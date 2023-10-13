Александр Емельяненко — один из самых скандальных российских бойцов смешанных единоборств (ММА). Младший брат Федора Емельяненко — одного из лучших бойцов за всю историю ММА. Но несмотря на соизмеримый талант, карьера Александра не стала такой же успешной, как у его старшего брата.

Детство и юношеские годы

Александр Емельяненко родился 2 августа 1981 года в городе Старый Оскол Белгородской области. Его отец был газосварщиком, а мать — преподавателем в ПТУ. До рождения Александра семья жила в городе Рубежное Луганской области, который находится в 500 километрах к югу от Старого Оскола. Там родился его брат Федор, который старше Александра на пять лет.

Разумеется, с миром единоборств Сашу познакомил его старший брат. В 10 лет Федор Емельяненко начал заниматься самбо и дзюдо и приводил с собой пятилетнего брата, которого зачастую не с кем было оставить дома. Через некоторое время Александра зачислили в секцию. За девять лет тренировок он смог дойти до звания мастера спорта по дзюдо, получив его в 16 лет. Параллельно с тренировками Александр окончил девять классов школы и отучился в местном ПТУ на газоэлектросварщика.

Карьера

Первых серьезных успехов Александр Емельяненко добился в 1999 году, выиграв чемпионат Европы по самбо. В 2002 году он стал чемпионом мира по боевому самбо и сумел повторить этот успех в 2003 и 2006 году. Эти результаты привели Александра в мир смешанных единоборств, где фамилия Емельяненко уже была не пустым звуком. На тот момент Федор имел результат в ММА 16−1, владел чемпионским поясом в Pride и активно покорял сердца японской аудитории. В 2003 году Александр пошел по стопам старшего брата и отправился в страну Восходящего солнца.

Александр Емельяненко выиграл три первых боя в Японии, но уже первый серьезный соперник в лице хорвата Мирко Филиповича по прозвищу Крокоп отправил его в нокаут через две минуты после начала поединка. Через год Крокоп выйдет на ринг уже против Федора и станет одним из его самых тяжелых соперников за всю его карьеру.

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В целом, японский отрезок карьеры у Александра сложился неплохо, но все же не так успешно, как у его старшего брата. После поражения от Крокопа Емельяненко-младший оформил три сверхбыстрых нокаута, уложив их всего в 52 секунды, а затем одержал трудовую победу над Павлом Настулом — олимпийским чемпионом по дзюдо из Польши. После этой победы Александра пригласили на большой турнир Гран-При Pride, но уже в ⅛ финала он уступил бывшему чемпиону UFC американцу Джошу Барнетту.

Последним боем в Японии для Александра Емельяненко стал поединок против бывшего одноклубника Сергея Харитонова. Он закончился победой Александра нокаутом и по праву входит в число его лучших боев за всю карьеру. На тот момент дела у Pride шли не лучшим образом, и вскоре братья Емельяненко покинули японский промоушен. Результат Федора в ММА на тот момент был 26−1, Александра — 9−2.

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В ноябре 2006 года Александр Емельяненко провел бой против известного бразильца Фабрисиу Вердума, но проиграл ему удушающим приемом уже в первом раунде. После этого Александр начал скитаться по разным организациям, среди которых были канадские BodogFight и Hardcore Championship Fighting (HCF), а также российские M-1 Global и ProFC. Емельяненко оставался непобедимым на протяжении более трех лет, выиграв в общей сложности восемь поединков — все досрочно и в первом раунде. Также он успел дебютировать на боксерском ринге, но его поединок с новичком Хизиром Плиевом завершился вничью.

Победная серия Емельяненко прервалась в декабре 2010 года на Кубке губернатора Хабаровского края, где его соперником был австралиец Питер Грэм. Александр уверенно контролировал ход поединка, но полученная во втором раунде травма колена не позволила ему довести бой до победы. Емельяненко почти год провел вне ММА, но вернувшись в ноябре 2011 года, сенсационно уступил дагестанцу Магомеду Маликову. Бой закончился нокаутом уже на 23-й секунде.

