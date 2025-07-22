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Хабиб Нурмагомедов назвал двух величайших бойцов в истории ММА

Экс-обладатель чемпионского титула UFC в легкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал двух величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

«Кого я считаю величайшим бойцом в истории ММА? На это место я бы поставил двоих, если можно. Федора Емельяненко и Джона Джонса», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Адама Зубайраева.

«В UFC достижения и наследие — это разные вещи. Если говорить про достижения, то никто не сравнится с Джоном Джонсом. В будущем тоже вряд ли кто-то сможет это сделать. Но к нему всегда были и будут вопросы по поведению, характеру, допингу. Его ловили, это неоспоримый факт. Как боец Джонс лучший, как спортсмен он достиг величия. Но в плане личных качеств и примера, который он подает окружающим, по нему всегда будут сомнения. Но я не хочу его судить. Просто как человек, выступавший в UFC, скажу: ему нет равных», — добавил Хабиб.

Федор Емельяненко на протяжении почти десяти лет оставался непобежденным, что беспрецедентно в истории MMA. Емельяненко-старший — четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

Джон Джонс дебютировал в UFC в 2008 году. Американец становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды — в полутяжёлом (до 93 кг). В 2025 году он завершил карьеру, одержав в ММА 28 побед и при одном поражении.

Хабиб Нурмагомедов провел последний бой в карьере на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи столицы ОАЭ Абу-Даби. Его соперником тогда был временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.

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