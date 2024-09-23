Стали известны сроки восстановления Волкова после травмы ноги

Напомним, французский тяжеловес Ган и Волков должны были встретится на турнире UFC в Абу-Даби 26 октября. Однако Волков получил травму ноги и будет восстанавливаться месяц.
«Александр будет восстанавливаться от травмы ноги месяц», — приводит слова представителя команды Волкова ТАСС.
Позднее стало известно, что бой Волкова и Гана перенесен на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.
35-летний Волков провел 48 поединков в смешанных единоборствах и потерпел 10 поражений. Последнюю победу Волков одержал над соотечественником Сергеем Павловичем.
Ранее Волков и 34-летний Ган встречались на турнире UFC в июне 2021 года, тогда россиянин проиграл единогласным решением судей.
В ноябре действующий чемпион промоушена в тяжелой весовой категории Джон Джонс проведет бой со Стипе Миочичем на турнире UFC 309.
Ранее Джон Джонс заявил, что собирается завершить карьеру после этого поединка.
«Скорее всего, бой с Миочичем будет последним в моей карьере», — приводит слова Джонса MMA Orbit.