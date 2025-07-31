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Стала известна причина смерти Халка Хогана

Актер и рестлер имел серьезные проблемы со здоровьем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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24 июля на 72-м году жизни скончался актер и рестлер Халк Хоган. Причиной смерти стал инфаркт миокарда (сердечный приступ). Об этом пишет Page Six.

Согласно другим документам, он также болел лейкемией (рак крови) и мерцательной аритмией. О том, что Хоган страдал лейкемией стало известно только после смерти знаменитости, ранее он никак это не афишировал.

Сердце Халка остановилось 24 июля в его доме в Клируотере, штат Флорида (США). Операторы служб экстренного реагирования сообщили, что у него произошла остановка сердца. Из дома его тело вынесли на носилках, а около дома дежурили несколько полицейских и бригад скорой помощи.

Напомним, ранее жена рестлера опровергла слухи о том, что он находится в коме и сообщила, что его сердце исправно работает. В то же время в СМИ появилась информация о том, что Хоган страдает от осложнений после операции на шею, которую перенес в мае.

При жизни Хоган был популяризатором рестлинга, а в кино начал сниматься в 1982-м, сыграв эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».