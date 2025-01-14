Александр Емельяненко узнал дату нового боя и имя соперника

43-летний Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов подерутся на турнире «Осьминог-5» в Белоруссии 29 марта.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Можно без устали смотреть на несколько вещей — на то, как горит огонь, как течет вода, ну и на то, как Артемка Тарасов бегает от меня по рингу. Готовься, Артемка. Белоруссия, “Осьминог-5”, — заявил Емельяненко на видео в социальных сетях.
Емельяненко и Тарасов уже встречались в октагоне в 2021 году. Тогда Александр одолел блогера единогласным решением судей.
Александр Емельяненко — боец смешанных единоборств, выступавший также в поп-ММА и профессиональном боксе, младший брат Федора Емельяненко. Он бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года Александр Емельяненко в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.
В активе Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.