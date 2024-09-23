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Стали известны сроки восстановления Волкова после травмы ноги

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжелой весовой категории, получил травму из-за которой не сможет провести бой против Сирила Гана.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, французский тяжеловес Ган и Волков должны были встретится на турнире UFC в Абу-Даби 26 октября. Однако Волков получил травму ноги и будет восстанавливаться месяц.

«Александр будет восстанавливаться от травмы ноги месяц», — приводит слова представителя команды Волкова ТАСС.

Позднее стало известно, что бой Волкова и Гана перенесен на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

35-летний Волков провел 48 поединков в смешанных единоборствах и потерпел 10 поражений. Последнюю победу Волков одержал над соотечественником Сергеем Павловичем.

Ранее Волков и 34-летний Ган встречались на турнире UFC в июне 2021 года, тогда россиянин проиграл единогласным решением судей.

В ноябре действующий чемпион промоушена в тяжелой весовой категории Джон Джонс проведет бой со Стипе Миочичем на турнире UFC 309.

Ранее Джон Джонс заявил, что собирается завершить карьеру после этого поединка.

«Скорее всего, бой с Миочичем будет последним в моей карьере», — приводит слова Джонса MMA Orbit.