Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.02
Детройт
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
28.02
Монреаль
Аризона
Хоккей. НХЛ
28.02
Торонто
Вегас
Хоккей. НХЛ
28.02
Филадельфия
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
Баффало
Хоккей. НХЛ
28.02
Виннипег
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
28.02
Миннесота
Каролина
Хоккей. НХЛ
28.02
Нэшвилл
Оттава
Хоккей. НХЛ
28.02
Калгари
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.02
Колорадо
Даллас
Хоккей. НХЛ
28.02
Ванкувер
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
28.02
Сан-Хосе
Нью-Джерси
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
19:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион UFC Илия Топурия нецензурно ответил Исламу Махачеву

Испанский боец грузинского происхождения отреагировал на комментарий своего российского коллеги.

Наверх
Источник: Reuters

Россиянин Ислам Махачев поздравил Топурию с победой над австралийцем Алексом Волкановски в титульном бою UFC: «Поздравляю нового чемпиона Топурию! Хорошая работа, биджо».

«Биджо» в вольном переводе с грузинского на русский переводится как «парень», «пацанчик».

«Этот биджо (далее нецензурное слово, которое можно заменить на “поимеет”) тебя в октагоне», — написал Илия в ответ в социальных сетях.

Ислам Махачев возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категория. Топурия находится в нем на пятом месте.

 Дзюба скептически оценил идею создания российского аналога FIFA
Тренер «Аль-Хиляля»: Европа потеряла футбол из-за политики
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь