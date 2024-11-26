Чимаев — о Уиттакере: Жалко пацана, ремонтировать его надо

«Его средние зубы были нестабильны после боя с Дрикусом Дю Плесси. Залом от Чимаева пришелся прямо на эти три передних зуба, которые сразу же сломались. После имплантации шести зубов он вернулся к тренировкам, но без какого-либо контакта. Он будет проводить тренировки муай-тай, бегать и все такое, но без контакта. Возможно, ему еще предстоит операция на локте, чтобы удалить некоторые фрагменты кости, но мы еще не решили. Это небольшая операция, но она выведет его из строя еще месяц. Мы планируем вернуться в октагон в июне», — цитирует Пратеса Sherdog.