Александр Волков подписал новый контракт с UFC

«У Саши был перед этим боем подписан новый контракт. Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе. Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою Джонс — Миочич и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», — приводит слова Банникова ТАСС.

Волков 10 сентября победил австралийца Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC в Сиднее. Всего на счету 34-летнего Волкова 37 побед и десять поражений.

Также менеджер Волкова рассказал о планах бойца.