССР по вольной борьбе, мастером спорта Украины по дзюдо и самбо, становился чемпионом Украины по дзюдо и самбо. За тренерскую карьеру Абдулманап Магомедович воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, был заслуженным тренером России. Хабиб вырос в селе Кироваул Кизилюртовского района, где с раннего детства тренировался под руководством отца. После того, как семья переехала в Махачкалу, Хабиб стал заниматься дзюдо у заслуженного тренера России Джафара Джафарова и позднее боевым самбо в зале отца. Хабиб учился в 38-й гимназии Махачкалы, потом в Дагестанско-Турецком колледже и закончил Финансово-экономический колледж.
Будучи подростком и юношей Хабиб выступал по всевозможным борцовским дисциплинам — вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, грэпплингу. Также среди видов единоборств по правилам которых соревновался Нурмагомедов — боевое самбо, рукопашный бой, панкратион.
Дебют Хабиба Нурмагомедова в профессиональных смешанных боевых искусствах состоялся в 2008 году, тогда боец выиграл удушающим приемом «треугольник» в первом раунде на турнире, проходившем в городе Полтава (Украина).
Бои Хабиба проходилили под эгидой малоизвестных промоушенов, а позднее M-1 и Profc. Среди соперников Нурмагомедова на данном этапе карьеры были, в том числе, Эльдар Эльдаров, Шахбулат Шамхалаев, Али Багов, которые впоследствии добились успехов в смешанных единоборствах.
В январе 2012 года прошел первый бой Хабиба Нурмагомедова в США на турнире UFC on FX 1, где ему противостоял опытный боец из Ирана Камал Шалорус. Хабиб победил удушающим приемом во втором раунде.
Известно, что начиная с 2012 года Хабиб проводил тренировочные лагеря перед боями в команде American Kickboxing Academy Хавьера Мендеса. В следующий раз Нурмагомедов вышел в октагон 7 июля 2012 года на UFC 148, чтобы сразиться с бразильским бойцом Глейсоном Тибау, который к тому моменту уже провел 15 поединков в UFC и более 30 боев за профессиональную карьеру. Россиянин одолел Тибау единогласным решением судей 30−27, некоторые эксперты называли этот результат спорным. Затем, уроженец Дагестана 19 января 2013 года брутально добил локтями бразильца Тиаго Тавареса во время турнира UFC on FX в Сан-Паулу.
В 2013 году «Орел» провел еще два поединка под эгидой UFC и победная серия Хабиба продлилась до 21 боя. 25 мая на UFC 160 он буквально переехал американца Абеля Трухильо, установив рекорд по количеству тейкдаунов.
21 сентября на UFC 165 состоялся следующий бой Хабиба, «Орел» без особого труда разобрался с другим ветераном Пэтом Хили, снова победив решением судей.
19 апреля 2014 на UFC on Fox 11 Хабибу Нурмагомедову противостоял 5-й номер рейтинга легковесов Рафаэль Дос Аньос. Хабиб вновь доминировал на протяжении всех трех раундов и одержал безоговорочную победу.
Отец Хабиба Абдулманап говорил в интервью, что Хабиб в этот период думал о завершении карьеры, настолько тяжелым было возвращение в спорт. К тому моменту, когда боец был вновь готов выйти в октагон для долгожданного противостояния с Фергюсоном, травму получил уже «Эль-Кукуй». Поэтому 16 апреля 2016 года на UFC on Fox 19 «Орел» разбил американца Даррелла Хорчера, который согласился выйти на бой вместо Фергюсона.
Матчмейкеры UFC продолжили попытки свести в октагоне Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, однако Тони вновь выбыл из поединка. В итоге «Орел» разделил клетку с американским бойцом Майклом Джонсоном на UFC 205. Хабиб подверг опытного соперника беспощадному избиению и завершил бой досрочно, применив болевой прием «кимура» в третьем раунде. Между раундами уроженец Дагестана требовал от президента UFC Даны Уайта, чтобы тот дал ему титульный бой с Макгрегором. Во время интервью в октагоне российский боец бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, назвав его «цыпленком».
