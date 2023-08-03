Хабиб Нурмагомедов — биография, карьера, личная жизнь

Детство и юношеские годы

Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в селе Сильди Цумадинского района Дагестана. Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов (1962−2020) — был мастером спорта СССР по вольной борьбе, мастером спорта Украины по дзюдо и самбо, становился чемпионом Украины по дзюдо и самбо. За тренерскую карьеру Абдулманап Магомедович воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, был заслуженным тренером России. Хабиб вырос в селе Кироваул Кизилюртовского района, где с раннего детства тренировался под руководством отца. После того, как семья переехала в Махачкалу, Хабиб стал заниматься дзюдо у заслуженного тренера России Джафара Джафарова и позднее боевым самбо в зале отца. Хабиб учился в 38-й гимназии Махачкалы, потом в Дагестанско-Турецком колледже и закончил Финансово-экономический колледж.

Будучи подростком и юношей Хабиб выступал по всевозможным борцовским дисциплинам — вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, грэпплингу. Также среди видов единоборств по правилам которых соревновался Нурмагомедов — боевое самбо, рукопашный бой, панкратион.

В любительском спорте Хабиб Нурмагомедов — чемпион России и двукратный чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта международного класса по боевому самбо.

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Карьера

Дебют Хабиба Нурмагомедова в профессиональных смешанных боевых искусствах состоялся в 2008 году, тогда боец выиграл удушающим приемом «треугольник» в первом раунде на турнире, проходившем в городе Полтава (Украина).

Всего с 2008 по 2012 годы Хабиб Нурмагомедов провел 16 профессиональных боев в MMA, выиграл каждый из этих поединков, причем 12 раз досрочно, 6 раз нокаутом/техническим нокаутом и 6 раз болевыми/удушающими приемами.

Бои Хабиба проходилили под эгидой малоизвестных промоушенов, а позднее M-1 и Profc. Среди соперников Нурмагомедова на данном этапе карьеры были, в том числе, Эльдар Эльдаров, Шахбулат Шамхалаев, Али Багов, которые впоследствии добились успехов в смешанных единоборствах.

В январе 2012 года прошел первый бой Хабиба Нурмагомедова в США на турнире UFC on FX 1, где ему противостоял опытный боец из Ирана Камал Шалорус. Хабиб победил удушающим приемом во втором раунде.

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Известно, что начиная с 2012 года Хабиб проводил тренировочные лагеря перед боями в команде American Kickboxing Academy Хавьера Мендеса. В следующий раз Нурмагомедов вышел в октагон 7 июля 2012 года на UFC 148, чтобы сразиться с бразильским бойцом Глейсоном Тибау, который к тому моменту уже провел 15 поединков в UFC и более 30 боев за профессиональную карьеру. Россиянин одолел Тибау единогласным решением судей 30−27, некоторые эксперты называли этот результат спорным. Затем, уроженец Дагестана 19 января 2013 года брутально добил локтями бразильца Тиаго Тавареса во время турнира UFC on FX в Сан-Паулу.

Перед этим Хабиб раздразнил местную публику, одев на официальную церемонию взвешивания футболку с надписью: «If sambo was easy it would be called jiu jitsu» («Если бы самбо было простым, его бы называли джиу-джитсу»).

В 2013 году «Орел» провел еще два поединка под эгидой UFC и победная серия Хабиба продлилась до 21 боя. 25 мая на UFC 160 он буквально переехал американца Абеля Трухильо, установив рекорд по количеству тейкдаунов.

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21 успешный перевод в партер в исполнении Хабиба, выполненный за один поединок против Трухильо — этот результат до сих пор является рекордным для промоушена.

21 сентября на UFC 165 состоялся следующий бой Хабиба, «Орел» без особого труда разобрался с другим ветераном Пэтом Хили, снова победив решением судей.

19 апреля 2014 на UFC on Fox 11 Хабибу Нурмагомедову противостоял 5-й номер рейтинга легковесов Рафаэль Дос Аньос. Хабиб вновь доминировал на протяжении всех трех раундов и одержал безоговорочную победу.

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В течение следующих двух лет Нурмагомедова преследовали травмы: разрыв крестообразных связок и позднее другое повреждение колена дважды привели к срыву запланированного боя с Дональдом «Ковбоем» Серроне, а травма ребра вынудила отменить схватку против Тони Фергюсона.

Отец Хабиба Абдулманап говорил в интервью, что Хабиб в этот период думал о завершении карьеры, настолько тяжелым было возвращение в спорт. К тому моменту, когда боец был вновь готов выйти в октагон для долгожданного противостояния с Фергюсоном, травму получил уже «Эль-Кукуй». Поэтому 16 апреля 2016 года на UFC on Fox 19 «Орел» разбил американца Даррелла Хорчера, который согласился выйти на бой вместо Фергюсона.

Матчмейкеры UFC продолжили попытки свести в октагоне Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, однако Тони вновь выбыл из поединка. В итоге «Орел» разделил клетку с американским бойцом Майклом Джонсоном на UFC 205. Хабиб подверг опытного соперника беспощадному избиению и завершил бой досрочно, применив болевой прием «кимура» в третьем раунде. Между раундами уроженец Дагестана требовал от президента UFC Даны Уайта, чтобы тот дал ему титульный бой с Макгрегором. Во время интервью в октагоне российский боец бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, назвав его «цыпленком».

