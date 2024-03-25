У Чимаева нет предложений от UFC по проведению титульного боя
Хамзат Чимаев провел 13 боев в ММА и одержал 13 побед.
Хамзат Чимаев провел 13 боев в ММА и одержал 13 побед.
UFC пока не предлагает чемпионский поединок Хамзату Чимаеву, ныне представляющему ОАЭ.
«Конкретных предложений по бою от UFC нет. В том числе по бою за титул», — сообщили ТАСС в команде спортсмена.
Последний раз Чимаев выходил в октагон в октябре 2023 года, когда в Абу-Даби победил Камару Усмана решением большинства судей.
29-летний Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец MMA родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.
Чимаев занимает 11-е место в списке лучших представителей среднего веса в UFC. 21 января новым чемпионом UFC в среднем весе стал Дрикус дю Плесси из ЮАР, победивший американца Шона Стрикленда.