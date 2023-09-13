Джеффа Монсона избрали в Курултай
Боец ММА Джефф Монсон избран в парламент Республики Башкортостан.
Боец ММА Джефф Монсон избран в парламент Республики Башкортостан.
Об избрании в Курултай Джефф Монсон сообщил ТАСС.
Монсон ранее отказался от гражданства США и в 2018 году получил российское гражданство.
Согласно законодательству, депутатом может быть избран гражданин России, не имеющий гражданства или подданства иностранного государства, либо вида на жительство.
В 2020 году Монсон переехал в Уфу, а до этого был депутатом Горсовета подмосковного Красногорска.
В августе 52-летний Монсон заявил, что не собирается завершать карьеру и хочет провести еще несколько боев.
На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья.