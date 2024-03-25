Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Болгария
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Парагвай
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Сербия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Северная Македония
Футбол. Сборные
21:00
Швеция
Албания
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Баффало
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
Монреаль
15
Хоккей. НХЛ
03:30
Анахайм
Тампа-Бэй
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Даллас
24
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Торонто
21
Хоккей. НХЛ
01:00
Оттава
Эдмонтон
53
Хоккей. НХЛ
01:00
Филадельфия
Флорида
14
Футбол. Сборные
24.03
Италия
Эквадор
20
Все события
12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

У Чимаева нет предложений от UFC по проведению титульного боя

Хамзат Чимаев провел 13 боев в ММА и одержал 13 побед.

Источник: Reuters

UFC пока не предлагает чемпионский поединок Хамзату Чимаеву, ныне представляющему ОАЭ.

«Конкретных предложений по бою от UFC нет. В том числе по бою за титул», — сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Последний раз Чимаев выходил в октагон в октябре 2023 года, когда в Абу-Даби победил Камару Усмана решением большинства судей.

29-летний Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец MMA родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.

Чимаев занимает 11-е место в списке лучших представителей среднего веса в UFC. 21 января новым чемпионом UFC в среднем весе стал Дрикус дю Плесси из ЮАР, победивший американца Шона Стрикленда.

 Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память жертв...
Левандовски подарили «Золотой мяч», сделанный из спичек
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь