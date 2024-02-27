Чемпион UFC Илия Топурия нецензурно ответил Исламу Махачеву
Испанский боец грузинского происхождения отреагировал на комментарий своего российского коллеги.
Испанский боец грузинского происхождения отреагировал на комментарий своего российского коллеги.
Россиянин Ислам Махачев поздравил Топурию с победой над австралийцем Алексом Волкановски в титульном бою UFC: «Поздравляю нового чемпиона Топурию! Хорошая работа, биджо».
«Биджо» в вольном переводе с грузинского на русский переводится как «парень», «пацанчик».
«Этот биджо (далее нецензурное слово, которое можно заменить на “поимеет”) тебя в октагоне», — написал Илия в ответ в социальных сетях.
Ислам Махачев возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категория. Топурия находится в нем на пятом месте.