Александр Емельяненко впервые устроился на работу

В субботу, 21 декабря, Емельяненко выступит на турнире National Fighting League (NFL) в Ингушетии. Имя соперника станет известно в день турнира. Для Емельяненко это будет первый бой за полтора года.
«За столько лет угораздило вляпаться. У меня хорошая работа. Реабилитационные центры не спонсируются. Они выживают индивидуально за счет своего существования. Я, как человек, который прошел реабилитацию, стабилизацию, увидел, что реабилитационный центр не бизнес, как многие думают, а благородное дело. Люди тратят время, свои финансы, вкладывая все, чтобы окружение было здоровым. Я не зарабатываю там деньги, а просто помогаю», — рассказал Емельяненко журналистам на пресс-конференции перед турниром.
Ранее Емельяненко лечился от алкоголизма в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии.
Александр Емельяненко — боец смешанных единоборств, выступавший также в поп-ММА и профессиональном боксе, младший брат Федора Емельяненко. Он бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года Александр Емельяненко в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.
В активе Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.