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В 2012 году Емельяненко провел четыре боя в М-1 — первые три закончились для него победами, а вот ноябрьский поединок с Джеффом Монсоном завершился для Александра обидным поражением. В начале второго раунда опрометчивый лоу-кик Емельяненко привел к тому, что поединок перешел в затяжную борьбу в партере, из которой 41-летний американец вышел победителем. После боя Емельяненко попросил президента М-1 Вадима Финкельштейна об еще одном бое с Монсоном, но месяц спустя организация в одностороннем порядке разорвала с ним контракт. Считается, что причиной стал пьяный дебош Емельяненко в самолете Москва — Барнаул.

В конце года Александр Емельяненко объявил о завершении карьеры, после чего несколько месяцев провел в монастыре. В мае 2013 года он все же снова появился на ринге и за 75 секунд расправился с 154-килограммовым американцем Бобом Саппом, который подошел к бою с Емельяненко с внушительной серией из 11 поражений подряд. Месяц спустя он победил малоизвестного бразильского бойца Жозе Родриго Гелке. В ноябре Емельяненко предстоял реванш с Крокопом, но бой был отменен. Александр подходил к поединку в ужасающей форме, а за две недели до турнира был задержан полицией по подозрению в избиении 63-летнего пенсионера в одном из московских кафе.

В январе 2014 году Емельяненко доверили провести бой с восходящей звездой российского ММА Дмитрием Сосновским, который в итоге закончился форменным избиением Александра и переломом челюсти. Этот поединок подвел черту под карьерой Александра Емельяненко — спустя два месяца против него было возбуждено уголовное дело, закончившееся тюремным заключением.

Александр Емельяненко в суде | Источник: РИА "Новости"

Личная жизнь

В 2004 году в Санкт-Петербурге Александр Емельяненко познакомился со своей будущей женой — легкоатлеткой Ольгой Гороховой. Спустя три года они сыграли свадьбу, после чего на свет появилась их дочь Полина. Брак продлился четыре года — в 2011 году они мирно разошлись.

В мае 2014 года Емельяненко был арестован правоохранительными органами за насильственные действия в отношении своей домработницы. Ожидая приговора в следственной изоляторе «Бутырка», он связал себя узами брака с 22-летней уроженкой Тамбова Полиной Селедцовой. Сразу после выхода из тюрьмы в ноябре 2016 года супруги обвенчались в церкви. В 2018 году Александр и Полина разошлись, но спустя три года снова сошлись. В октябре 2022 года они зарегистрировали свой брак во второй раз.

Источник: Соцсети

Александр Емельяненко сейчас

Менее чем через год после выхода из тюрьмы Александр Емельяненко вернулся в ММА. В сентябре 2017 года он провел бой против бразильца Джеронимо дос Сантоса, отправив того в нокаут на 36-й секунде. После этого Емельяненко подписал контракт на пять боев с бойцовским клубом «Ахмат» и одержал под его знаменами четыре победы. Заключительный поединок против американца Тони Джонсона в августе 2018 года продлился все три раунда и завершился ничейным результатом.

В 2019 году Емельяненко не провел ни одного боя ММА, хотя с его участием были запланированы два поединка. Оба раза Александр был не готов — сначала помешал рецидив травмы локтя, затем проблемой стало падение с велосипеда. В ноябре Емельяненко провел боксерский поединок с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, нокаутировав его уже в первом раунде. Этот поединок можно считать точкой перехода Емельяненко от профессиональных поединков в ММА к фрик-боям.

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В июле 2020 года после двухлетнего перерыва Емельяненко провел неудачную попытку вернуться в смешанные единоборства. Его поединок с Магомедом Исмаиловым, который уступал Александру в весе 22 кг, окончился техническим нокаутом в третьем раунде.

Свою карьеру в ММА Александр Емельяненко фактически завершил в ноябре 2021 года бесславным поражением от бразильца Марсио Сантоса.

Сейчас Александр Емельяненко пытается максимально эксплуатировать своем имя во всевозможных фриковых поединках. Сначала он по правилам кулачных боев сразился с блогером Артемом Тарасовым, затем на голых кулаках провел реванш с Джеффом Монсоном, который на тот момент уже разменял шестой десяток. Оба поединка закончились победой Емельяненко судейским решением. В сентябре 2022 года состоялся долгожданный поединок по правилом бокса с Вячеславом Дациком.