Следующий бой Хабиб Нурмагомедов провел 30 декабря 2017 года против автора одного из самых зрелищных нокаутов в истории UFC Эдсона Барбозы. «Орел» все три раунда безостановочно прессинговал оппонента, контролировал ход поединка в стойке и наносил урон бразильцу после переводов в партер. Барбоза чудом выдержал удары Нурмагомедова и дотерпел до финального гонга, оценки судей при этом выглядели разгромно: 30−25, 30−25 и 30−24 в пользу Хабиба.
Промоушен вновь запланировал провести титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон, на этот раз 7 апреля 2018 года на турнире UFC 233. В результате ставшего знаменитым инцидента, когда Фергюсон споткнулся о кабель и получил травму колена, UFC пришлось срочно искать ему замену, чтобы сохранить Нурмагомедова в карде. Среди возможных оппонентов для Хабиба называли как минимум трех бойцов, но право подраться с Нурмагомедовым получил американский боец итальянского происхождения Эл Яквинта.
134 акцентированных удара и 6 успешных тейкдаунов принесли «Орлу» победу решением судей и долгожданный титул чемпиона UFC в легком весе.
6 октября 2018 года на UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, защитив титул чемпиона в легкой весовой категории. Поединку предшествовали многочисленные перепалки между бойцами в соцсетях, на пресс-конференциях и в медиа. Ирландец сделал, в том числе, ряд провокационных заявлений в адрес Хабиба, его семьи, религии.
После завершения боя Хабиб прыгнул в толпу, атаковав одноклубников Макгрегора, некоторые представители команды «Орла» напали в октагоне на ирландского бойца. Российский боец был дисквалифицирован на 9 месяцев и получил штраф в 500 тысяч долларов из-за массовой драки на арене в Лас-Вегасе.
Президент России Владимир Путин встретился с Хабибом и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, поздравив с победой.
Вторую защиту пояса «Орел» провел в Абу-Даби на UFC 242, где Нурмагомедов победил владевшего временным чемпионским титулом в легком дивизионе Дастина Порье. Американец в одном из эпизодов боя точно попал правым прямым, а в другом — угрожал Хабибу с помощью удушающего приема. Нурмагомедов выдержал лучший удар Порье, выбрался из «гильотины», а все остальное время провел в атаке, создавая давление у сетки, где раз за разом переводил Дастина в партер, добивал и пытался провести сабмишен.
20 октября 2020 года Хабиб вновь подрался в Абу-Даби, на UFC 254 Нурмагомедову противостоял новый обладатель временного титула в дивизионе до 70 кг — Джастин Гейджи. Согласно записям двух из трех судей российский боец уступил в первом раунде. В начале второй пятиминутки «Орел» стремительно сократил дистанцию, провел тейкдаун и задушил Гейджи до потери сознания, используя удушающий прием «треугольник».
После победы над Джастином Гейджи, Хабиб Нурмагомедов объявил, что на этом завершает профессиональную карьеру спортсмена, так как обещал матери, что не будет выступать после смерти отца. В январе 2021 Нурмагомедов официально отказался от пояса чемпиона UFC в легком весе.
Известно, что Хабиб Нурмагомедов женат, свадьба состоялась в 2013 году. Как заявлял отец спортсмена в 2019 году, торжество посетили 4−5 тысяч гостей. На снимках с мероприятия, которые можно найти в Сети, лицо супруги Нурмагомедова скрыто тканью в соответствии с религиозными традициями. Имя жены Хабиба неизвестно широкой публике. В семье трое детей — дочь Фатима, которая родилась в 2015 году, сын Магомед, родившийся в 2017 году и третий сын, появившийся на свет в 2019 году.
Главные награды в спортивной карьере Хабиба Нурмагомедова связаны с выступлениями по правилам MMA. Российский боец смешанного стиля одержал 29 профессиональных побед по смешанным единоборствам и не потерпел ни одного поражения. За 12 лет Хабиб стал одним из самых доминирующих чемпионов в истории MMA. Нурмагомедов провел три защиты пояса и владел титулом чемпиона UFC в легком дивизионе с 7 апреля 2018 года по 19 марта 2021 года, когда промоушен объявил о том, что пояс является вакантным.
