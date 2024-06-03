Боец из Израиля заявил об угрозах от Хабиба, Хасбика и Чимаева
Израильский боец MMA Хаим Гозали рассказал, что получает угрозы убийства от некоторых представителей смешанных единоборств.
Израильский боец MMA Хаим Гозали рассказал, что получает угрозы убийства от некоторых представителей смешанных единоборств.
3 июня прибывший в один из городов Украины для участия в соревнованиях израильский боец MMA Хаим Гозали заявил, что на него совершили покушение. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post, вооруженные холодным оружием неизвестные ворвались в гостиницу, где проживал Гозали с сыном и тренером. После потасовки израильскому спортсмену удалось укрыться на крыше отеля, пока на место не прибыла полиция. Как сообщил Гозали, власти попытались скрыть инцидент и запретили ему остаться в стране.
Ранее израильский спортсмен выложил фото со снарядами, где были написаны фамилии Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада.
«С тех пор, как я опубликовал список мусульманских бойцов UFC с антисемитскими взглядами, я получил несколько десятков тысяч угроз убийством. Есть множество знаменитостей, которые могут подослать за мной киллера. Хамзат Чимаев прислал мне открытую угрозу убийством в личные сообщения. Джек Шилдс — открытый антисемит. Хабиб Нурмагомедов и 40 дагестанцев, которые относятся к его команде и окружению, угрожали мне. И даже карлик Хасбулла Магомедов (Хасбик)», — написал Гозали в своих соцсетях.
В сентябре Гозали бросил вызов Чимаеву за его высказывания об Израиле, предложив бой на голых кулаках или схватку по грэпплингу. На счету 51-летнего израильтянина 16 побед и 5 поражений в ММА.