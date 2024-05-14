Умар Нурмагомедов может провести бой за титул UFC

Бой Нурмагомедова с Сэндхагеном возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 3 августа в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Спортсмены должны были встретиться в августе 2023 года, но тогда бой не состоялся из-за травмы, которую получил Нурмагомедов.

«Сэндхаген говорит, что это претендентский бой. Да, при определенном стечении обстоятельств Умар проведет бой за титул. По уровню он давно это заслужил», — приводит слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.

Сейчас Нурмагомедов занимает 10-е место в легчайшем дивизионе UFC. Кори Сэндхаген располагается на второй строчке рейтинга. Чемпионом UFC в этой весовой категории является американец Шон О'Мэлли, в рамках турнира UFC 299 защитивший титул в поединке с эквадорцем Марлоном Верой. Ранее Шон О'Мэлли высказался о потенциальном бое против Умара Нурмагомедова.

28-летний Нурмагомедов провел 17 боев в ММА и не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке, который состоялся в начале марта в Лас-Вегасе, россиянин единогласным решением судей победил дебютанта промоушена из Казахстана Бекзата Алмахана.