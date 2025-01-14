Александр Емельяненко узнал дату нового боя и имя соперника

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Можно без устали смотреть на несколько вещей — на то, как горит огонь, как течет вода, ну и на то, как Артемка Тарасов бегает от меня по рингу. Готовься, Артемка. Белоруссия, “Осьминог-5”, — заявил Емельяненко на видео в социальных сетях.