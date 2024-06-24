Александр Емельяненко провел спарринг после лечения от алкоголизма

«Первый спарринг по боксу с Дмитрием в зале. Первая кровь. Спасибо тебе, Дмитрий, очень хорошо побоксировали. Подвигал меня, погонял. Готовьтесь!» — сказал Емельяненко в видео, которое опубликовал в телеграм-канале.

С лета 2023 года 42-летний Емельяненко проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре в республике Ингушетия.

Александр Емельяненко — боец смешанных единоборств, выступавший также в поп-ММА и профессиональном боксе, младший брат Федора Емельяненко. Он бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года Александр Емельяненко в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Емельяненко-младшего 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.