Этим же вечером Конор Макгрегор в главном событии UFC 205 завоевал второй чемпионский пояс, победив нокаутом Эдди Альвареса.

Следующий бой Хабиб Нурмагомедов провел 30 декабря 2017 года против автора одного из самых зрелищных нокаутов в истории UFC Эдсона Барбозы. «Орел» все три раунда безостановочно прессинговал оппонента, контролировал ход поединка в стойке и наносил урон бразильцу после переводов в партер. Барбоза чудом выдержал удары Нурмагомедова и дотерпел до финального гонга, оценки судей при этом выглядели разгромно: 30−25, 30−25 и 30−24 в пользу Хабиба.

Промоушен вновь запланировал провести титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон, на этот раз 7 апреля 2018 года на турнире UFC 233. В результате ставшего знаменитым инцидента, когда Фергюсон споткнулся о кабель и получил травму колена, UFC пришлось срочно искать ему замену, чтобы сохранить Нурмагомедова в карде. Среди возможных оппонентов для Хабиба называли как минимум трех бойцов, но право подраться с Нурмагомедовым получил американский боец итальянского происхождения Эл Яквинта.

Боец из Нью-Йорка сенсационно смог провести с россиянином в клетке все отведенные для чемпионского поединка пять раундов, но Хабиб был сильнее и в стойке и в партере.

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134 акцентированных удара и 6 успешных тейкдаунов принесли «Орлу» победу решением судей и долгожданный титул чемпиона UFC в легком весе.

6 октября 2018 года на UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, защитив титул чемпиона в легкой весовой категории. Поединку предшествовали многочисленные перепалки между бойцами в соцсетях, на пресс-конференциях и в медиа. Ирландец сделал, в том числе, ряд провокационных заявлений в адрес Хабиба, его семьи, религии.

В процессе боя Хабиб опрокинул Макгрегора на канвас ударом, а также использовал свое преимущество в борцовской технике и провел болевой прием на челюсть Конору в четвертом раунде.

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После завершения боя Хабиб прыгнул в толпу, атаковав одноклубников Макгрегора, некоторые представители команды «Орла» напали в октагоне на ирландского бойца. Российский боец был дисквалифицирован на 9 месяцев и получил штраф в 500 тысяч долларов из-за массовой драки на арене в Лас-Вегасе.

По данным UFC, количество проданных платных трансляций турнира UFC 229 Нурмагомедов — Макгрегор составило 2 млн 400 тысяч, что является рекордом для индустрии смешанных боевых искусств.

Президент России Владимир Путин встретился с Хабибом и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, поздравив с победой.

Вторую защиту пояса «Орел» провел в Абу-Даби на UFC 242, где Нурмагомедов победил владевшего временным чемпионским титулом в легком дивизионе Дастина Порье. Американец в одном из эпизодов боя точно попал правым прямым, а в другом — угрожал Хабибу с помощью удушающего приема. Нурмагомедов выдержал лучший удар Порье, выбрался из «гильотины», а все остальное время провел в атаке, создавая давление у сетки, где раз за разом переводил Дастина в партер, добивал и пытался провести сабмишен.

В третьем раунде Хабиб в очередной раз забрал спину и провел удушающий прием, в результате которого Порье сдался. Таким образом победная серия Нурмагомедова была продлена до 28 поединков подряд.

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3 июля 2020 года тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца Хабиба Нурмагомедова, скончался на фоне осложнений из-за коронавируса.

20 октября 2020 года Хабиб вновь подрался в Абу-Даби, на UFC 254 Нурмагомедову противостоял новый обладатель временного титула в дивизионе до 70 кг — Джастин Гейджи. Согласно записям двух из трех судей российский боец уступил в первом раунде. В начале второй пятиминутки «Орел» стремительно сократил дистанцию, провел тейкдаун и задушил Гейджи до потери сознания, используя удушающий прием «треугольник».

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После победы над Джастином Гейджи, Хабиб Нурмагомедов объявил, что на этом завершает профессиональную карьеру спортсмена, так как обещал матери, что не будет выступать после смерти отца. В январе 2021 Нурмагомедов официально отказался от пояса чемпиона UFC в легком весе.

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Личная жизнь Хабиба Нурмагомедова

Известно, что Хабиб Нурмагомедов женат, свадьба состоялась в 2013 году. Как заявлял отец спортсмена в 2019 году, торжество посетили 4−5 тысяч гостей. На снимках с мероприятия, которые можно найти в Сети, лицо супруги Нурмагомедова скрыто тканью в соответствии с религиозными традициями. Имя жены Хабиба неизвестно широкой публике. В семье трое детей — дочь Фатима, которая родилась в 2015 году, сын Магомед, родившийся в 2017 году и третий сын, появившийся на свет в 2019 году.

