Александр Волков подписал новый контракт с UFC
Россиянин Александр Волков подписал новый контракт с американским промоушеном UFC.
Россиянин Александр Волков подписал новый контракт с американским промоушеном UFC.
«У Саши был перед этим боем подписан новый контракт. Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе. Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою Джонс — Миочич и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», — приводит слова Банникова ТАСС.
Волков 10 сентября победил австралийца Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC в Сиднее. Всего на счету 34-летнего Волкова 37 побед и десять поражений.
Также менеджер Волкова рассказал о планах бойца.
«Сейчас выше Саши три человека, с которыми были бы актуальны реванши, и один — ниже. Со всеми ними, думаю, реванш более чем актуален. Но мы должны вместе с UFC подобрать бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству», — сказал Банников ТАСС.