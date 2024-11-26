Чимаев — о Уиттакере: Жалко пацана, ремонтировать его надо

На октябрьском турнире в столице ОАЭ Абу-Даби непобежденный боец Хамзат Чимаев сломал челюсть Уиттакеру, проводя удушающим прием. Об этом рассказал тренер австралийского бойца Алекс Пратес.
«Его средние зубы были нестабильны после боя с Дрикусом Дю Плесси. Залом от Чимаева пришелся прямо на эти три передних зуба, которые сразу же сломались. После имплантации шести зубов он вернулся к тренировкам, но без какого-либо контакта. Он будет проводить тренировки муай-тай, бегать и все такое, но без контакта. Возможно, ему еще предстоит операция на локте, чтобы удалить некоторые фрагменты кости, но мы еще не решили. Это небольшая операция, но она выведет его из строя еще месяц. Мы планируем вернуться в октагон в июне», — цитирует Пратеса Sherdog.
«Я уже знал, что у него что-то сломано. В бою что-то хрустело. Не знаю, жалко пацана. Что сказать? Ремонтировать его надо. После боя мы не виделись. Мы хотели, пытались его найти, руку пожать. Но что-то не увидели его», — заявил Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву.
Хамзат Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Чимаев провел 14 боев в смешанных единоборствах и одержал 14 побед. Один из следующих поединков в UFC может стать для него титульным.