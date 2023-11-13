«Абдулманап вращается в гробу». Макгрегор — о допинг-тесте Усмана
Российский боец Усман Нурмагомедов дисквалифицирован на шесть месяцев за содержание в организме запрещенного препарата, а также отстранен от Гран-при Bellator.
Российский боец Усман Нурмагомедов дисквалифицирован на шесть месяцев за содержание в организме запрещенного препарата, а также отстранен от Гран-при Bellator.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на новость о положительном допинг-тесте у чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова.
«Вообще не удивлен, что очередной из команды Нурмагомедовых сдал положительный тест на стероиды. Они лицемеры высшей пробы. Стероиды — харам! Теперь над кланом Нурмагомедовых висит стыд Аллаха. Читеры. Абдулманап вращается в гробу», — написал Макгрегор в своих соцсетях.
Позднее ирландец удалил эти сообщения.
25-летний Усман Нурмагомедов — троюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Усман проходил подготовку под руководством отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова.
Макгрегор провел поединок против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года, в котором уступил в четвертом раунде. Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений на фоне коронавируса в июле 2020 года.