Спортивные достижения

Главные награды в спортивной карьере Хабиба Нурмагомедова связаны с выступлениями по правилам MMA. Российский боец смешанного стиля одержал 29 профессиональных побед по смешанным единоборствам и не потерпел ни одного поражения. За 12 лет Хабиб стал одним из самых доминирующих чемпионов в истории MMA. Нурмагомедов провел три защиты пояса и владел титулом чемпиона UFC в легком дивизионе с 7 апреля 2018 года по 19 марта 2021 года, когда промоушен объявил о том, что пояс является вакантным.

В 2022 году, Хабиб был включен в Зал Славы UFC.

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Трижды выступления Хабиба в UFC приносили ему бонус за «Лучшее выступление вечера». До перехода в профессиональный спорт Нурмагомедов завоевал золото на чемпионате России по боевому самбо в 2009 году и дважды победил на чемпионате мира по этой дисциплине — в 2009 и 2010 годах. Также являлся чемпионом Европы по панкратиону и рукопашному бою.

Хабиб Нурмагомедов сейчас

В январе 2023 года портал MMA Junkie признал Хабиба Нурмагомедова и Хавьера Мендеса «тренерами года» в смешанных единоборствах. Эксперты выделили участие Хабиба в подготовке нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, а также двоюродных братьев Хабиба Нурмагомедова Усмана и Умара, одержавших по две победы в UFC в 2022 году. Бойцы из команды Хабиба регулярно проводят тренировочные лагеря в команде American Kickboxing Academy, которой руководит Мендес.

Вскоре стало известно, что Хабиб объявил одноклубникам, что ограничит свое участие в тренировочных сборах и регулярное присутствие на их поединках в качестве секунданта, для того чтобы проводить больше времени с семьей.

С 2019 года в Махачкале работает школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В 2020 году сообщалось, что бывший чемпион UFC заключил сделку по покупке промоушена Gorilla Fighting Championship (GFC) за $1 млн. Промоушен изменил свое название на Eagle Fighting Championship (EFC). Под баннером лиги Хабиба уже прошло 16 турниров, 3 из которых в США. В июне 2023 года на острове Яс в Абу-Даби открылся Khabib Gym. Вместе с футболистом Кларенсом Зеедорфом спортсмены запустили в Дубае футбольную школу Seedorf Khabib Performance Club.

В 2022 году Хабиб объявил о запуске EagleMobile — виртуального оператора мобильной связи. В 2023 году запущенный Нурмагомедовым бренд EagleMobile перестал существовать, абонентов перевели в сеть оператора «Просто».

В 2021 году в ОАЭ стартовал другой бизнес-проект Хабиба Нурмагомедова — продажа щелочной воды премиум-класса под брендом PH Top by Khabib. «Орел» также владеет брендом спортивного питания Fitroo. В 2022 году бывший боец смешанных единоборств запустил сеть фаст-фуд ресторанов под названием M-eat, однако в марте 2023 года сообщалось о закрытии шести точек M-eat и о том, что единственным владельцем компании остался другой бизнесмен. В марте 2021 года Нурмагомедов представил свою коллекцию NFT.

Среди брендов и продуктов, рекламировавшихся Нурмагомедовым в разное время — Etihad Airways, Reebok, электросамокаты Kugoo, сервис денежных переводов Salampay, масло черного тмина Allhadaya, производитель энергетических напитков Gorilla.

Интересные факты

Хабиб с детства регулярно играет в футбол и пристально следит за этим видом спорта. Известно, что Нурмагомедов болеет за махачкалинский «Анжи» и мадридский «Реал». «Орел» дружит с Криштиану Роналду со времен выступления португальца за «Реал».

С 2016 года Хабиб Нурмагомедов выходил в октагон под песню под названием «Дагестан», которую исполняет Сабина Корс (Саидова), что сделало композицию очень популярной в республике.

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5 попыток UFC организовать поединок между Хабибом и американцем Тони Фергюсоном обернулись провалом. Промоушен называл данный бой «Самым ожидаемым в истории», с этим согласна целая армия фанатов обоих спортсменов.

В 2013 году в англоязычном сегменте Интернета набрал вирусную популярность ролик, записанный в 1997 году, на котором, как утверждалось была запечатлена схватка девятилетнего Хабиба Нурмагомедова с медведем. Позднее Абдулманап Нурмагомедов подтвердил, что на видео его сын. Отец Хабиба также рассказал, что медвежонка на видео зовут Сильди, его в свое время подарили директору совхоза, а позднее передали в зоопарк. В 2019 году появилось новое видео, на котором российский боец ММА борется с молодым медведем. Глава британской организации PETA (Люди за этичное отношение к животным) Элиза Аллен раскритиковала ролики и обратилась к UFC.

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Вот как прокомментировал видео 1997 года «Первому каналу» сам Хабиб Нурмагомедов: Я спросил тогда отца: «А он кусаться не будет?» Тот ответил: «Ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы». Так вся жизнь у меня и прошла, в конкуренции. Или ты становишься лучше, или ломаешься. Это видео отражает всю мою жизнь.

Многие ранее неизвестные факты из биографии Хабиба были представлены в книге под названием Khabib Time, написанной в соавторстве Нурмагомедовым и Зауром Курбановым.