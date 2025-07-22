Хабиб Нурмагомедов назвал двух величайших бойцов в истории ММА

«В UFC достижения и наследие — это разные вещи. Если говорить про достижения, то никто не сравнится с Джоном Джонсом. В будущем тоже вряд ли кто-то сможет это сделать. Но к нему всегда были и будут вопросы по поведению, характеру, допингу. Его ловили, это неоспоримый факт. Как боец Джонс лучший, как спортсмен он достиг величия. Но в плане личных качеств и примера, который он подает окружающим, по нему всегда будут сомнения. Но я не хочу его судить. Просто как человек, выступавший в UFC, скажу: ему нет равных», — добавил Хабиб.