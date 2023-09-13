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19:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Джеффа Монсона избрали в Курултай

Боец ММА Джефф Монсон избран в парламент Республики Башкортостан.

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Источник: РИА "Новости"

Об избрании в Курултай Джефф Монсон сообщил ТАСС.

Монсон ранее отказался от гражданства США и в 2018 году получил российское гражданство.

Согласно законодательству, депутатом может быть избран гражданин России, не имеющий гражданства или подданства иностранного государства, либо вида на жительство.

В 2020 году Монсон переехал в Уфу, а до этого был депутатом Горсовета подмосковного Красногорска.

В августе 52-летний Монсон заявил, что не собирается завершать карьеру и хочет провести еще несколько боев.

На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья.

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