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Александр Емельяненко узнал дату нового боя и имя соперника

Популярный российский боец ММА Александр Емельяненко проведет следующий поединок против известного спортивного блогера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

43-летний Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов подерутся на турнире «Осьминог-5» в Белоруссии 29 марта.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Можно без устали смотреть на несколько вещей — на то, как горит огонь, как течет вода, ну и на то, как Артемка Тарасов бегает от меня по рингу. Готовься, Артемка. Белоруссия, “Осьминог-5”, — заявил Емельяненко на видео в социальных сетях.

Емельяненко и Тарасов уже встречались в октагоне в 2021 году. Тогда Александр одолел блогера единогласным решением судей.

Александр Емельяненко — боец смешанных единоборств, выступавший также в поп-ММА и профессиональном боксе, младший брат Федора Емельяненко. Он бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года Александр Емельяненко в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.