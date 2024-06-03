Боец из Израиля заявил об угрозах от Хабиба, Хасбика и Чимаева

3 июня прибывший в один из городов Украины для участия в соревнованиях израильский боец MMA Хаим Гозали заявил, что на него совершили покушение. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post, вооруженные холодным оружием неизвестные ворвались в гостиницу, где проживал Гозали с сыном и тренером. После потасовки израильскому спортсмену удалось укрыться на крыше отеля, пока на место не прибыла полиция. Как сообщил Гозали, власти попытались скрыть инцидент и запретили ему остаться в стране.

Ранее израильский спортсмен выложил фото со снарядами, где были написаны фамилии Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада.

«С тех пор, как я опубликовал список мусульманских бойцов UFC с антисемитскими взглядами, я получил несколько десятков тысяч угроз убийством. Есть множество знаменитостей, которые могут подослать за мной киллера. Хамзат Чимаев прислал мне открытую угрозу убийством в личные сообщения. Джек Шилдс — открытый антисемит. Хабиб Нурмагомедов и 40 дагестанцев, которые относятся к его команде и окружению, угрожали мне. И даже карлик Хасбулла Магомедов (Хасбик)», — написал Гозали в своих соцсетях.

В сентябре Гозали бросил вызов Чимаеву за его высказывания об Израиле, предложив бой на голых кулаках или схватку по грэпплингу. На счету 51-летнего израильтянина 16 побед и 5 поражений в ММА.