С 2009 года между бойцами тлел личный конфликт, который им было предложено разрешить в ринге и заработать на этом по 10 млн рублей. Поединок стал самым быстрым в карьере Емельяненко — он лег на настил уже на 13-й секунде.

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«13 лет ждал, сразу выплеснул. Извините, шоу не получилось», — сказал Дацик в ринге после боя.

Последние два боя Емельяненко провел на турнирах «Бойцовский клуб РЕН-ТВ». В декабре 2022 года боец раздельным решением уступил блогеру Святославу Коваленко, а в мае 2023 года болевым приемом одержал победу в поединке с еще одним блогером Евгением Ершовым. Ходят слухи, что Емельяненко до конца года может провести еще один бой, в котором его соперником может стать Дацик, Монсон или Кокляев.

После боя с Ершовым стало известно, что у Емельяненко в очередной раз обострились проблемы с алкоголем, из-за которых он был отправлен в реабилитационный центр в Ингушетии. До этого он уже проходил реабилитацию в Екатеринбурге летом 2022 года, которая не дала ожидаемых результатов. На Кавказе Александр провел, как минимум, три месяца. 28 сентября он записал видеопоздравление с днем рождения своему брату Федору, с которым уже на протяжении 10 лет находится в сложных отношениях. На нем можно оценить текущее состояние Александра.

Достижения и награды

Чемпион Европы по боевому самбо (1999);

Трехкратный чемпион мира по боевому самбо (2002, 2003, 2006);

Пятикратный чемпион России по боевому самбо (2003 — дважды, 2004, 2006, 2010);

Чемпион ProFC в тяжелом весе (2010);

Чемпион «Рен ТВ» в супертяжелом весе (2019).

Интересные факты

Существенная часть тела Александра Емельяненко покрыта татуировками, многие из которых он начал наносить еще в юности.

Грудь: картина «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» и надпись «Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешнаго»;

Плечи: погоны-паутины с надписями «Дайте в юность обратный билет» и «Я сполна заплатил за дорогу»;

Левое предплечье: пират и палач с топором;

Левое плечо: паутина и надпись «Дайте в юность обратный билет»;

Правое предплечье: церковные купола;

Спина: Смерть, держащая на руках ребенка в короне с кинжалом, летучие мыши и надпись Gott Mit Uns (нем. — с нами Бог);

Живот: трайбл-узор, отдаленно напоминающий рога;

Колени: восьмиконечные звезды;

Ступни: разделенная надвое надпись «Пойдете за правдой, сотретесь до жопы».

В ноябре 2017 года Емельяненко опубликовал в соцсетях короткое видео, на котором предстал перед своей аудиторией полностью лысым и без бороды. На этой фотографии можно было заметить «тайную» татуировку бойца — на голове у него набит черный паук с паутиной.

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Как можно заметить, многие татуировки Александра Емельяненко имеют криминальный подтекст. В юности он стал активным участником одной из группировок в Старом Осколе. В 18 лет он попал в тюрьму и отсидел четыре года в колонии общего режима. За что он был осужден, до сих пор доподлинно неизвестно. По одной версии — за кражу, по другой — за разбой. После выхода на свободу за Александра взялся старший брат Федор, благодаря которому он сумел начать профессиональную карьеру в ММА.

«Федор показал мне путь, которым можно идти, и мне он понравился. Только он имеет право давать мне советы. Благодаря ему я пришел в ММА, попал в Pride. По его стопам иду в спорте», — говорил Александр.

Александр и Федор Емельяненко находятся в длительном затяжном конфликте. Отношения между братьями начали портиться в конце нулевых. В 2013 году их последний раз видели вместе на публике. Окончательно братья прекратили общение после возбуждения против Александра уголовного дела об изнасиловании.

Многие тренера и спарринг-партнеры братьев Емельяненко отмечали, что Александр был более талантливым бойцом и обладал гораздо бóльшим потенциалом, чем Федор. Реализовать его ему помешали серьезные проблемы с дисциплиной и отсутствие должного трудолюбия.

В марте 2021 года Александр Емельяненко заявил, что он имеет два высших образования — «экономическое и нефтяное». Первое — по специальности «Экономика и управление на предприятии в городском хозяйстве». Свою вторую специальность Емельяненко он не уточнил, отметив лишь, что «закончил деканат на нефтяника» и стал деканом.

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