Трижды выступления Хабиба в UFC приносили ему бонус за «Лучшее выступление вечера». До перехода в профессиональный спорт Нурмагомедов завоевал золото на чемпионате России по боевому самбо в 2009 году и дважды победил на чемпионате мира по этой дисциплине — в 2009 и 2010 годах. Также являлся чемпионом Европы по панкратиону и рукопашному бою.
В январе 2023 года портал MMA Junkie признал Хабиба Нурмагомедова и Хавьера Мендеса «тренерами года» в смешанных единоборствах. Эксперты выделили участие Хабиба в подготовке нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, а также двоюродных братьев Хабиба Нурмагомедова Усмана и Умара, одержавших по две победы в UFC в 2022 году. Бойцы из команды Хабиба регулярно проводят тренировочные лагеря в команде American Kickboxing Academy, которой руководит Мендес.
С 2019 года в Махачкале работает школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В 2020 году сообщалось, что бывший чемпион UFC заключил сделку по покупке промоушена Gorilla Fighting Championship (GFC) за $1 млн. Промоушен изменил свое название на Eagle Fighting Championship (EFC). Под баннером лиги Хабиба уже прошло 16 турниров, 3 из которых в США. В июне 2023 года на острове Яс в Абу-Даби открылся Khabib Gym. Вместе с футболистом Кларенсом Зеедорфом спортсмены запустили в Дубае футбольную школу Seedorf Khabib Performance Club.
В 2022 году Хабиб объявил о запуске EagleMobile — виртуального оператора мобильной связи. В 2023 году запущенный Нурмагомедовым бренд EagleMobile перестал существовать, абонентов перевели в сеть оператора «Просто».
В 2021 году в ОАЭ стартовал другой бизнес-проект Хабиба Нурмагомедова — продажа щелочной воды премиум-класса под брендом PH Top by Khabib. «Орел» также владеет брендом спортивного питания Fitroo. В 2022 году бывший боец смешанных единоборств запустил сеть фаст-фуд ресторанов под названием M-eat, однако в марте 2023 года сообщалось о закрытии шести точек M-eat и о том, что единственным владельцем компании остался другой бизнесмен. В марте 2021 года Нурмагомедов представил свою коллекцию NFT.
Среди брендов и продуктов, рекламировавшихся Нурмагомедовым в разное время — Etihad Airways, Reebok, электросамокаты Kugoo, сервис денежных переводов Salampay, масло черного тмина Allhadaya, производитель энергетических напитков Gorilla.
Хабиб с детства регулярно играет в футбол и пристально следит за этим видом спорта. Известно, что Нурмагомедов болеет за махачкалинский «Анжи» и мадридский «Реал». «Орел» дружит с Криштиану Роналду со времен выступления португальца за «Реал».
С 2016 года Хабиб Нурмагомедов выходил в октагон под песню под названием «Дагестан», которую исполняет Сабина Корс (Саидова), что сделало композицию очень популярной в республике.
В 2013 году в англоязычном сегменте Интернета набрал вирусную популярность ролик, записанный в 1997 году, на котором, как утверждалось была запечатлена схватка девятилетнего Хабиба Нурмагомедова с медведем. Позднее Абдулманап Нурмагомедов подтвердил, что на видео его сын. Отец Хабиба также рассказал, что медвежонка на видео зовут Сильди, его в свое время подарили директору совхоза, а позднее передали в зоопарк. В 2019 году появилось новое видео, на котором российский боец ММА борется с молодым медведем. Глава британской организации PETA (Люди за этичное отношение к животным) Элиза Аллен раскритиковала ролики и обратилась к UFC.
Вот как прокомментировал видео 1997 года «Первому каналу» сам Хабиб Нурмагомедов: Я спросил тогда отца: «А он кусаться не будет?» Тот ответил: «Ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы». Так вся жизнь у меня и прошла, в конкуренции. Или ты становишься лучше, или ломаешься. Это видео отражает всю мою жизнь.
Многие ранее неизвестные факты из биографии Хабиба были представлены в книге под названием Khabib Time, написанной в соавторстве Нурмагомедовым и Зауром Курбановым.
Сергей Березовский