Джеффа Монсона избрали в Курултай

Об избрании в Курултай Джефф Монсон сообщил ТАСС.

Монсон ранее отказался от гражданства США и в 2018 году получил российское гражданство.

Согласно законодательству, депутатом может быть избран гражданин России, не имеющий гражданства или подданства иностранного государства, либо вида на жительство.

В 2020 году Монсон переехал в Уфу, а до этого был депутатом Горсовета подмосковного Красногорска.

В августе 52-летний Монсон заявил, что не собирается завершать карьеру и хочет провести еще несколько боев.