Чемпион UFC Илия Топурия нецензурно ответил Исламу Махачеву

Россиянин Ислам Махачев поздравил Топурию с победой над австралийцем Алексом Волкановски в титульном бою UFC: «Поздравляю нового чемпиона Топурию! Хорошая работа, биджо».

«Биджо» в вольном переводе с грузинского на русский переводится как «парень», «пацанчик».

«Этот биджо (далее нецензурное слово, которое можно заменить на “поимеет”) тебя в октагоне», — написал Илия в ответ в социальных сетях.