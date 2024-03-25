У Чимаева нет предложений от UFC по проведению титульного боя

UFC пока не предлагает чемпионский поединок Хамзату Чимаеву, ныне представляющему ОАЭ.

«Конкретных предложений по бою от UFC нет. В том числе по бою за титул», — сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Последний раз Чимаев выходил в октагон в октябре 2023 года, когда в Абу-Даби победил Камару Усмана решением большинства судей.

29-летний Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец MMA родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.