Александр Емельяненко впервые устроился на работу

«За столько лет угораздило вляпаться. У меня хорошая работа. Реабилитационные центры не спонсируются. Они выживают индивидуально за счет своего существования. Я, как человек, который прошел реабилитацию, стабилизацию, увидел, что реабилитационный центр не бизнес, как многие думают, а благородное дело. Люди тратят время, свои финансы, вкладывая все, чтобы окружение было здоровым. Я не зарабатываю там деньги, а просто помогаю», — рассказал Емельяненко журналистам на пресс-конференции перед турниром.