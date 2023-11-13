«Абдулманап вращается в гробу». Макгрегор — о допинг-тесте Усмана

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на новость о положительном допинг-тесте у чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова.

«Вообще не удивлен, что очередной из команды Нурмагомедовых сдал положительный тест на стероиды. Они лицемеры высшей пробы. Стероиды — харам! Теперь над кланом Нурмагомедовых висит стыд Аллаха. Читеры. Абдулманап вращается в гробу», — написал Макгрегор в своих соцсетях.

Позднее ирландец удалил эти сообщения.

25-летний Усман Нурмагомедов — троюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Усман проходил подготовку под руководством отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова.